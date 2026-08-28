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Ce este drona de tip „Dragon”, care ar fi lovit nava Progress IV din Marea Neagră. Ce spune liderul Sindicatului Liber al Navigatorilor

Ce este drona de tip „Dragon”, care ar fi lovit nava Progress IV din Marea Neagră. Ce spune liderul Sindicatului Liber al Navigatorilor
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Ce este drona de tip „Dragon”, care ar fi lovit nava Progress IV din Marea Neagră. Vă reamintim că seara trecută, 27 august, un incendiu a izbucnit la bordul unei nave comerciale, la circa 20 de mile marine de Sfântu Gheorghe. Cei 12 marinari aflați la bordul navei au fost salvați, iar ambarcațiunea s-a scufundat ulterior. Liderul Sindicatului Liber al Navigatorilor, Adrian Mihălcioiu, a susținut că nava scufundată în zona economică exclusivă a României ar fi fost atacată cu drone incendiare. El invocă extinderea rapidă a focului la bord și scufundarea ulterioară a navei.

Adrian Mihălcioiu, liderul Sindicatului Liber al Navigatorilor, susține că nava ar fi fost atacată cu drone incendiare. Cei 12 marinari, opt ucraineni și patru azeri, au fost salvați, iar unul dintre ei a suferit răni la o mână.

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Nava Progess IV - Foto: X/@CrimeanWolf

Nava Progess IV – Foto: X/@CrimeanWolf

„Din informaţiile pe care le avem, o navă a fost atacată în zona Sfântu Gheorghe, la 20 de mile, din nou în apele economice româneşti şi nava a luat foc foarte rapid, după care s-a scufundat. Cei 12 marinari, opt ucraineni şi patru din Azerbaidjan au fost salvaţi, doar unul singur este cu răni la mână. Impresia este că atacul s-a efectuat cu drone, probabil alt tip de drone, drone incendiare, cele care pot extinde uşor incendiul la navă, pentru că altfel nava nu avea cum să ia foc în felul ăsta şi să se şi scufunde”, a declarat Adrian Mihălcioiu, arată News.ro.

Ce este drona de tip „Dragon”

O dronă de tip „Dragon” ar putea fi implicată în scufundarea navei Progress IV în zona economică exclusivă a României. Informația vine de la liderul Sindicatului Liber al Navigatorilor, Adrian Mihălcioiu, și nu a fost confirmată oficial. Ministrul Apărării, Radu Miruță, spunea că nava a transmis prin sistemul de alertă că fusese lovită de „ceva dronă”. Vezi AICI declarațiile ministrului.

Potrivit unor surse citate de România TV, nava Progress IV ar fi fost lovită de o dronă incendiară de tip „Dragon”. Astfel de drone pot dispersa materiale incendiare, inclusiv termită, în timpul zborului. Încărcătura poate provoca incendii rapide la echipamente și alte materiale. Autoritățile române nu au confirmat nici tipul dronei, nici proveniența acesteia. Nu au fost prezentate public imagini ale atacului sau fragmente ale dispozitivului.

Denumirea „Dragon” a apărut pe frontul din Ucraina în 2024 și se referă la drone echipate cu încărcături incendiare pe bază de termită. Nu desemnează un model sau un producător anume. Termita poate produce temperaturi de aproximativ 2.200 de grade Celsius. Inițial, dronele au fost folosite pentru incendierea vegetației și distrugerea zonelor de camuflaj. Ulterior, au apărut informații privind folosirea lor împotriva tranșeelor, buncărelor și vehiculelor militare.

Termita poate provoca incendii greu de controlat și poate avaria grav instalațiile unei nave. Altfel, un incendiu nu explică automat scufundarea unui cargou de peste 120 de metri. Cauza exactă poate fi stabilită doar după o anchetă tehnică, scrie Stiripesurse.ro.

Liderul Sindicatului Liber al Navigatorilor spune că navele ar trebui să aibă o rută alternativă

Adrian Mihălcioiu spune că ar trebui analizată și o rută alternativă de navigație pentru navele care se îndreaptă spre Sulina. A mai susținut că actualele zone de navigație din apropierea apelor românești nu ar mai fi suficient de sigure.

„Cred că navele trebuie rerutate. Zonele de navigaţie prin apele economice sau departe de apele teritoriale pare că nu sunt în regulă, nu sunt zone sigure şi cred că autorităţile româneşti ar trebui să ia în considerare o rerutare şi o altă zonă de navigaţie a navelor care vin spre Sulina”, a subliniat liderul Sindicatului Liber al Navigatorilor.

Nava avea pavilionul Republicii Dominicane și transporta zahăr. Potrivit informațiilor oficiale, nu avea materiale inflamabile la bord. Adrian Mihălcioiu spune că trebuie condamnate atât atacurile rusești, cât și cele ucrainene asupra navelor comerciale. El atrage atenția că astfel de atacuri pun în pericol viețile marinarilor, care nu au legătură cu războiul.

„Nava venea de la Reni. Între Rusia şi Ucraina există un război stupid, un război care pune în pericol vieţile navigatorilor, oamenilor, care n-au nicio legătură cu războiul lor. Au început să atace nave şi de-o parte şi de alta. Cred că trebuie condamnate la fel de mult şi atacurile ruseşti asupra navelor comerciale, cât şi atacurile ucrainene asupra navelor comerciale. Cred că aici trebuie făcut ceva de comunitatea internaţională. Nu se poate ca navigatorii şi nu numai. Aici avem şi în Golful Persic chiar şi o navă atacată cu echipaj indian, mulţi dintre ei morţi. Nu este războiul navigatorilor”, a mai declarat Adrian Mihălcioiu.

Comentarii 1
  • Dumitru George

    Alt „inteligent” care vine cu explicatii halucinante.
    Poate ii spune cineva liderului de sindicat ca de obicei navele sint incarcate cu ceva – iar acel „ceva” poate ca a ars in cazul asta! De ce nu se face public incarcatura navei?!

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