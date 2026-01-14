Prima pagină » Actualitate » Bucureștiul împărțit în două. Deszăpezim mașinile și blocăm orașul, sau le lăsăm sub omăt și blocăm parcările

Bucureștiul împărțit în două. Deszăpezim mașinile și blocăm orașul, sau le lăsăm sub omăt și blocăm parcările

14 ian. 2026, 18:52, Actualitate
Bucureștiul împărțit în două. Deszăpezim mașinile și blocăm orașul, sau le lăsăm sub omăt și blocăm parcările

La câteva zile după ultima ninsoare cât de cât consistentă care a acoperit Bucureștiul, Capitala încă poartă urmele iernii. Străzile au fost în mare parte curățate, traficul a revenit treptat la normal, însă în cartierele de blocuri se observă un fenomen care a stârnit controverse aprinse: numeroase autoturisme au rămas nemișcate pe locurile de parcare, acoperite în continuare de un strat consistent de zăpadă, conform Playtech.

Situația a fost semnalată recent de un locuitor din Sectorul 5, care și-a exprimat nemulțumirea pe un grup online dedicat comunității din zonă. Alături de câteva fotografii sugestive, în care se pot vedea mașini complet albe, cu parbrizele și capotele neatinse de racletă sau perie, acesta a lansat un mesaj dur la adresa proprietarilor: „Dacă voi și azi aveți mașinile acoperite de zăpadă e clar că aveți bibelouri, nu mașini, iar locurile de parcare sunt ca să vadă vecinii că vă merge bine nu că aveți nevoie”.

Postarea a devenit rapid virală în comunitate și a deschis o dezbatere aprinsă. Pe de-o parte, unii bucureșteni i-au dat dreptate autorului, considerând că lipsa de mișcare a autoturismelor arată fie dezinteres, fie faptul că mașinile sunt folosite mai degrabă ca simbol de statut decât ca mijloc de transport. Pentru aceștia, locurile de parcare blocate de mașini nefolosite reprezintă o problemă reală, mai ales în cartierele aglomerate, unde fiecare spațiu contează.

De cealaltă parte, reacțiile critice nu au întârziat să apară. Mulți utilizatori au considerat mesajul exagerat și lipsit de empatie, subliniind că fiecare proprietar are dreptul să decidă când și cum își folosește mașina. „Cine să vă mai înțeleagă? Că ies toți cu mașinile pe vreme rea, nu e bine, se sufocă orașul, că aleg să nu iasă și să folosească mijlocul de transport sau taxi/uber, iar nu e bine, că deh, stă locul de parcare ocupat. Ferească Dumnezeu!”, a comentat un internaut.

Decizia de a lăsa mașina acasă, lăudată

Alții au atras atenția asupra unor situații perfect normale: „Te-ai gândit stimate ‘postac’ la faptul că lumea folosește mijloacele de transport în comun sau pur și simplu nu au avut treabă cu mașina?!”. Au existat și voci care au pus accent pe drepturile celor care plătesc parcarea: „Atât timp cât oamenii își plătesc locul de parcare și nu le ocupă abuziv, nu văd care e problema ta! Poate sunt plecați din oraș, poate au două mașini în familie, poate nu au chef”.

Nu au lipsit nici argumentele legate de siguranță rutieră. Un comentator a subliniat că, pe timp de iarnă, este chiar recomandat să lași mașina acasă: „Da’ îți merge mintea, nu glumă… păi când e zăpadă e recomandat să lași mașina acasă, pentru că altfel contribui la blocarea traficului și la accidente”.

Discuția reflectă, de fapt, o problemă mai amplă a Bucureștiului: relația tensionată dintre trafic, parcări și alegerile individuale ale șoferilor. În timp ce unii văd mașinile necurățate ca pe un semn de indiferență, alții le consideră dovada unei decizii responsabile de a evita haosul din trafic.

