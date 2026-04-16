Prima pagină » Știri politice » Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR: „Guvernul Bolojan trebuie să cadă pentru că are trei trimestre de scădere economică și pentru că a dus inflația la 10%, nu pentru că s-a certat Grindeanu cu Bolojan!”

Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR: „Guvernul Bolojan trebuie să cadă pentru că are trei trimestre de scădere economică și pentru că a dus inflația la 10%, nu pentru că s-a certat Grindeanu cu Bolojan!”

Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR: „Guvernul Bolojan trebuie să cadă pentru că are trei trimestre de scădere economică și pentru că a dus inflația la 10%, nu pentru că s-a certat Grindeanu cu Bolojan!”

„Este nevoie de un spațiu public limpede și de un orizont cât se poate de clar. Guvernul Bolojan este în egală măsură Guvernul PNL, al PSD, al USR și al UDMR, asa cum guvernul Ciolacu a fost în egală măsură al PSD, al PNL și al UDMR.

PSD, PNL, USR și UDMR au votat, umăr la umăr, toate proiectele de lege și ordonanțele de urgență ale guvernului Bolojan, ca și bugetul de stat întocmit de același guvern.

PSD, PNL, UDMR și USR au votat împreună creșterea TVA la 21%, a impozitului pe dividende la 16%, creșterea cu 70% a impozitului pe proprietate, scăderea pragului pentru micro-întreprinderi la 100 000 de euro, încasarea CASS de la mamele aflate în concediu pentru îngrijirea copilului și toate celelalte măsuri de sufocare a economiei.

PNL, PSD, USR și UDMR au votat, împreună, permiterea optimizării fiscale pentru multinaționale, închiderea carierelor de lignit și a centralelor electrice pe cărbune.

PNL, PSD, USR și UDMR au bifat împreună, închiderea combinatului chimic Azomureș, a Combinatului Siderurgic de la Galați și a celui de la Hunedoara.

PNL, PSD, USR și UDMR au decis împreună înghețarea pensiilor și a alocațiilor și împrumutarea a 16 miliarde de euro pentru importul de armament, la prețuri doar de ei știute.

PNL, USR și PSD au luat împreună decizii care au adus României obligația de a plăti 666 de milioane de euro pentru niște vaccinuri nefolosite și nedorite de nimeni.

Ca urmare, guvernul Bolojan trebuie să cadă pentru că a stat trei trimestre și are trei trimestre de scădere economică și pentru că a dus inflația la 10%, nu pentru că s-a certat Grindeanu cu Bolojan!

Ceea ce încearcă acum sa facă unii este să spele păcatele tuturor celor vinovați de situația de astăzi și să îi arunce toată vina acarului Ilie. Acarul Ilie este vinovat că a deraiat România, dar a făcut-o la comanda PSD, PNL, UDMR și USR.

Oameni buni, închideți televizoarele și deschideți cărțile de matematică, de economie și de logică!”, a declarat Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR.

Recomandarea video

Citește și

Ce se întâmplă dacă PSD iese de la guvernare. 3 scenarii posibile și cum ar putea să supraviețuiască Bolojan
11:55
Ce se întâmplă dacă PSD iese de la guvernare. 3 scenarii posibile și cum ar putea să supraviețuiască Bolojan
FLASH NEWS Câţi bani dă statul, în aprilie, pentru subvenţiile partidelor. Cine conduce clasamentul și cine este la coada listei
11:43
Câţi bani dă statul, în aprilie, pentru subvenţiile partidelor. Cine conduce clasamentul și cine este la coada listei
ULTIMA ORĂ Ciprian Ciucu se ceartă cu PSD, pe Facebook, pentru Ilie Bolojan: „Veți da foc la țară. Să nu spuneți că nu ați fost avertizați!”
11:04
Ciprian Ciucu se ceartă cu PSD, pe Facebook, pentru Ilie Bolojan: „Veți da foc la țară. Să nu spuneți că nu ați fost avertizați!”
POLITICĂ Ministrul Economiei vrea să schimbe procedura de insolvență pentru persoanele fizice: „Statul trebuie să ofere soluții corecte”
10:21
Ministrul Economiei vrea să schimbe procedura de insolvență pentru persoanele fizice: „Statul trebuie să ofere soluții corecte”
ACUZAȚII CTP: Obiectivul final al lui Trump este sfărâmarea Uniunii Europene de către America și Rusia
10:00
CTP: Obiectivul final al lui Trump este sfărâmarea Uniunii Europene de către America și Rusia
FLASH NEWS Premierul Bolojan, surpriză la ceas de seară la sediul PNL: „A venit într-o vizită neanunțată”
23:10
Premierul Bolojan, surpriză la ceas de seară la sediul PNL: „A venit într-o vizită neanunțată”
Mediafax
Ucraina introduce un nou model de luptă. Syrskyi afirmă că zonele controlate de ruși au fost recucerite
Digi24
Președinta CCR, Simina Tănăsescu, spune care au fost motivele pentru care s-au anulat alegerile prezidențiale din 2024
Cancan.ro
21 aprilie 2026: Ziua în care vreme o ia razna în București. Anunțul făcut de meteorologii Accuweather
Prosport.ro
FOTO. L-a părăsit pe milionarul cu 35 de ani mai bătrân decât ea pentru că a înșelat-o cu prietena ei
Adevarul
Cine sunt cei cinci politicieni europeni care ar putea călca pe urmele lui Viktor Orbán într-o politică ostilă față de UE
Mediafax
Sursa neașteptată de sare care ar putea crește tensiunea arterială a milioane de oameni
Click
„L-am luat ca din oală pe bărbată-miu din pat”. Urgența care a alertat-o pe Theo Rose în timpul nopții
Digi24
Cine va fi următorul „perturbator-șef” al Uniunii Europene. 5 lideri ar putea prelua rolul lui Viktor Orban
Cancan.ro
Valentin Sanfira nu se mai ascunde! A dat fuga la ferma iubitei și s-a fotografiat într-o ipostază neașteptată
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Monica Gabor în prezent, după ce a dispărut din lumina reflectoarelor. Imaginea postată de Irina Columbeanu
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
La câte puncte se reține permisul în 2026. În ce situații se dublează perioada de suspendare și când dai examen de redobândire?
Descopera.ro
Care este diferența dintre antropologie și sociologie?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion către Măria: - – Ce ai fată de stai dezbrăcată?
Descopera.ro
Căsătoria scade riscul de cancer? Iată ce a descoperit un studiu pe 4 milioane de cazuri!
DESCOPERIRI Mister rezolvat după patru secole: unde se afla, de fapt, casa londoneză a lui Shakespeare
12:10
Mister rezolvat după patru secole: unde se afla, de fapt, casa londoneză a lui Shakespeare
FLASH NEWS Funcționarii europeni renunță la WhatsApp. Care sunt motivele care au împins UE spre suveranitatea digitală
12:07
Funcționarii europeni renunță la WhatsApp. Care sunt motivele care au împins UE spre suveranitatea digitală
POLITICĂ Căderea regimului Orban din Ungaria pune România pe gânduri: „oglinda” unei politici blocate la București
11:55
Căderea regimului Orban din Ungaria pune România pe gânduri: „oglinda” unei politici blocate la București
MILITAR SUA trec la un „regim de război”. Pentagonul vrea ca producătorii americani de automobile să producă armament pentru armata Statelor Unite
11:32
SUA trec la un „regim de război”. Pentagonul vrea ca producătorii americani de automobile să producă armament pentru armata Statelor Unite
RELIGIE Pelerinaj istoric, pentru prima dată în România. Capul Sfântului Mare Mucenic Gheorghe va fi adus de la Muntele Athos la Mănăstirea Pantocrator din Drăgănești-Vlașca
11:28
Pelerinaj istoric, pentru prima dată în România. Capul Sfântului Mare Mucenic Gheorghe va fi adus de la Muntele Athos la Mănăstirea Pantocrator din Drăgănești-Vlașca
COMUNICAT Ce se întâmplă dacă proprietarul este plecat din localitate sau din țară
11:22
Ce se întâmplă dacă proprietarul este plecat din localitate sau din țară

Cele mai noi

Trimite acest link pe