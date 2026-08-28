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Ambasadorul SUA în Italia refuză să stea la Roma și își desfășoară activitatea diplomatică de pe superiahtul său

Ambasadorul SUA în Italia refuză să stea la Roma și își desfășoară activitatea diplomatică de pe superiahtul său
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Ambasadorul Statelor Unite în Italia, miliardarul Tilman Fertitta, numit în funcție de Donald Trump, a atras atenția internațională după ce a refuzat să locuiască în clădirea ambasadei din Roma, Palazzo Margherita, și a ales în schimb să trăiască și să își desfășoare activitatea pe timp de vară la bordul superiahtului său de lux.

Ambasada Americii din Roma ocupă impunătorul Palazzo Margherita, fosta reședință a unei foste regine a Italiei. Cu toate acestea, anul acesta ambasadorul a ales să își petreacă cea mai mare parte din timp pe superiahtul de 117 metri Boardwalk, în valoare de 450 de milioane de dolari.

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Acostat în largul Cefalù și Sorrento, sub erupția vulcanului Etna și cu artificii în Veneția, iahtul a găzduit recepții pentru politicieni, lideri de afaceri și celebrități. La Napoli, printre invitați s-au numărat primarul, președintele regiunii Campania și proprietarul clubului de fotbal al orașului. La Veneția, iahtul a sosit sub supravegherea elicopterelor și a lunetiștilor de pe acoperișuri, în timp ce activiștii au organizat proteste împotriva exceselor miliardarilor.

În parte, Boardwalk este pur și simplu o extensie a reședinței oficiale a ambasadorului, dar exemplifică și schimbări în diplomația americană. Ambasadorii proiectau cândva puterea prin intermediul instituțiilor și protocolului, dar, sub conducerea lui Donald Trump, averea personală și apropierea de președinte sunt cel puțin la fel de importante. Afacerile lui Fertitta includ restaurante, cazinouri, hoteluri și echipa de baschet Houston Rockets. Așa cum Mar-a-Lago a devenit o Casă Albă neoficială, iahtul a devenit o ambasadă neoficială.

Numirea unor donatori bogați, în loc de funcționari din serviciul extern, ca ambasadori este o practică obișnuită în America. Susținătorii acestei practici consideră accesul la președinte ca fiind crucial pentru această funcție, spune Ryan Scoville de la Facultatea de Drept a Universității Marquette, care studiază numirile în funcții de ambasadori. Criticii susțin că persoanele numite politic adesea nu au experiența necesară și lasă o mare parte din muncă în seama diplomaților de carieră.

Giorgia Meloni, prim-ministrul de dreapta al Italiei, l-a lăudat pe Tilman Fertitta pentru că a ajutat-o să se împace cu domnul Trump după conflictele legate de Iran și Papă.

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