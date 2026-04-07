Un parc din București va fi botezat după președintele Donald Trump

Primăria Sectorului 4 amenajează un nou spațiu verde lângă Parcul Tudor Arghezi, care va purta numele președintelui Donald Trump.

Primarul Daniel Băluță a anunțat proiectul pe rețelele sociale și a explicat că parcul marchează o aniversare istorică a națiunii americane, de 250 de ani de la semnarea Declarației de Independență. Edilul consideră că acest gest transformă comunitatea locală într-o parte a unei „povești globale” de respect între cele două țări.

„Anul acesta, când Statele Unite vor sărbători 250 de ani de la semnarea Declarației de Independență, momentul ce a marcat nașterea națiunii americane, și noi vom putea marca lucrul acesta într-un mod deosebit. Noul parc, pe care îl amenajăm lângă Parcul Tudor Arghezi, va celebra acest moment important și va purta numele actualului președinte al Statelor Unite, Donald J. Trump, ca simbol al prieteniei și valorilor comune care ne unesc," a scris Băluță pe Facebook.

Anunțul vine după ce, Daniel Băluță s-a întâlnit recent cu noul ambasador al SUA în România, Darryl Nirenberg, dar și cu Paolo Zampolli, trimisul special al președintelui Donald Trump pentru parteneriate globale. Aceștia au vorbit despre întărirea legăturilor dintre București și comunitatea americană.

„Am avut onoarea de a mă întâlni, zilele trecute, cu ambasadorul Paolo Zampolli, trimisul special al Statelor Unite pentru parteneriate globale. Discuțiile noastre au vizat Sectorul 4 și investițiile strategice pe care le facem pentru dezvoltarea Bucureștiului, precum extinderea rețelei de metrou și refacerea Planșeului Unirii”, a scris Daniel Băluță pe Facebook.

Locația noului parc din sudul Capitalei

Parcul „Donald Trump” se află în imediata vecinătate a Parcului Tudor Arghezi, o zonă aflată în plină dezvoltare. Deși lucrările sunt în curs de desfășurare, primăria nu a stabilit încă data exactă la care cetățenii se pot plimba pe noile alei.

