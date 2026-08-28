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Bolojan anunță șapte proiecte selectate pentru creșterea eficienței energetice a României. Cine primește cele 109 milioane de euro din bugetul de stat

Flavius Niculescu
Bolojan anunță șapte proiecte selectate pentru creșterea eficienței energetice a României. Cine primește cele 109 milioane de euro din bugetul de stat
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Într-o postare pe pagina personală de Facebook, prim-ministrul demis Ilie Bolojan anunță că Ministerul Energiei – pe care îl conduce din postura de ministru interimar – a finalizat evaluarea proiectelor depuse în apelul competitiv pentru creșterea eficienței energetice a instalațiilor industriale incluse în schema europeană de comercializare a certificatelor de emisii. Acesta este finanțat prin Fondul de Modernizare și are rezervat un buget de 150 de milioane de euro.

„Apelul a avut un buget de 150 de milioane de euro și a fost deschis până în februarie 2026. Au depus proiecte 11 companii industriale. Au fost aprobate 7 proiecte, cu o valoare totală a investițiilor de 290 de milioane de euro, din care ajutorul de stat este de 109 milioane de euro. Diferența este acoperită de companii din surse proprii”, scrie Ilie Bolojan în postarea publicată pe Facebook.

Sursa foto: Mediafax

Sursa foto: Mediafax

„Prin aceste investiții se urmărește o reducere a consumului de energie de 990.000 MWh pe an”

„Investițiile aprobate cuprind înlocuirea echipamentelor mari consumatoare de energie, retehnologizarea liniilor de producție, electrificarea unor procese industriale, recuperarea căldurii pierdute în procesele tehnologice și instalarea de sisteme care măsoară consumul de energie și emisiile în timp real, la nivelul fiecărui flux energetic al companiei. Prin aceste investiții se urmărește o reducere a consumului de energie de 990.000 MWh pe an și o reducere a emisiilor cu 239.000 de tone de CO₂ echivalent pe an.

Etapele care urmează:

  • soluționarea contestațiilor – 06.10.2026;
  • perioada de precontractare/contractare – până la 30.11.2026;
  • finalizarea investițiilor – cel târziu la 30 iunie 2030

Investițiile în eficiență energetică înseamnă costuri de producție mai mici, o industrie mai competitivă și un aer mai curat”, mai transmite premierul demis în luna mai.

Sursa foto: Mediafax

Sursa foto: Mediafax

Ce firme primesc cele 109 milioane de euro din bugetul de stat pentru proiectele din energie

„În cadrul procedurii au fost depuse proiecte de către 11 beneficiari, cu o valoare totală de 384,30 milioane de euro și un ajutor de stat solicitat în cuantum de 165,3 milioane de euro.

În urma procesului de evaluare și selecție, au fost aprobate pentru finanțare 7 proiecte, cu o valoare totală de aproximativ 290 de milioane de euro. Valoarea ajutorului de stat aprobat este de 108,86 milioane de euro.

Lista proiectelor selectate pentru finanțare, precum și valoarea ajutorului de stat aprobat pentru fiecare beneficiar, este prezentată mai jos”, menționează reprezentanții Guvernului într-un comunicat de presă.

Sursa foto: Guvernul României

Comentarii 1

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