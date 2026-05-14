Numit de Bolojan la șefia Vămilor acum câteva luni, Mihai Savin a fost plasat sub control judiciar. Ce suspectează procurorii

Mihai Savin, șeful Autorității Vamale Române, a fost reținut de Direcţia de Investigare a Criminalităţii Economice și dus la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București pentru a fi audiat. Ulterior, acesta a fost plasat sub control judiciar, informează Mediafax.

Anchetatorii suspectează că Savin și-ar fi pus un consilier să falsifice un ordin de serviciu după ce s-a deplasat cu girofarul, relatează surse judiciare.

Numit, în septembrie 2025, în funcția de vicepreședinte al Autorității Vamale Române, Mihai Savin a devenit, în ianuarie 2026, președintele instituției, prin decizii ale premierului Ilie Bolojan, la propunerea ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare.

Anterior, Mihai Savin a fost director adjunct al companiei Apa Nova, după care fostul primar general Gabriela Firea l-a numit director al Administraţiei Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti (ASSMB). În 2015, Savin a fost audiat ca martor în dosarul DNA care viza conducerea Apa Nova, dar nu a fost pus sub acuzare.

Comunicatul emis de PSD după ce Mihai Savin a fost reținut de DNA

Astăzi, prin intermediul unui comunicat, PSD i-a solicitat premierului interimar Ilie Bolojan să își asume răspunderea politică pentru numirea lui Mihai Savin la conducerea Autorității Vamale Române, după ce acesta a fost reținut de procurori. Partidul condus de Sorin Grindeanu susține că desemnarea a fost făcută fără consultarea partenerilor din coaliție și, de asemenea, au acuzat încălcarea acordului politic dintre formațiuni.

„Având în vedere că şi-a asumat personal această numire, fără să se consulte şi fără să ţină seama de partenerii din Coaliţie, premierul demis ar trebui imediat să înceteze exercitarea funcţiei de conducere a guvernului interimar şi să desemneze un alt membru al Executivului care să-i preia atribuţiile”, a transmis PSD într-un comunicat oficial.

