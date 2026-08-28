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Parchetul General își prezintă bilanțul: Peste 41.000 de dosare finalizate în luna iulie

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Într-un document pe care îl intitulează sinteza executivă a lunii trecute, Ministerul Public informează că luna iulie a fost una eficientă. Peste 41.000 de dosare au fost finalizate, aproape 4.ooo de rechizitorii au fost întocmite și s-au instituit sechestre care se apropie de cifra de 200 milioane de lei. 

Astfel, anunță Parchetul General într-o postare pe contul de Facebook, Parchetele din circumscripțiile celor 16 Curți de Apel au soluționat, în luna iulie 2026, 41.501 dosare penale, potrivit datelor centralizate de Ministerul Public.

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În acest context, cele 41.501 dosare penale soluționate în luna iulie au fost instrumentate în condițiile unui deficit semnificativ de personal la nivelul parchetelor.

În cauzele instrumentate în teritoriu în luna iulie au fost efectuate 794 de percheziții domiciliare. Procurorii au dispus, în total, 1.594 de măsuri preventive, iar 1.501 persoane au fost reținute. În același timp, instanțele au admis 649 de propuneri de arestare preventivă. Datele indică, astfel, un volum consistent de activitate în cauzele în care anchetatorii au apreciat că se impune recurgerea la măsuri preventive.

Prejudicii de peste 796 de milioane de lei

O altă zonă relevantă a bilanțului sunt anchetele cu impact financiar. În dosarele instrumentate de unitățile de parchet în luna iulie, au fost identificate prejudicii totale de peste 796 de milioane de lei. Pentru recuperarea eventualelor prejudicii, procurorii au dispus sechestre pe sume care depășesc 198 de milioane de lei.

Una dintre cele mai mari valori ale prejudiciilor raportate la nivelul unei circumscripții apare în cazul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bacău, prejudiciul estimat depășind 266 de milioane de lei. La București, prejudiciul identificat a fost de peste 116 milioane de lei, dintre care mai mult de 100 de milioane de lei în cauze privind evaziunea fiscală.

La Pitești, prejudiciul estimat a fost de aproape 34 de milioane de lei, în timp ce valoarea sechestrelor a depășit 64 de milioane de lei.

Procurorul general invocă presiuni la adresa subordonaților săi

Vara aceasta, Ministerul Public a fost în centrul unor controverse. Astfel, Procurorul general al României, Cristina Chiriac, a acuzat presiunile publice şi mediatice la care sunt supuşi cei care instrumentează dosarul Paşca.

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Procurorul general a atras atenţia că instituția nu va accepta ca activitatea procurorilor să fie influenţată, intimidată sau delegitimată prin presiuni exercitate în spaţiul public, indiferent din partea cui provin acestea.

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