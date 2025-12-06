Bunica Veruța a ajuns virală pe rețelele sociale. Poveștile sale savuroase i-au adus popularitate

Într-o lume în care stresul domină, bunica Veruța, cunoscută în mediul online pentru poveștile sale, a explicat de ce oamenii erau pe vremuri mai fericiți, în ciuda neajunsurilor de după război.

Tanti Veruța reprezintă un simbol al bucuriei de viață. Deși are 86 de ani, ea emană o vitalitate remarcabilă, a cărei amprentă i se citește pe chip.

Fericirea ei nu este una întâmplătoare, ci este rezultatul unui mod activ de a trăi, cu o inimă și o minte senină. Bunica locuiește în comuna Botoșana, iar curtea ei este plină de viață, de animale și o gospodărie bogată pe care o îngrijește cu dăruire.

Bunica Veruța are mii de urmăritori

Chiar dacă viața ei este una tradițională, ea a cunoscut popularitatea în mediul online prin intermediul nepoate sale. Tânăra i-a împărtășit înțelepciunea prin zeci de filmulețe care au strâns milioane de vizualizări.

Pe platforme precum Facebook și TikTok, bunica Veruța este urmărită de zeci de mii de fani, care îi ascultă sfaturile de viață cu admirație: „Un om de poveste, îmi amintește de mama mea și de vremurile de demult”, a transmis o urmăritoare.

De ce crede că fericirea a dispărut

Într-unul dintre cele mai populare filmulețe publicate pe rețelele sociale, bunica Veruța a vorbit despre diferențele dintre viața simplă de odinioară și cea stresantă din prezent.

„Acum trăiesc foarte bine, dar nu-a așa relaxați. Cu toate că erau după război, erau neajunsuri, dar erau oamenii veseli și veselia asta te ține sănătos.

Stresul… Eu am stat acum la o petrecere și am discutat de ce eram noi atât de veseli. Nu erau atât de multe cerințe ca acum, pentru că acum «trebuie bani». Atunci nu aveam butelie de plătit, nu aveam curent de plătit, nu aveam televizor, nu aveam aragaz, dar ne simțeam bine, dacă veneau rudele la noi, repede găteam, mâncam și râdeam.

Acum toate bunurile pe masă le-am acoperit. Nu se mănâncă. Nu mai sunt bucurii. Aveau o binecuvântare la Dumnezeu. Acum oamenii vor să facă fără puterea lui Dumnezeu și nu le prea iese”, a spus bunica într-un filmuleț apreciat de 10.000 de persoane.