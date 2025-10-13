Prima pagină » Actualitate » Bulgaria a cumpărat peste 2 tone de AUR. Ce se întâmplă cu rezervele valutare ale țării, după adoptarea euro ca monedă națională

13 oct. 2025, 11:59, Actualitate
Bulgaria a cumpărat peste 2 tone de AUR. Ce se întâmplă cu rezervele valutare ale țării, după adoptarea euro ca monedă națională
Bulgaria a cumpărat peste 2 tone de aur

În contextul aderării la zona euro, Banca Națională a Bulgariei (BNB) a decis să cumpere 66.000 de uncii de aur, echivalentul a 2.053,2 kilograme, informează publicația Novinite.

Conform comunicatului BNB, tranzacția a avut loc la prețurile practicate pe piețele internaționale și este responsabilă pentru mai puțin de 1% din rezervele valutare ale instituției.

Rezervele valutare părăsesc Bulgaria

A fost cea mai mare astfel de operațiune a BNB din 1997 încoace, an în care Bulgaria a introdus pentru prima dată Consiliul Monetar.

În urma deciziei din 8 iulie a Consiliului European privind adoptarea euro de către Bulgaria, de la 1 ianuarie 2026, BNB își va transfera rezervele valutare la Banca Centrală Europeană (BCE).

Recenta achiziție de aur asigură suficiente rezerve fără reducerea nivelului actual deținut de BNB, acordând simultan acces la sursele de venit ale Eurosistemului (care cuprinde băncile centrale naționale ale țărilor din zona euro și BCE).

Bulgaria va avea un cuvânt de spus la reuniunile Băncii Centrale Europene, a dat asigurări șefa BCE, Christine Lagarde.

În privința protejării cetățenilor în timpul tranziției de la leva la euro, Lagarde i-a încurajat să verifice rata de conversie și și-a exprimat încrederea în măsurile de protecție aflate în vigoare. „Unii comercianți ar putea exploata conversia pentru a majora ușor prețurile, dar autoritățile au instrumente pentru a ajuta consumatorii să verifice acuratețea. Din august, este disponibil un calculator, alături de sistemul dual de prețuri, în leva și euro”, a precizat oficialul BCE.

Conversia se face la o rată fixă de schimb de 1,95583 leva pentru un euro, au anunțat autoritățile de la Sofia. Conform cerințelor, ambele monede trebuie prezentate egal, clar și precis pe toate etichetele de preț.

Prețul aurului a explodat

Săptămâna trecută, cotația aurului a depășit pentru prima dată pragul de 4.000 de dolari uncia, impulsionată de cererea de valori de refugiu, într-un context marcat de incertitudini economice și geopolitice.

Performanța solidă a metalului galben în acest an a determinat majorarea cererii din partea băncilor centrale.

Pe de altă parte, analiștii grupului american Goldman Sachs Group Inc scriu că s-ar putea ajunge la 5000 de dolari uncia, dacă independența Rezervei Federale a SUA (Fed) ar fi prejudiciată și investitorii și-ar transfera doar o mică parte din fondurile lor din obligațiuni emise de Trezoreria americană în lingouri de aur.

Banca americană a elaborat mai multe scenarii posibile cu privire la prețul aurului, scenariul de bază fiind acela al unei creșteri de până la 4.000 de dolari uncia, la mijlocul lui 2026, dar estimează că ar putea ajunge până la aproape 5.000 de dolari dacă doar 1% din obligațiunile emise de Trezoreria SUA deținute de investitorii privați ar fi schimbate în aur.

Ceva se întâmplă în lume: AURUL, la un nou maxim istoric – 3.600 dolari pe uncie!

Comisia Europeană și BCE au decis că BULGARIA îndeplinește criteriile pentru admiterea în zona euro

