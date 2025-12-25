Jackpot de 1,8 miliarde de dolari la loteria Powerball, câștigat în Ajunul Crăciunului, cu un bilet jucat în Arkansas

Jackpotul de 1,8 miliarde de dolari la loteria americană Powerball a fost câștigat cu un bilet jucat în statul Arkansas. Extragerea a avut loc miercuri, 24 decembrie, în seara de Ajun.

Acesta este unul dintre cele mai mari premii de loterie din istoria Statelor Unite, scrie ABC News.

Ce șanse avea câștigătorul

Potrivit presei din SUA, exista o șansă ca jackpotul să fie câștigat de 1 la 292,2 milioane. Numerele norocoase au fost 4, 25, 31, 52 și 59.

Tim Chartier, profesor de „Matematică” la Davidson College, a comparat încercarea de a câștiga jackpotul cu alegerea unei secunde specifice dintr-un interval de 9 ani și apoi ghicirea acelei secunde. El a declarat pentru ABC News că achiziționarea mai multor bilete crește șansele de câștig, dar nu semnificativ. „Dacă achiziționezi 100 de bilete, este adevărat că îți înmulțești șansa de a câștiga cu 100, dar cumpărarea a 100 de bilete este ca și cum ai avea doar 100 de presupuneri pentru a ghici o secundă într-un interval de nouă ani”.

Câștigătorul la loteria Poweball poate opta pentru încasarea întregii sume de 1,7 miliarde de dolari în plăți anuale eșalonate pe o perioadă de 29 de ani sau pentru o plată unică, de aproximativ 781,3 milioane de dolari înainte de impozitare.

Acest jackpot este al patrulea cel mai mare din istoria loteriei Powerball, notează Reuters. Cel mai mare jackpot oferit la o loterie din istoria Statelor Unite a avut valoarea de 2,04 miliarde de dolari și a fost câștigat la loteria Powerball, în California, în 2022.

Jackpoturile mari tind să stimuleze vânzările de bilete, crescând veniturile pentru fondurile loteriei de stat care susțin educația și alte cheltuieli publice.

