Se oprește din nou apa în Câmpina, la nici 24 de ore de când a fost reluată furnizarea

La nici 24 de ore de când a fost reluată furnizarea, apa se oprește din nou în Câmpina. Anunțul a fost făcut de Hidro Prahova SA.

După ce au stat mai bine de 7 zile fără apă, pe data de 5, locuitorilor din Prahova le-a fost reluată alimentarea cu apă, însă acum a fost oprită din nou. Hidro Prahova SA dă vina pe avarii, iar pentru a le putea repara a fost din nou întreruptă furnizarea.

Câmpina rămâne din nou fără apă, la nici 24 de ore de când a fost repornită

„Întrerupere temporară a furnizării apei în municipiul Câmpina și în comuna Poiana Câmpina (parțial)

Ca urmare a umplerii conductelor și a reintroducerii apei în sistem, au fost identificate avarii punctuale, fiind necesară intervenția operativă pentru stabilizarea rețelei.

În același timp, conform recomandărilor transmise de Direcția de Sănătate Publică Prahova la reluarea furnizării din cursul nopții trecute, este obligatorie efectuarea spălărilor și purjărilor sistemului de alimentare cu apă.

În acest context, Hidro Prahova S.A. va întrerupe temporar furnizarea apei începând cu ora 22:00, pentru o perioadă estimată de aproximativ 10 ore, în funcție de evoluția lucrărilor din teren.

Lucrările vizează:

remedierea avariilor apărute în urma reluării furnizării

schimbarea de urgență a unor vane

spălarea și purjarea rețelei de alimentare cu apă

Menționăm că, în prezent, Hidro Prahova S.A. furnizează apă populației din Stația de Tratare a Apei Voila, conform adresei transmise de DSP Prahova.

Toate celelalte localități rămân într-un program normal de livrare a apei, cu interdicție de utilizare pentru consum uman, conform dispozițiilor și recomandărilor DSP Prahova.

Ne cerem scuze pentru disconfortul creat și vă asigurăm că echipele noastre sunt mobilizate pentru reluarea furnizării în cel mai scurt timp și în condiții de siguranță sanitară.” , se precizează în comunicat.

La scurt timp, pe pagina primarului din Câmpina, Irina Mihaela Nistor, a apărut același comunicat postat, valul de ironii a curs în secțiunea de comentarii.