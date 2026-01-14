Prima pagină » Social » Bucureștiul, ca în război. Peste 3.000 de blocuri nu au căldură. „La Kiev se bombardează țevi, la noi crapă singure. Este avaria secolului. Acum este cel mai periculos, pentru că românii improvizează”

Nicolae Oprea
14 ian. 2026, 06:00, Social
Aproape 3.500 de blocuri din sectoarele 2 și 3 din București nu au apă caldă și căldură din cauza unei deficiențe apărute la CET Sud. Potrivit specialiștilor consultați de Gândul, avaria din aceste zile este una istorică: „Este un record, niciodată nu s-a mai întâmplat asta în plină iarnă”, a declarat, în exclusivitate pentru Gândul, Radu Opaina, președintele Federației Asociațiilor de Proprietari din România (FAPR) și fost director al RADET (Termoenergetica în prezent).

„Dacă la Kiev oamenii stau în frig pentru că sunt bombardate țevile, la noi, în București, înghețăm în case pentru că țevile crapă singure. Asta este nota de plată pentru bucureșteni în 2026, după ce 35 de ani s-a furat ca în codru. Bucureștenii au plătit căldura și întreținerea, iar primarii au făcut ei ce au vrut cu miliardele de euro în tot acest timp”, a declarat Radu Opaina pentru Gândul.

Președintele Federației Asociațiilor de Proprietari din România mai spune că avaria din aceste zile este fără precedent.

„Este avaria secolului. Niciodată nu au mai fost atât de multe blocuri afectate. Este vorba de 500 de mii de oameni care suferă în aceste zile. Este un record. Din păcate, CET-urile nu mai fac față. Ele nu au fost gândite să aducă un surplus atât de mare. Este ca și când într-o mașină mică bagi 7 persoane, în loc de 4. Evident că la un moment dat crapă ceva”, explică Opaina.

Radu Opaina: „Acum se folosesc foarte mute gaze, se pune presiune mare pe rețeaua electrică”

Fostul director Radet mai spune că, în aceste zile, mulți bucureșteni care nu au căldură se pun în pericol:

„Acum apar improvizațiile, acum se folosesc foarte mute gaze, se pune presiune mare pe rețeaua electrică, care și ea este foarte veche. Doamne ferește de alte evenimente, să nu auzim de catastrofe”, mai precizează Radu Opaina.

Aproape 3.500 de blocuri și alte imobile nu au căldură în București, cele mai multe dintre ele fiind în sectoarele 2 și 3, a anunțat compania municipală Termoenergetica.

Harta punctelor termice și a blocurilor afectate poate fi consultată AICI și AICI.

Primarul general Ciprian Ciucu și ministrul Energiei, Bogdan Ivan, s-au întâlnit astăzi la PMB și au pus la aceeași masă ELCEN și Termoenergetica.

Au discutat cauzele pentru care s-a ajuns aici, dar și soluțiile. Asta după ce zilele trecute a apărut o avarie la un cazan cu apă fierbinte al CET Sud. A fost remediată, dar au apărut avarii suplimentare la cazane și echipamente, în efortul ELCEN de a compensa pierderile din rețeaua de distribuție prin suplimentarea debitului de apă.

Pentru a nu risca avarii în lanț, cu riscuri majore, care să ducă la sistarea serviciului de termie pentru o perioadă lungă de timp, în plină iarnă, ELCEN a luat decizia de a reduce debitul și presiunea apei din rețea. Încărcarea la parametri optimi ar fi dus la deteriorarea iremediabilă a echipamentelor.

Pentru a rezolva problema, specialiștii au decis ca încă din această seară să suplimenteze cu debit celelalte centrale (CET Vest și CET Grozăvești) și să rearondeze unele puncte termice de pe CET Sud.

Aceștia speră ca, astfel, parametrii să se îmbunătățească progresiv.

Sistemul va funcționa, iar voi veți avea apă caldă și căldură. Dar, în regim de avarie!”, au transmis reprezentanții Primăriei Capitalei.

