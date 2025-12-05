Locul din casă în care nu trebuie să asamblezi niciodată Bradul de Crăciun. Cum îi poți prelungi „viața” până la Bobotează

Alegerea poziției bradului de Crăciun pare un detaliu minor atunci când pregătirile de sărbători sunt în toi, însă locul în care este așezat poate influența direct felul în care acesta arată în zilele următoare. Chiar dacă este proaspăt, verde și bogat, un pom natural se poate ofili rapid dacă este amplasat într-o zonă nepotrivită, iar unele spații din locuință accelerează uscarea lui mai mult decât își dau seama mulți proprietari.

În sezonul în care casa se umple de ornamente, lumini și miros de iarnă, specialiștii atrag atenția asupra unor pericole mai puțin evidente. Sursele de căldură sunt cele care afectează cel mai mult prospețimea unui brad natural, iar poziționarea sa în apropierea acestora poate grăbi desprinderea acelor și poate reduce frumusețea pomului chiar înainte de Ajun. Chiar și un brad stufos și parfumat poate avea de suferit dacă este expus timp îndelungat unor astfel de factori.

Modul în care este amplasat bradul devine astfel la fel de important ca și modul în care este decorat. Există câteva locuri în casă care îi pot scurta viața vizibil, iar multe dintre ele sunt alese din dorința de a integra pomul în decorul de sărbători.

Zona de evitat cu orice preț

Unul dintre locurile cele mai riscante pentru un brad natural este zona șemineului. Indiferent dacă este cu lemne sau pe gaz, șemineul generează suficientă căldură pentru a deshidrata rapid ramurile. Deși mulți consideră că un brad lângă foc creează o atmosferă de poveste, în realitate este una dintre cele mai greșite alegeri, pentru că pomul se poate usca în doar câteva zile.

La fel de dăunătoare este și plasarea bradului în apropierea unui calorifer sau radiator. Chiar și atunci când acestea funcționează la temperaturi moderate, aerul cald reduce imediat umiditatea din ramuri, ceea ce duce la uscarea lor. Temperaturile ridicate din apropierea acestor aparate fac ca acele să cadă mult mai repede, iar bradul să arate lipsit de viață.

Un alt factor care afectează rapid bradul

Un alt loc frecvent ignorat, dar extrem de problematic, este cel situat în dreptul gurilor de ventilație pentru căldură. Aerul cald care circulă constant lângă brad are un efect imediat asupra umidității ramurilor. Specialiștii recomandă o distanță de cel puțin un metru față de orice astfel de sursă pentru a evita deteriorarea pomului, deoarece fluxul continuu de aer poate afecta structura bradului mai repede decât își poate reface hidratarea.

Brad natural până la Bobotează

Chiar și atunci când sunt evitate zonele periculoase, câteva gesturi simple pot contribui la menținerea prospețimii bradului. Temperatura din cameră joacă un rol important. Un brad tăiat preferă temperaturile mai scăzute, ideale fiind cele cuprinse între 18 și 21 de grade Celsius. Dacă încăperea este încălzită excesiv, temperatura ar trebui redusă treptat pentru ca diferențele să nu afecteze ramurile.

Un alt sprijin pentru pom este umidificatorul, care contribuie la menținerea unui nivel optim de umiditate în aer. În plus, tipul instalației folosite la decorare poate face diferența. Beculețele clasice incandescente produc căldură, în timp ce variantele LED sunt reci la atingere și consumă mai puțin curent. Tot ele ajută și la prelungirea duratei de viață a bradului, oferind în același timp o lumină plăcută, similară celei tradiționale. Pentru cei care doresc neapărat să pună bradul lângă un calorifer sau într-o zonă călduroasă, soluția cea mai practică rămâne bradul artificial. Modelele moderne sunt extrem de realiste și pot fi completate cu esențe speciale pentru a reproduce parfumul bradului natural.

Recomandarea autorului: Când se împodobește bradul de Crăciun și ce semnificații are acest simbol universal al sărbătorilor de iarnă