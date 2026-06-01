Prima pagină » Știri politice » Ministerul Afacerilor Interne a încheiat contracte SAFE în valoare de aproape un miliard de euro

Ministerul Afacerilor Interne a încheiat contracte SAFE în valoare de aproape un miliard de euro

Ruxandra Radulescu
Ministerul Afacerilor Interne a încheiat contracte SAFE în valoare de aproape un miliard de euro
Cătălin Predoiu / Foto - Mediafax
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Ministerul Afacerilor Interne anunță că a încheiat contracte și acorduri-cadru în valoare totală de peste 973 milioane de euro, în cadrul programului SAFE. Printre contracte se numără și 12 elicoptere Airbus, două avioane tactice Spartan și mii de noi autospeciale.

„Contractele vizează proiecte majore de investiții destinate creșterii capacității operaționale a structurilor MAI în domenii esențiale pentru securitatea națională, protecția populației și răspunsul la situații de urgență: mobilitate militară, managementul victimelor multiple, protecție CBRNe, evacuare în masă, intervenție aeriană și navală, comunicații critice și reziliență informatică”, se arată în comunicatul de presă emis de Ministerul Afacerilor Interne.

431 de milioane de euro pentru managementul victimelor multiple

Cea mai mare alocare financiară, de peste 431 de milioane de euro, a fost direcționată către managementul victimelor multiple și protecția agenților biologici, chimici, nucleari și a explozibililor, urmată de gestionarea evacuărilor în masă (peste 292 de milioane de euro) și modernizarea sistemelor de comunicații (peste 121 de milioane), restul fiind completat de autospeciale în valoare de peste 115 milioane de euro și mobilitate militară de peste 10 milioane de euro.

Printre cele mai scumpe contracte se numără avioanele Spartan, livrate de Leonardo, elicopterele Airbus, un tren de intervenție și o nouă flotă de autospeciale de intervenție.

Contracte de peste jumătate de miliard de euro pentru DSU

Pentru Departamentul pentru Situații de Urgență s-au contractat două avioane Leonardo C-27J Spartan NG (245 de milioane de euro), 12 elicoptere Airbus (peste 280 de milioane de euro) și un simulator de zbor modern (peste 43 milioane euro).

Ministerul a contractat 5.000 de SUV-uri și 25 de microbuze ( 8+1) de la Grupul Renault în valoare de aproape 116 milioane de euro. De asemenea, au fost achiziționate 10 autospeciale blindate de transport, 110 vehicule pentru victime multiple.

Recomandarea video

Citește și

NEWS ALERT România convoacă Consiliul de Securitate al ONU, pentru prima dată în istorie. Anunțul Ministerului Apărării
20:05
România convoacă Consiliul de Securitate al ONU, pentru prima dată în istorie. Anunțul Ministerului Apărării
VIDEO Miruță invită rușii la MApN să inspecteze drona de la Galați
19:52
Miruță invită rușii la MApN să inspecteze drona de la Galați
INEDIT George Simion, imagini alături de fiul său, la Camera Deputaților, de 1 Iunie. Ce mesaj a transmis soția liderului, Ilinca
18:32
George Simion, imagini alături de fiul său, la Camera Deputaților, de 1 Iunie. Ce mesaj a transmis soția liderului, Ilinca
ULTIMA ORĂ Moscova reacționează la expulzarea diplomatului rus din România. Ce a anunțat purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe, în urmă cu puțin timp
17:53
Moscova reacționează la expulzarea diplomatului rus din România. Ce a anunțat purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe, în urmă cu puțin timp
SĂRBĂTOARE Nicușor Dan, mesaj de 1 Iunie: „Fiecare copil trebuie să fie protejat, ascultat și încurajat să își urmeze visurile”
17:30
Nicușor Dan, mesaj de 1 Iunie: „Fiecare copil trebuie să fie protejat, ascultat și încurajat să își urmeze visurile”
CONTROVERSĂ Sebastian Ghiță publică documente și susține că dovedesc minciunile lui Irineu Darău. Ministrul ar fi încercat să intervină în favoarea apropiaților
16:58
Sebastian Ghiță publică documente și susține că dovedesc minciunile lui Irineu Darău. Ministrul ar fi încercat să intervină în favoarea apropiaților
Mediafax
Hoții au furat o banană din muzeu, iar valoarea ei ajunge la milioane de dolari
Digi24
Reacția Kremlinului după ce președintele Dan a reconfirmat că drona de la Galați era rusească
Cancan.ro
Vladimir Putin, mesaj pentru România după ce Nicușor Dan a confirmat că drona de la Galați este rusească. Ce ne cere Kremlinul
Prosport.ro
Simona Halep, bogată și divorțată, a atras toate privirile cu apariția ei la gala pentru Nadia Comăneci. Și-a făcut selfie în oglindă
Adevarul
SURSE Guvernul Tomac, în impas: Nicușor Dan are voturile, dar refuză sprijinul suveraniștilor
Mediafax
Țara care îți dă banii înapoi dacă stai în ambuteiaj. Regula intră în vigoare de azi
Click
Nadia Comăneci, moment emoționant alături de mama ei. Cum au apărut cele două: „Bravo, mamă, te iubesc”
Digi24
Cum funcționează injecţia care a eliminat complet tumorile la pacienţi la care chimioterapia nu dădea rezultate
Cancan.ro
Pensii mai mari pentru 800.000 de pensionari români, dacă depun acest document
Ce se întâmplă doctore
Imagini rare cu Monica Gabor din America! Fosta lui Columbeanu duce o viață luxoasă, după ce a renunțat la viața publică
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Te-ai gândit vreodată că va exista o CAMIONETĂ PORSCHE?
Descopera.ro
Falsul secolului: Povestea Omului din Piltdown, „veriga lipsă” care a păcălit lumea științifică
Râzi cu lacrimi
4 bancuri cu Meșterul Manole. – Ana e fată bună. O să fac casă cu ea!
Descopera.ro
„Cristalele” spațiu-timpului s-ar putea prăbuși în găuri negre minuscule, propune un studiu recent
ACTUALITATE Dorin Toma: „Armata Română nu are acum sisteme moderne de combatere a dronelor și care ar putea doborâ eficient dronele”
20:30
Dorin Toma: „Armata Română nu are acum sisteme moderne de combatere a dronelor și care ar putea doborâ eficient dronele”
CONTROVERSĂ Monitorizarea populației din China trece la nivelul următor. Autoritățile vor să folosească AI pentru a prezice cine ar putea deveni disident
20:27
Monitorizarea populației din China trece la nivelul următor. Autoritățile vor să folosească AI pentru a prezice cine ar putea deveni disident
VIDEO Accident pe o stradă din Pipera. O mașină s-a izbit într-un stâlp și l-a pus la pământ
19:36
Accident pe o stradă din Pipera. O mașină s-a izbit într-un stâlp și l-a pus la pământ
FLASH NEWS Premierul demis a preferat vizita în Moldova în locul CSAT-ului pe drona din Galați. Se derulează un plan? Istoricul bunelor relații dintre Maia Sandu și Ilie Bolojan
19:35
Premierul demis a preferat vizita în Moldova în locul CSAT-ului pe drona din Galați. Se derulează un plan? Istoricul bunelor relații dintre Maia Sandu și Ilie Bolojan
RĂZBOI Anunț de ultimă oră al Iranului. Țara care poate trece prin Strâmtoarea Ormuz, după ce a oprit negocierile de pace cu SUA
19:16
Anunț de ultimă oră al Iranului. Țara care poate trece prin Strâmtoarea Ormuz, după ce a oprit negocierile de pace cu SUA
CONTROVERSĂ Lukașenko îi face complimente liderului din Coreea de Nord: „Nu este deloc un dictator, nici nu are cum să fie”
19:04
Lukașenko îi face complimente liderului din Coreea de Nord: „Nu este deloc un dictator, nici nu are cum să fie”

Cele mai noi

Trimite acest link pe