Congresul SUA a blocat procedura de punerea sub acuzare împotriva lui Pete Hegseth. Trump, despre demersul republicanului Thomas Massie: „A eșuat lamentabil”

Camera Reprezentanților a blocat, pentru moment, demersul de punere sub acuzare a secretarului american al Apărării, Pete Hegseth. Șeful Pentagonului este acuzat că a condus operațiuni militare împotriva Iranului fără aprobarea Congresului. Donald Trump a salutat rezultatul votului.

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, rămâne în funcție după ce Camera Reprezentanților a decis marți să trimită către Comisia Judiciară rezoluția prin care se solicita punerea sa sub acuzare. Inițiativa aparține congresmanului republican Thomas Massie, din Kentucky, unul dintre criticii președintelui Donald Trump din interiorul propriului partid, potrivit BBC.

Rezoluția a fost trimisă comisiei printr-un vot de 211 la 204, ceea ce reduce considerabil posibilitatea ca procedura să avanseze înainte de încheierea actualei legislaturi. Peste 12 congresmeni au lipsit de la vot, printre aceștia numărându-se 11 democrați.

Massie a fost singurul republican care s-a opus trimiterii documentului către comisia controlată de propriul partid.

Demersul viza presupuse încălcări ale legii în timpul operațiunilor militare americane împotriva Iranului, desfășurate fără autorizarea Congresului. Inițiatorul republican susține că Hegseth trebuie să răspundă pentru deciziile luate în calitate de șef al Pentagonului.

Opt capete de acuzare împotriva șefului Pentagonului

În rezoluția prezentată oficial luni, Thomas Massie a formulat opt capete de acuzare împotriva secretarului Apărării. Una dintre principalele acuzații se referă la desfășurarea războiului împotriva Iranului pentru o perioadă de peste 90 de zile, fără aprobarea legislativului american.

Congresmanul republican susține că Hegseth „încalcă legea și trebuie tras la răspundere”, invocând limitele constituționale ale puterii executive în privința operațiunilor militare.

Alte acuzații privesc presupuse „execuții extrajudiciare” în cadrul campaniei militare americane împotriva ambarcațiunilor suspectate că transportau droguri în Oceanul Pacific și Marea Caraibelor.

În prima sa conferință de presă organizată la Pentagon după șase luni, Hegseth a respins acuzațiile și a descris procedura drept o „farsă”, susținând că inițiativa este motivată de conflicte politice. Secretarul Apărării l-a prezentat pe Massie drept un adversar al administrației Trump, „nemulțumit și învins”, și a afirmat că demersul acestuia riscă să afecteze securitatea națională.

Potrivit lui Hegseth, rezoluția transmite adversarilor Washingtonului „mesajul că Statele Unite își vor pedepsi propriii soldați și propria conducere civilă pentru executarea cu succes a unor operațiuni militare legale”.

„Acesta nu este patriotism. Este sabotaj”, a declarat Pete Hegseth, secretarul american al Apărării.

Oficialul a insistat că acuzațiile formulate împotriva sa au la bază divergențe politice și „nu de crime grave, nu de contravenții, nu de trădare, nu de mită, nu de genul de infracțiuni la care se refereau fondatorii când au redactat clauza de destituire”.

Președintele Trump a reacționat în stilul caracteristic afirmând că inițiativa împotriva lui Hegseth „a EȘUAT lamentabil”.

„Încercarea democraților de a-l destitui pe secretarul de război Pete Hegseth a eșuat lamentabil! Toți republicanii, cu excepția lui Thomas Massie, un mare ratat, au votat în favoarea lui Pete. Din nou, victoriile din Venezuela și Iran, cele mai bune cifre de recrutare din istoria armatei (liste lungi de așteptare pentru înrolare!) și un spirit rar întâlnit până acum au dus la exonerarea unui mare patriot american. Democrații continuă să folosească și să abuzeze de Statele Unite ale Americii. Trebuie opriți!”, a transmis Trump pe rețeaua sa de socializare.

Democrații ar putea relua procedura după preluarea controlului Congresului

Thomas Massie a declarat că rezultatul votului nu l-a surprins, deși spera ca mai mulți colegi republicani să susțină inițiativa.

„Nu am fost surprins, dar am fost dezamăgit. Diagnosticul meu privind Congresul este că acești oameni știu ce au de făcut. Pur și simplu nu se pot hotărî să o facă, chiar și atunci când le-ar aduce beneficii politice”, a declarat congresmanul, potrivit CBS.

Massie recunoscuse anterior că procedura ar putea să nu obțină sprijinul necesar, dar considera că presiunea politică l-ar putea determina pe Trump să îl înlocuiască pe Hegseth înainte ca democrații să inițieze propriul demers.

În opinia congresmanului, o eventuală schimbare la conducerea Pentagonului ar permite Senatului să confirme un succesor cât timp republicanii dețin încă majoritatea.

Democrații urmează să preia controlul ambelor camere ale Congresului în ianuarie, în urma rezultatelor obținute la alegerile de la jumătatea mandatului. Această schimbare ar putea permite reluarea demersurilor împotriva secretarului Apărării, deși o nouă procedură ar trebui să respecte regulile legislaturii următoare.

Președintele Camerei Reprezentanților, republicanul Mike Johnson, anticipase încă de marți că inițiativa nu va obține suficiente voturi.

Thomas Massie, care a pierdut alegerile pentru un nou mandat în fața unui contracandidat susținut de Trump, s-a opus încă din februarie operațiunilor militare americane împotriva Iranului. Relațiile sale cu președintele erau deja tensionate după ce congresmanul ceruse administrației să publice documentele referitoare la Jeffrey Epstein, infractorul sexual decedat.

Totodată, senatorul republican Ted Cruz, din Texas, a declarat marți că se așteaptă ca secretarul Apărării fie să demisioneze, fie să fie înlăturat din funcție de președintele Donald Trump.