Prima pagină » Actualitate » Un parc din București va fi botezat după președintele Donald Trump

Bianca Dogaru

Primăria Sectorului 4 amenajează un nou spațiu verde lângă Parcul Tudor Arghezi, care va purta numele președintelui Donald Trump.

Donald Trump | Foto – Mediafax

Primarul Daniel Băluță a anunțat proiectul pe rețelele sociale și a explicat că parcul marchează o aniversare istorică a națiunii americane, de 250 de ani de la semnarea Declarației de Independență. Edilul consideră că acest gest transformă comunitatea locală într-o parte a unei „povești globale” de respect între cele două țări.

„Anul acesta, când Statele Unite vor sărbători 250 de ani de la semnarea Declarației de Independență, momentul ce a marcat nașterea națiunii americane, și noi vom putea marca lucrul acesta într-un mod deosebit. Noul parc, pe care îl amenajăm lângă Parcul Tudor Arghezi, va celebra acest moment important și va purta numele actualului președinte al Statelor Unite, Donald J. Trump, ca simbol al prieteniei și valorilor comune care ne unesc,” a scris Băluță pe Facebook

Întâlnire cu Paolo Zampolli și Darryl Nirenberg

Anunțul vine după ce, Daniel Băluță s-a întâlnit recent cu noul ambasador al SUA în România, Darryl Nirenberg, dar și cu Paolo Zampolli, trimisul special al președintelui Donald Trump pentru parteneriate globale. Aceștia au vorbit despre întărirea legăturilor dintre București și comunitatea americană.

„Am avut onoarea de a mă întâlni, zilele trecute, cu ambasadorul Paolo Zampolli, trimisul special al Statelor Unite pentru parteneriate globale. Discuțiile noastre au vizat Sectorul 4 și investițiile strategice pe care le facem pentru dezvoltarea Bucureștiului, precum extinderea rețelei de metrou și refacerea Planșeului Unirii”, a scris Daniel Băluță pe Facebook. 

Locația noului parc din sudul Capitalei

Parcul „Donald Trump” se află în imediata vecinătate a Parcului Tudor Arghezi, o zonă aflată în plină dezvoltare. Deși lucrările sunt în curs de desfășurare, primăria nu a stabilit încă data exactă la care cetățenii se pot plimba pe noile alei.

Mediafax
Nicușor Dan recunoaște că două persoane din campania sa au fost implicate în scandalul pozelor trucate de la prezidențialele din 2025
Digi24
Fulgy, fiul Clejanilor, a fost internat la Obregia după ce a amenințat că aruncă un bloc în aer
Cancan.ro
Gabi Tamaș L-A BĂTUT pe Aris Eram la Survivor! Șoc TOTAL: a fost dat afară INSTANT
Prosport.ro
El e medicul român din Franța care urmează să-i monteze lui Mircea Lucescu sistemul ECMO
Adevarul
Valul de concedieri din 2026 mătură România. Marile companii care au început deja disponibilizările masive
Mediafax
Premierul Republicii Moldova readuce în discuție ideea unirii cu România: „Cetățenii de pe ambele maluri ale Prutului își dau seama că suntem foarte aproape de unire”
Click
El este bărbatul care îi dă bani Andreei Popescu: „Datorită ție pot să plătesc chiria, să cumpăr mâncare la copii”
Digi24
Cum s-a transformat jefuirea unui camion cu KitKat dintr-o veste proastă într-o oportunitate de aur pentru comunicarea de criză
Cancan.ro
Valentin Sanfira a înșelat-o! Codruța și-a luat inima-n dinți și a recunoscut motivul divorțului: 'Infidelitate'
Ce se întâmplă doctore
O fostă prezentatoare TV a renunțat la presă și s-a mutat cu logodnicul fotbalist în America de Sud: „Cel mai frumos capitol pe care îl încep…”
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Îți trebuie autorizație dacă vrei să faci garaj în curte? Care sunt regulile în 2026
Descopera.ro
Enigmă științifică: Ce este paradoxul gemenilor?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - -Nu vă suparați, doamna doctor, mi-e ruşine să spun, sufăr de ...
Descopera.ro
Un sit fosilifer din China dezvăluie o multitudine de creaturi complexe care au trăit înainte de explozia cambriană
ECONOMIE Profituri spectaculoase ale benzinăriilor din România, de peste 1 miliard de lei. Cât au încasat OMV, Rompetrol, Mol
14:58
Profituri spectaculoase ale benzinăriilor din România, de peste 1 miliard de lei. Cât au încasat OMV, Rompetrol, Mol
SHOWBIZ Fratele unei vedete pop a ajuns să cerșească în fața unui supermarket. Bărbatul locuiește într-un cort și are probleme cu alcoolul
14:44
Fratele unei vedete pop a ajuns să cerșească în fața unui supermarket. Bărbatul locuiește într-un cort și are probleme cu alcoolul
AUTO Codul Rutier 2026 | Interdicție pe autostradă. Ce manevre nu trebuie să facă niciodată șoferii pe un astfel de drum
14:28
Codul Rutier 2026 | Interdicție pe autostradă. Ce manevre nu trebuie să facă niciodată șoferii pe un astfel de drum
RĂZBOI Președintele Iranului îl sfidează pe Trump și anunță că 14 milioane de iranieni sunt gata să-și sacrifice viețile
14:19
Președintele Iranului îl sfidează pe Trump și anunță că 14 milioane de iranieni sunt gata să-și sacrifice viețile
FLASH NEWS Întâlnire în trei, între trimisul special al lui Trump, noul ambasador al SUA și Nicușor Dan. De ce nu apare întrevederea pe agenda președintelui
14:03
Întâlnire în trei, între trimisul special al lui Trump, noul ambasador al SUA și Nicușor Dan. De ce nu apare întrevederea pe agenda președintelui
FLASH NEWS Nicuşor Dan cere desecretizarea achiziţiilor de vaccinuri Pfizer
13:45
Nicuşor Dan cere desecretizarea achiziţiilor de vaccinuri Pfizer

Cele mai noi

Trimite acest link pe