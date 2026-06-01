Ministerul Afacerilor Interne a încheiat contracte SAFE în valoare de aproape un miliard de euro

Ministerul Afacerilor Interne anunță că a încheiat contracte și acorduri-cadru în valoare totală de peste 973 milioane de euro, în cadrul programului SAFE. Printre contracte se numără și 12 elicoptere Airbus, două avioane tactice Spartan și mii de noi autospeciale.

„Contractele vizează proiecte majore de investiții destinate creșterii capacității operaționale a structurilor MAI în domenii esențiale pentru securitatea națională, protecția populației și răspunsul la situații de urgență: mobilitate militară, managementul victimelor multiple, protecție CBRNe, evacuare în masă, intervenție aeriană și navală, comunicații critice și reziliență informatică”, se arată în comunicatul de presă emis de Ministerul Afacerilor Interne.

431 de milioane de euro pentru managementul victimelor multiple

Cea mai mare alocare financiară, de peste 431 de milioane de euro, a fost direcționată către managementul victimelor multiple și protecția agenților biologici, chimici, nucleari și a explozibililor, urmată de gestionarea evacuărilor în masă (peste 292 de milioane de euro) și modernizarea sistemelor de comunicații (peste 121 de milioane), restul fiind completat de autospeciale în valoare de peste 115 milioane de euro și mobilitate militară de peste 10 milioane de euro.

Printre cele mai scumpe contracte se numără avioanele Spartan, livrate de Leonardo, elicopterele Airbus, un tren de intervenție și o nouă flotă de autospeciale de intervenție.

Contracte de peste jumătate de miliard de euro pentru DSU

Pentru Departamentul pentru Situații de Urgență s-au contractat două avioane Leonardo C-27J Spartan NG (245 de milioane de euro), 12 elicoptere Airbus (peste 280 de milioane de euro) și un simulator de zbor modern (peste 43 milioane euro).

Ministerul a contractat 5.000 de SUV-uri și 25 de microbuze ( 8+1) de la Grupul Renault în valoare de aproape 116 milioane de euro. De asemenea, au fost achiziționate 10 autospeciale blindate de transport, 110 vehicule pentru victime multiple.