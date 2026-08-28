Este doliu în presa din România. Jurnalista Brîndușa Armanca, proaspăt devenită Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara, a încetat din viață, vineri, la vârsta de 72 de ani.

Pentru publicul larg, numele jurnalistei a fost strâns legat de TVR Timișoara, unde a condus studioul regional și a realizat emisiuni, anchete și ediții speciale. S-a aflat printre fondatorii Secţiei de Jurnalistică a Universităţii de Vest din Timişoara. Numele său este legat de instituţii şi publicaţii de prestigiu – Radio Europa Liberă, revista 22, Contributors.ro, PressHub, HotNews

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De asemenea, Brîndușa Armanca a predat etică jurnalistică, legislația presei și alte discipline care au format generații de jurnaliști. A fost, de asemenea, director al Institutului Cultural Român de la Budapesta, unde a reprezentat România într-un spațiu în care cultura, comunicarea și diplomația se intersectează.

A primit titlul de Cetățean de Onoare al Timișoarei la începutul lunii august

La începutul lunii august, Brîndușa Armanca a primit titlul de Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara, cea mai înaltă distincție acordată de Consiliul Local personalităților care au contribuit la prestigiul și la afirmarea valorilor orașului. Propunerea de acordare a titlului a fost înaintată Consiliului Local de primarul Dominic Fritz. Primarul Timișoarei a transmis un mesaj la aflarea veștii.

„Timişoara deplânge pierderea jurnalistei, autoarei şi profesoarei universitare Brînduşa Armanca, una dintre cele mai respectate voci ale presei şi culturii timişorene, Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara. Timişoara şi România au pierdut un reper de profesionalism şi curaj civic, într-o perioadă extrem de dificilă. Îi sunt recunoscător Brînduşei Armanca pentru încăpăţânarea cu care a promovat valorile Proclamaţiei de la Timişoara şi s-a bătut pentru libertatea de exprimare şi dialog”, a declarat, vineri, într-un comunicat, primarul Dominic Fritz.

Brîndușa Armanca a fost autoare a numeroase volume

Până în ultimii ani, Brîndușa Armanca a continuat să scrie. A publicat volumele „Televiziunea regională în România”, „Ghid de comunicare pentru jurnalişti şi purtători de cuvânt”, „Mesajul lui Crypto”, „Învață să învingi”, „Media culpa”, „Istoria recentă în mass-media”.

De asemenea, filmele de televiziune i-au fost recompensate cu numeroase premii internaţionale şi naţionale, iar activitatea culturală, cu Distincția culturală a Academiei Române și cu o înaltă distincție culturală a din partea ministrului culturii al Ungariei pentru diplomație culturală.