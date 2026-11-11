Prima pagină » Actualitate » Cum poți găti 4 porții de mâncare cu doar 10 lei, din LIDL

Cum poți găti 4 porții de mâncare cu doar 10 lei, din LIDL

Cum poți găti 4 porții de mâncare cu doar 10 lei, din LIDL
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Iată cum poți găti 4 porții de mâncare cu numai 10 lei, din supermarketul LIDL. Ce este în meniu, de fapt.

Sondaj Gândul

Ați vota-o președinte pe Diana Buzoianu?

Loading ...

Gospodinele știu că, cu puțină disciplină și organizare, se poate găti mâncare și cu mai puțini bani. Spre exemplu, la magazinul LIDL, ca și la altele de genul, sunt constant oferte, care te ajută să compui feluri de mâncare, fără prea mult efort și, mai important, fără prea mulți bani.

Dacă te-ai întrebat, oare ce poți găti cu doar 10 lei, de la LIDL, ei bine, am găsit răspunsul: poți găti o chiar patru porții de supă de pui. Supa de pui este, de altfel, un fel de mâncare foarte recomandat, mai ales, în sezonul răcelilor, cum este cel în care ne aflăm.

Supa de pui este, cum spuneau bunicii noștri, un „medicament curat” pentru organism, iar cu ingredientele cumpărate din supermarketul LIDL, o poți găti ieftin.

Spre exemplu, pe pagina de Facebook „Ela printre Zile”, există postarea potrivit căreia, o masă la 10 lei poate însemna o supă de pui. Pentru că, pe pulpe s-a plătit suma de 5,79 de lei, o pungă de legume pentru supă a costat 2,99 de lei, iar, optional, s-a adăugat în coș și o legătură de pătrunjel, la 1,49 de lei.

„Din seria o masă la 10 lei, azi avem varianta:
Supă de pui cu: pulpe la 5.79 lei, legume pentru supă la 2.99 lei și opțional o legatură cu pătrunjel. Cum vi se pare ideea? Am ales ingredientele, în funcție de ce am găsit în magazin”, se arată în postare.

Așadar, cu numai 10 lei, compui patru porții de mâncare, ideale pentru masa de prânz sau, de ce nu, pentru cină.

Oferte la LIDL, săptămâna aceasta

Cum spuneam, la LIDL sunt, în fiecare săptămână, anumite produse la ofertă. Spre exemplu, săptămâna aceasta, poți găsi mere roși la 2,99 lei per kilogram, cașcaval la prețul de 8,99 lei, cotlet de porc fără os, la prețul de 1,99 lei per 100 de grame.

Cu siguranță, după ce ai savurat supa de pui, poți reveni la cumpărături pentru alte idei ieftine care te vor inspira în bucătărie!

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂDominic Fritz confirmă întâlnirea cu asociatul fostului șef al serviciilor secrete germane, acuzat de spionaj
12:08
Dominic Fritz confirmă întâlnirea cu asociatul fostului șef al serviciilor secrete germane, acuzat de spionaj
REACȚIELiberalul Alexandru Muraru anunță un „cataclism” al lui Nicușor Dan după conferința maraton de la Cotroceni: „Un faliment politic în direct, la o oră de vârf”
12:04
Liberalul Alexandru Muraru anunță un „cataclism” al lui Nicușor Dan după conferința maraton de la Cotroceni: „Un faliment politic în direct, la o oră de vârf”
Britanicii de la Daily Express au desemnat orașul Sibiu având „cel mai ieftin târg de Crăciun din Europa”: „Oferă vin fiert la 82 de penny”
11:58
Britanicii de la Daily Express au desemnat orașul Sibiu având „cel mai ieftin târg de Crăciun din Europa”: „Oferă vin fiert la 82 de penny”
ULTIMA ORĂDacă Bolojan îi exclude pe pucişti din partid, aceştia au unde să se regrupeze. Senatorii pregătesc „Brătienii pentru PACE”
11:53
Dacă Bolojan îi exclude pe pucişti din partid, aceştia au unde să se regrupeze. Senatorii pregătesc „Brătienii pentru PACE”
FLASH NEWSUn stâlp lovit de o mașină a căzut peste trei copii din județul Sălaj. Șoferul începător a pierdut controlul autoturismului
11:50
Un stâlp lovit de o mașină a căzut peste trei copii din județul Sălaj. Șoferul începător a pierdut controlul autoturismului
REACȚIECSM îi dă o replică dură lui Nicușor Dan. Procurorul Claudiu Sandu denunță o „dictatură absolută” la vârful justiției. „Ceea ce spune președintele este un nonsens”
11:45
CSM îi dă o replică dură lui Nicușor Dan. Procurorul Claudiu Sandu denunță o „dictatură absolută” la vârful justiției. „Ceea ce spune președintele este un nonsens”
Mediafax
Cu o singură condiție. Mașinile pe benzină și diesel ar putea fi vândute și după 2035
Digi24
Cum vrea Ucraina să preîntâmpine o nouă invazie după încheierea războiului. Obiectivul ambițios postbelic
Cancan.ro
Câți bani au primit eliminatele Mirela Vaida și Oana Tomoiagă, din partea postului Antena 1, pentru cele 10 săptămâni la Asia Express
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă femeie din lume a încins rețelele sociale cu o poză în oglindă: „Superbă!”
Adevarul
Țara europeană cu cel mai ridicat nivel de trai caută 335.000 de angajați. Meseriile pentru care angajează străini
Mediafax
Cine sunt primele calificate în semifinalele Turneului Campioanelor. Cum arată situația în grupe
Click
Ce au descoperit doi vloggeri români în Venezuela: „Oamenii par resemnați”. Este a 99-a țară pe care o vizitează
Digi24
Prima reacţie a jurnalistului Ovidiu Vanghele, după ce Nicușor Dan i-a interzis accesul la Cotroceni
Cancan.ro
Fostul iubit al Rocsanei Marcu, 'executat' de propriul șofer în Seychelles! Lovitură ca-n filme, cu milioane și documente falsificate
Ce se întâmplă doctore
Meteorologii ANM au actualizat prognoza până la începutul lunii decembrie. Se anunță ninsori puternice
Ciao.ro
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Promotor.ro
Mașina Zilei: Seat Leon 2.0 diesel din 2015, compacta spaniolă pentru drumuri lungi. Ce dotări oferă, și la ce să fii atent?
Descopera.ro
Primele planete ale Sistemului Solar erau făcute din...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Descopera.ro
O proteină din sânge a fost asociată cu tinitusul, ceea ce ar putea duce la o diagnosticare mai ușoară
Mediafax Italia
„Tata mă violează”. Un român acuzat de abuz sexual chiar de fiica lui
Mediafax Spania
Se închid supermarketurile! Greva afectează și programul Carrefour, Lidl sau Aldi
FLASH NEWSPreședintele Finlandei, Alexander Stubb, după dialogul cu Putin. „Este un interlocutor perspicace și bine pregătit“. „Știe cu siguranță să asculte“. Ce așteptări are șeful de stat de la negocierile de la Abu Dhabi
12:05
Președintele Finlandei, Alexander Stubb, după dialogul cu Putin. „Este un interlocutor perspicace și bine pregătit“. „Știe cu siguranță să asculte“. Ce așteptări are șeful de stat de la negocierile de la Abu Dhabi
NEWS ALERTCum motivează Tribunalul noua plasare în arest la domiciliu a lui Călin Georgescu. Vârsta de 62 de ani și faptul că nu a fugit de sub prima măsură preventivă, între motivele magistratului
12:04
Cum motivează Tribunalul noua plasare în arest la domiciliu a lui Călin Georgescu. Vârsta de 62 de ani și faptul că nu a fugit de sub prima măsură preventivă, între motivele magistratului
FLASH NEWSNou conflict diplomatic între Grecia și Turcia. Un proiect energetic de 1,9 miliarde de euro, în pericol. Atena amenință că va cere sancțiuni împotriva Ankarei la summitul UE de vineri
11:50
Nou conflict diplomatic între Grecia și Turcia. Un proiect energetic de 1,9 miliarde de euro, în pericol. Atena amenință că va cere sancțiuni împotriva Ankarei la summitul UE de vineri
SURSESurse din PSD spun că aprecierile lui Nicuşor Dan la adresa AUR sunt o radiografie, şi nu „atacuri”. Cum comentează social democrații poziția președintelui în privința reorganizării teritoriale
11:41
Surse din PSD spun că aprecierile lui Nicuşor Dan la adresa AUR sunt o radiografie, şi nu „atacuri”. Cum comentează social democrații poziția președintelui în privința reorganizării teritoriale
CONTROVERSĂRomânia ar putea rămâne cu doar 15 județe. Cum ar arăta noua hartă a țării și ce județe ar dispărea
11:27
România ar putea rămâne cu doar 15 județe. Cum ar arăta noua hartă a țării și ce județe ar dispărea
SCANDALSe vor face comisii de anchetă pentru zborul spre Mykonos şi pentru combaterea migraţiei ilegale. Deputaţii au votat miercuri proiectele
11:06
Se vor face comisii de anchetă pentru zborul spre Mykonos şi pentru combaterea migraţiei ilegale. Deputaţii au votat miercuri proiectele

Cele mai noi

Trimite acest link pe