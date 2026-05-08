Ce modificări sunt aduse în noua lege a salarizării. Ministrul Dragoș Pîslaru a schimbat regulile pentru doctorat

Ce modificări sunt aduse în noua lege a salarizării / Sursa FOTO: Mediafax
Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a vorbit la TVR Info despre noua lege a salarizării. Modificările aduse vor avea un impact imediat, afirmă acesta. Astfel, sunt așteptate salarii de bază mai mari pentru angajați, dar și sporuri incluse.

De asemenea, au fost schimbat regulile pentru doctorat, după cum a explicat ministrul.

Pîslaru vorbește despre „claritate” și „performanță”

Potrivit lui Dragoș Pîslaru, în prezent există 154 de stimulente care se situează în afara salariului de bază. Aici vorbim de sporuri, bonusuri și stimulente.

„Este foarte clar că logica este să le iei, să le introduci în salariu de bază și să ai pe zona de sporuri o claritate, o chestiune de performanță. Alte lucruri care pot fi, să spunem importante, legate de a motiva în plus pe cei care lucrează pe fonduri europene. Dar nu poți să ai într-o legislație de salarizare serioasă atât de multe elemente distincte.

În al 2-lea rând, din cauza aplicării proaste a legii din 2017, legea 153, anumite familii ocupaționale au deraiat complet. Mă refer în special la familia administrației publice locale, decizia atunci fiind aceea de a fi exclusă din grilele salariale. Acolo a rămas criteriul ca niciun salariu să nu fie mai mare decât al viceprimarului. Totul a fost la îndemâna sau în pixul primarului, să stabilească grila salarială, lucruri complet neadecvate. O altă problemă este faptul că au fost anumite bonificații sau, să zicem, părți de legislație care au mărit salariile într-o anumită familie ocupațională și atunci echilibrele între familii ocupaționale au dispărut”, a spus Dragoș Pîslaru.

Ce se întâmplă cu sporul de doctorat

Ministrul interimar al Muncii a anunțat și modificările aduse în ceea ce privește sporul de doctorat.

„În acest moment, vă pot confirma că există în minister două versiuni, una cu spor, cealaltă fără spor. Cea fără spor a fost propusă de Banca Mondială, cea cu spor a fost propusă în ziua plecării sau, în fine, în weekend-ul de dinaintea plecării, de conducerea Ministerului Muncii, care încă era demisionar în vremea respectivă.

Decizia finală va fi luată după ce ne mai consultăm încă o dată cu Banca Mondială și cu toate celelalte familii ocupaționale care au acest lucru”, a transmis ministrul.

Totuși, el a ținut să sublinieze faptul că nu desconsideră doctoratul:

„Acesta presupune un efort serios de de cercetare în spate. Dar el ar trebui bonificat mai degrabă prin faptul că, odată ce ai doctorate, te califici pentru niște poziții care ar trebui să fie mai bine remunerate și la care nu ajungi dacă nu ai aceste studii înalte.

Deci, cam asta ar fi o logică. Logica care se aplică în prezent nu este în această direcție în acest moment. Mai degrabă trebuie să justifici printr-un document administrativ cum anume doctoratul te ajută la activitatea pe care o ai. Și, credeți-mă, lucrurile acestea trebuie să le faci lună de lună, adică la fiecare lună trebuie să pregătești niște hârtii, să demonstrezi cum te-a ajutat doctoratul în activitate!”.

Pîslaru promite creșterea salariilor

„Salariile de bază vor avea o creștere substanțială pentru că sunt sporuri incluse în ele. De aici apare și un beneficiu important legat de pensii, pentru că odată ce ai salarii de bază mai mari, evident și contribuțiile pe care le ai pentru pensii sunt mai bune. Deci sunt mai multe elemente de principiu care sunt foarte bune și care vor ajuta familii ocupaționale.

Evident, cei mai ajutați sunt debutanții în sistem și acesta este un alt element important, pentru că o salarizare mai atractivă atrage calitate încă din pozițiile de debutanți în administrația publică. Noi avem o administrație publică îmbătrânită în momentul de față”, a mai spus ministrul interimar al Muncii.

