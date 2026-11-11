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INSCOP ridică miza: eventuala alianță PNL-USR ar avea 32% în sondaje

INSCOP ridică miza: eventuala alianță PNL-USR ar avea 32% în sondaje
INSCOP vede eventuala alianță PNL-USR la 32%
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Directorul INSCOP, Remus Ștefureac, susține că eventuala alianță PNL-USR ar avea 32% în sondaje. Cifra este cu doar trei puncte procentuale sub AUR, potrivit lui Ștefureac.

În ultimele luni, s-a discutat intens despre o posibilă alianță electorală între cele două partide de dreapta. Chiar liderii Ilie Bolojan și Dominic Fritz au vorbit public, arătând care sunt avantajele unei asemenea colaborări.

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În context, cei doi l-au acuzat pe președintele Autorității Electorale Permanent, Adrian Țuțuianu (PSD), că ar vrea să împiedice o astfel de construcție politică prin noua lege a partidelor.

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Ștefureac vede „evoluții electorale atipice”

Într-o analiză postată pe informat.ro, Ștefureac arată că se observă „evoluții electorale atipice” în România. Referitor la AUR, șeful INSCOP a remarcat că partidul condus de George Simion a scăzut pentru prima oară în ultimele 18 luni. AUR ar avea în prezent un scor de 34-35%, față de 38-40% în 2025.

PSD, pe de altă parte, a crescut după intrarea la guvernare și a ajuns la 22-24%.

Iată postarea integrală a lui Remus Ștefureac:

Evoluții electorale atipice si posibile tendințe pentru alegerile din 2028

Ultima jumătate de an a provocat mai multe evoluții electorale atipice, dar care pot sugera posibile tendințe pentru partide în 2027, an pre-electoral care va fixa cadrele competiției la alegerile locale și parlamentare din 2028.

  1. După moțiunea de cenzură PSD-AUR care a răsturnat guvernul coaliției pro-europene condus de Ilie Bolojan, PNL a câștigat aproximativ 6 puncte procentuale într-o lună, ajungând la 20-22% în mai 2026, un record și o evoluție total atipică într-o asemenea situație. Ulterior, cele 5 luni de guvernare interimară chinuitoare, au erodat complet susținerea electorală acumulată brusc de PNL care a revenit, în noiembrie 2026, la scorurile din aprilie 2026. Pentru PNL, rămân oportunitățile de creștere în opoziție, în jurul unui lider, Ilie Bolojan, care a păstrat un profil coerent și un nivel rezonabil de încredere;

„PSD a pierdut 3-4 puncte procentuale”

  1. PSD a pierdut 3-4 puncte procentuale la momentul moțiunii de cenzură, ajungând, în mai 2026, la un minim istoric în măsurătorile INSCOP. Cele 5 luni de opoziție și guvernare interimară PNL-USR-UDMR, au permis PSD să recupereze aproape integral pierderile grele din acel moment. Iar preluarea guvernării i-au mai adus un salt, firesc, de aproximativ 4-5 procente în noiembrie 2026, până la scor de 22-24%. Evident, perspectiva erodării rapide ca urmare a participării solitare la o guvernare grea, în vremuri economice dificile, în plin sezon de iarnă este o ipoteză plauzibilă. Dar nu poate fi ignorată cu totul nici o surpriză, o stabilizare electorală, în cazul în care PSD va reuși ceea ce acum pare imposibil: să livreze măcar o reformă relevantă sau o reducere serioasă a risipei cheltuielilor publice;
  1. AUR a beneficiat de o stabilitate excepțională a susținerii electorale cu un scor constant, de 38-40%, în ultimele 18 luni. Până în noiembrie 2026 când, AUR coboară, în premieră, și destul de abrupt, la un scor de 34-35%. Adică o pierdere importantă de 4-5%, probabil foști votanți social-democrați, care pare că se întorc, temporar sau nu, la un PSD, revenit la guvernare. Rămâne de văzut dacă AUR intră pe tobogan sau este doar un recul de moment, așa cum am mai văzut și la alte partide;

Șeful INSCOP vede USR la 13%

  1. USR a pierdut rapid aproximativ 3 puncte după moțiunea de cenzură, ajungând la 9% în mai 2026. Și s-a menținut la acest nivel în perioada lungă de interimat. Până în noiembrie 2026 când, după formarea guvernarii PSD și refuzul de a vota Guvernul, USR recuperează rapid pierderile si revine la 12-13%;
  2. Testată în premieră în noiembrie 2026, ipoteza unei Alianțe PNL-USR, obține un scor neașteptat de ridicat în rândul votanților mobilizați, de 32%, cu doar 3 puncte mai puțin decât AUR. Dacă se va concretiza, iar chinurile facerii nu vor fi extenuante, un asemenea proiect politic are șanse de a deveni un reper la alegerile din 2028. Cu cateva condiții. Să fie mai credibil în opoziție decât AUR, chiar să atraga alegătorii mai moderați ai acestui partid și să depășească “agitațiile” inevitabile ale bulelor partizane;
  3. În tot acest roller-coaster politic, jumătate din populația României declară că ar vota un partid nou înființat. Singura problemă este că un astfel de partid, deși nu este imposibil de înființat, este greu de… lansat. Spațiu de construcție ar fi, lideri potențiali de asemenea (de exemplu, Victor Ponta și-a păstrat permanent un nivel de încredere de peste 20%), unele partide se apropie de prag (SENS), dar timpul rămas până în 2028 este, de fapt, foarte scurt. Pentru toată lumea care dorește să intre sau să rămână în jocul politic”.
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