Într-un sat din nordul Spaniei, bucuria adusă de câștigarea marelui premiu al loteriei de Crăciun „El Gordo”, s-a transformat rapid într-o mare dezamăgire.

Loteria de Crăciun a Spaniei, considerată cea mai veche din lume și cea mai mare tombolă datorită sumei implicate, a oferit anul acesta un total fără precedent de 2,77 miliarde de euro în câștiguri, cu 70 de milioane de euro mai mult decât în 2024, potrivit publicației South Morning China Post.

În Villamanín, o localitate cu mai puțin de 1.000 de locuitori, câștigurile totale s-au ridicat la aproape 35 de milioane de euro, luni, fapt ce a adus inițial bucurie și sărbătoare. Dar Comitetul Local al festivalului din acest sat a vândut din greșeală mai multe bilete, fapt care a generat furie și dezamăgire, relatează cotidianul german Bild.

În această țară, este o practică obișnuită ca grupurile comunitare, cluburile și asociațiile să vândă mici părți din bilete de loterie în scopul strângerii de fonduri pentru cauze locale sau caritabile.

De obicei, un singur bilet costă 200 de euro, iar o zecime dintr-un bilet se vinde cu 20 de euro. Părțile mai mici sunt vândute la prețuri între 5 și 10 euro, o parte din câștiguri fiind destinată organizației care le vinde.

Situația a fost remediată vineri seara, după o ședință tensionată de peste trei ore, când – potrivit publicațiilor regionale Diario de León și Leonoticias – s-a ajuns la un compromis prin care comitetul a renunțat la o parte din câștigurile sale, iar câștigătorii celebrei loterii El Gordo au acceptat să renunțe la o parte din suma câștigată.

În urma compromisului, câștigurile din Villamanín vor fi mai mici decât se estimase inițial, dar în acest fel niciun câștigător nu va pleca fără bani, scrie Libertatea.