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Liderul Sindicatului Liber al Navigatorilor spune că nava scufundată în zona economică a României ar fi fost atacată cu drone incendiare

Liderul Sindicatului Liber al Navigatorilor spune că nava scufundată în zona economică a României ar fi fost atacată cu drone incendiare
Foto: Adrian Mihălcioiu. Sursa: Facebook.
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Nava comercială care a luat foc și s-a scufundat în zona economică exclusivă a României, în apropiere de Sfântu Gheorghe, ar fi fost atacată cu drone incendiare, susține liderul Sindicatului Liber al Navigatorilor, Adrian Mihălcioiu. Acesta spune că incendiul s-a extins rapid la bord, înainte ca nava să se scufunde, potrivit News.ro.

La bord se aflau 12 membri ai echipajului, dintre care opt ucraineni și patru cetățeni din Azerbaidjan. Toți au fost salvați, însă unul dintre marinari a suferit o rană la mână.

„Din informațiile pe care le avem, o navă a fost atacată în zona Sfântu Gheorghe, la 20 de mile, din nou în apele economice românești, și nava a luat foc foarte rapid, după care s-a scufundat. Cei 12 marinari, opt ucraineni și patru din Azerbaidjan, au fost salvați, doar unul singur este cu răni la mână. Impresia este că atacul s-a efectuat cu drone, probabil alt tip de drone, drone incendiare, cele care pot extinde ușor incendiul la navă, pentru că altfel nava nu avea cum să ia foc în felul ăsta și să se și scufunde”, a declarat Adrian Mihălcioiu.

Potrivit acestuia, nava avea pavilionul Republicii Dominicane și transporta zahăr. Conform informațiilor oficiale menționate de Mihălcioiu, la bord nu se aflau materiale inflamabile.

Este propusă schimbarea rutelor de navigație spre Sulina

Liderul Sindicatului Liber al Navigatorilor consideră că autoritățile ar trebui să analizeze și schimbarea rutelor de navigație pentru navele care se deplasează către Sulina.

„Cred că navele trebuie rerutate. Zonele de navigație prin apele economice sau departe de apele teritoriale pare că nu sunt în regulă, nu sunt zone sigure și cred că autoritățile românești ar trebui să ia în considerare o rerutare și o altă zonă de navigație a navelor care vin spre Sulina”, a afirmat acesta.

Garda de Coastă a precizat că operațiunea de căutare și salvare a celor 12 membri ai echipajului s-a desfășurat în condiții dificile, în condițiile în care valurile aveau aproximativ 2,5 metri.

Liderul Sindicatului Liber al Navigatorilor cere condamnarea atacurilor din partea Ucrainei și a Rusiei

Adrian Mihălcioiu abordează o poziție imparțială și susține că trebuie condamnate atât atacurile ucrainene asupra navelor comerciale, cât și cele rusești.

„Nava venea de la Reni. Între Rusia și Ucraina există un război stupid, un război care pune în pericol viețile navigatorilor, oamenilor care n-au nicio legătură cu războiul lor. Au început să atace nave și de-o parte, și de alta. Cred că trebuie condamnate la fel de mult și atacurile rusești asupra navelor comerciale, cât și atacurile ucrainene asupra navelor comerciale. Cred că aici trebuie făcut ceva de comunitatea internațională. Nu se poate ca navigatorii și nu numai. Aici avem și în Golful Persic chiar și o navă atacată cu echipaj indian, mulți dintre ei morți. Nu este războiul navigatorilor”, a mai punctat Adrian Mihălcioiu.

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