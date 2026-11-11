Cum poți găti 4 porții de mâncare cu doar 10 lei, din LIDL

Iată cum poți găti 4 porții de mâncare cu numai 10 lei, din supermarketul LIDL. Ce este în meniu, de fapt.

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Gospodinele știu că, cu puțină disciplină și organizare, se poate găti mâncare și cu mai puțini bani. Spre exemplu, la magazinul LIDL, ca și la altele de genul, sunt constant oferte, care te ajută să compui feluri de mâncare, fără prea mult efort și, mai important, fără prea mulți bani.

Dacă te-ai întrebat, oare ce poți găti cu doar 10 lei, de la LIDL, ei bine, am găsit răspunsul: poți găti o chiar patru porții de supă de pui. Supa de pui este, de altfel, un fel de mâncare foarte recomandat, mai ales, în sezonul răcelilor, cum este cel în care ne aflăm.

Supa de pui este, cum spuneau bunicii noștri, un „medicament curat” pentru organism, iar cu ingredientele cumpărate din supermarketul LIDL, o poți găti ieftin.

Spre exemplu, pe pagina de Facebook „Ela printre Zile”, există postarea potrivit căreia, o masă la 10 lei poate însemna o supă de pui. Pentru că, pe pulpe s-a plătit suma de 5,79 de lei, o pungă de legume pentru supă a costat 2,99 de lei, iar, optional, s-a adăugat în coș și o legătură de pătrunjel, la 1,49 de lei.

„Din seria o masă la 10 lei, azi avem varianta:

Supă de pui cu: pulpe la 5.79 lei, legume pentru supă la 2.99 lei și opțional o legatură cu pătrunjel. Cum vi se pare ideea? Am ales ingredientele, în funcție de ce am găsit în magazin”, se arată în postare.

Așadar, cu numai 10 lei, compui patru porții de mâncare, ideale pentru masa de prânz sau, de ce nu, pentru cină.

Oferte la LIDL, săptămâna aceasta

Cum spuneam, la LIDL sunt, în fiecare săptămână, anumite produse la ofertă. Spre exemplu, săptămâna aceasta, poți găsi mere roși la 2,99 lei per kilogram, cașcaval la prețul de 8,99 lei, cotlet de porc fără os, la prețul de 1,99 lei per 100 de grame.

Cu siguranță, după ce ai savurat supa de pui, poți reveni la cumpărături pentru alte idei ieftine care te vor inspira în bucătărie!