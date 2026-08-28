Prima pagină » Actualitate » Doliu în presa românească. A murit jurnalista Brîndușa Armanca, la vârsta de 72 de ani

Doliu în presa românească. A murit jurnalista Brîndușa Armanca, la vârsta de 72 de ani

Doliu în presa românească. A murit jurnalista Brîndușa Armanca, la vârsta de 72 de ani
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Este doliu în presa din România. Jurnalista Brîndușa Armanca, proaspăt devenită Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara, a încetat din viață, vineri, la vârsta de 72 de ani.

Pentru publicul larg, numele jurnalistei a fost strâns legat de TVR Timișoara, unde a condus studioul regional și a realizat emisiuni, anchete și ediții speciale. S-a aflat printre fondatorii Secţiei de Jurnalistică a Universităţii de Vest din Timişoara. Numele său este legat de instituţii şi publicaţii de prestigiu – Radio Europa Liberă, revista 22, Contributors.ro, PressHub, HotNews

Sondaj Gândul

Cine crezi că este vinovat de pierderea celor 770 de milioane de euro din PNRR?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

De asemenea, Brîndușa Armanca a predat etică jurnalistică, legislația presei și alte discipline care au format generații de jurnaliști. A fost, de asemenea, director al Institutului Cultural Român de la Budapesta, unde a reprezentat România într-un spațiu în care cultura, comunicarea și diplomația se intersectează.

A primit titlul de Cetățean de Onoare al Timișoarei la începutul lunii august

La începutul lunii august, Brîndușa Armanca a primit titlul de Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara, cea mai înaltă distincție acordată de Consiliul Local personalităților care au contribuit la prestigiul și la afirmarea valorilor orașului. Propunerea de acordare a titlului a fost înaintată Consiliului Local de primarul Dominic Fritz. Primarul Timișoarei a transmis un mesaj la aflarea veștii.

„Timişoara deplânge pierderea jurnalistei, autoarei şi profesoarei universitare Brînduşa Armanca, una dintre cele mai respectate voci ale presei şi culturii timişorene, Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara. Timişoara şi România au pierdut un reper de profesionalism şi curaj civic, într-o perioadă extrem de dificilă. Îi sunt recunoscător Brînduşei Armanca pentru încăpăţânarea cu care a promovat valorile Proclamaţiei de la Timişoara şi s-a bătut pentru libertatea de exprimare şi dialog”, a declarat, vineri, într-un comunicat, primarul Dominic Fritz.

Brîndușa Armanca a fost autoare a numeroase volume

Până în ultimii ani, Brîndușa Armanca a continuat să scrie. A publicat volumele „Televiziunea regională în România”, „Ghid de comunicare pentru jurnalişti şi purtători de cuvânt”, „Mesajul lui Crypto”, „Învață să învingi”, „Media culpa”, „Istoria recentă în mass-media”.

De asemenea, filmele de televiziune i-au fost recompensate cu numeroase premii internaţionale şi naţionale, iar activitatea culturală, cu Distincția culturală a Academiei Române și cu o înaltă distincție culturală a din partea ministrului culturii al Ungariei pentru diplomație culturală.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

BILANȚ Parchetul General își prezintă bilanțul: Peste 41.000 de dosare finalizate în luna iulie
16:29
Parchetul General își prezintă bilanțul: Peste 41.000 de dosare finalizate în luna iulie
ULTIMA ORĂ Bolojan anunță șapte proiecte selectate pentru creșterea eficienței energetice a României. Cine primește cele 109 milioane de euro din bugetul de stat
16:22
Bolojan anunță șapte proiecte selectate pentru creșterea eficienței energetice a României. Cine primește cele 109 milioane de euro din bugetul de stat
FLASH NEWS Liderul Sindicatului Liber al Navigatorilor spune că nava scufundată în zona economică a României ar fi fost atacată cu drone incendiare
16:12
Liderul Sindicatului Liber al Navigatorilor spune că nava scufundată în zona economică a României ar fi fost atacată cu drone incendiare
REACȚIE Ce este drona de tip „Dragon”, care ar fi lovit nava Progress IV din Marea Neagră. Ce spune liderul Sindicatului Liber al Navigatorilor
15:58
Ce este drona de tip „Dragon”, care ar fi lovit nava Progress IV din Marea Neagră. Ce spune liderul Sindicatului Liber al Navigatorilor
EMISIUNI Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul C.S. Dinamo București – C.S.C. Șelimbăr, sâmbătă, 29 august 2026, de la ora 11:00
15:46
Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul C.S. Dinamo București – C.S.C. Șelimbăr, sâmbătă, 29 august 2026, de la ora 11:00
ULTIMA ORĂ Incendiu la Autobaza STB Ferentari. Pompierii au intervenit, după ce o hală a luat foc
15:09
Incendiu la Autobaza STB Ferentari. Pompierii au intervenit, după ce o hală a luat foc
Mediafax
„Războiul nu a fost niciodată atât de aproape”. Germania își trimite militarii pe flancul estic al NATO
Digi24
Reacția lui George Simion după ancheta despre șeful SPP, Lucian Pahonțu
Cancan.ro
Victoria Ionescu, îngropată cu porecla pe cruce. Cine este 'Natasha', de fapt
Prosport.ro
Cum și-a împăcat Bogdan Stancu soția după escapada cu prezentatoarea TV. VIDEO
Adevarul
Radu Miruță, despre apărarea României: „Nu vrem modernizarea Armatei? Atunci să vorbim în limba rusă”. Ce urmează după miliardele din SAFE
Mediafax
Tristan Tate se plânge de mâncarea din închisoare și spune că a slăbit aproape 6 kilograme
Click
„E un nou standard?” Clientul unui restaurant din Cluj, revoltat de ce a găsit pe nota de plată
Digi24
Cine este Haakon, prințul care a vrut să stea departe de viața regală și a ajuns noul rege al Norvegiei
Cancan.ro
Familia și prietenii și-au luat adio de la Victoria. Fiica EX-deputatului Cazimir Ionescu a fost condusă pe ultimul drum
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Elena Udrea la 52 de ani, în costum de baie. Și-a făcut o fotografie care i-a lăsat mască pe fanii săi! Arată impecabil
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Service-ul i-a spus că trebuie schimbat motorul. Femeia a reparat singură mașina cu 430 de euro
Descopera.ro
O descoperire schimbă toate planurile pentru viitoarele misiuni pe Lună
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Am o boală care mă împiedică să țin dietă!
Descopera.ro
Istoria șervețelului. Cum a evoluat de la bucata de pânză a romanilor la șervețelul de hârtie
VIDEO Iarna se întoarce în august la Livigno. Imagini de poveste din Alpi, unde zăpada acoperă străzile într-o tradiție de 44 de ani
16:32
Iarna se întoarce în august la Livigno. Imagini de poveste din Alpi, unde zăpada acoperă străzile într-o tradiție de 44 de ani
FLASH NEWS Ambasadorul SUA în Italia refuză să stea la Roma și își desfășoară activitatea diplomatică de pe superiahtul său
16:23
Ambasadorul SUA în Italia refuză să stea la Roma și își desfășoară activitatea diplomatică de pe superiahtul său
ULTIMA ORĂ Ciprian Ciucu taie stimulente pe linie, în București. Ajutorul pentru adulții cu handicap, de 500 lei, se suspendă. Voucherele Materna, de 2.000 de lei, nu se mai acordă. Stimulentul pentru nou-născut, de 2.000 lei, doar pentru cazuri sociale, iar cel pentru copiii cu handicap, de 1000 de lei, se modifică. De când intră în vigoare decizia
15:45
Ciprian Ciucu taie stimulente pe linie, în București. Ajutorul pentru adulții cu handicap, de 500 lei, se suspendă. Voucherele Materna, de 2.000 de lei, nu se mai acordă. Stimulentul pentru nou-născut, de 2.000 lei, doar pentru cazuri sociale, iar cel pentru copiii cu handicap, de 1000 de lei, se modifică. De când intră în vigoare decizia
ȘTIINȚĂ În 1984, un paznic de far a rămas șomer pe insula Tiritiri Matangi din Noua Zeelandă. Decizia luată de bărbat a schimbat radical istoria locului
15:31
În 1984, un paznic de far a rămas șomer pe insula Tiritiri Matangi din Noua Zeelandă. Decizia luată de bărbat a schimbat radical istoria locului
MILITAR Două state NATO au anunțat colaborarea pentru a contracara dronele care le încalcă teritoriul
15:26
Două state NATO au anunțat colaborarea pentru a contracara dronele care le încalcă teritoriul
FLASH NEWS Guvernul Scoției cere un al doilea referendum pentru independență. Ce spune premierul Marii Britanii
15:17
Guvernul Scoției cere un al doilea referendum pentru independență. Ce spune premierul Marii Britanii

Cele mai noi

Trimite acest link pe