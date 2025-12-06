Prima pagină » Actualitate » Se oprește din nou apa în Câmpina, la nici 24 de ore de când a fost reluată furnizarea

Se oprește din nou apa în Câmpina, la nici 24 de ore de când a fost reluată furnizarea

06 dec. 2025, 22:39, Actualitate
Se oprește din nou apa în Câmpina, la nici 24 de ore de când a fost reluată furnizarea
Furnizarea cu apă a fost oprită din nou în Câmpina

La nici 24 de ore de când a fost reluată furnizarea, apa se oprește din nou în Câmpina. Anunțul a fost făcut de Hidro Prahova SA.

După ce au stat mai bine de 7 zile fără apă, pe data de 5, locuitorilor din Prahova le-a fost reluată alimentarea cu apă, însă acum a fost oprită din nou. Hidro Prahova SA dă vina pe avarii, iar pentru a le putea repara a fost din nou întreruptă furnizarea.

Câmpina rămâne din nou fără apă, la nici 24 de ore de când a fost repornită

„Întrerupere temporară a furnizării apei în municipiul Câmpina și în comuna Poiana Câmpina (parțial)

Ca urmare a umplerii conductelor și a reintroducerii apei în sistem, au fost identificate avarii punctuale, fiind necesară intervenția operativă pentru stabilizarea rețelei.

În același timp, conform recomandărilor transmise de Direcția de Sănătate Publică Prahova la reluarea furnizării din cursul nopții trecute, este obligatorie efectuarea spălărilor și purjărilor sistemului de alimentare cu apă.

În acest context, Hidro Prahova S.A. va întrerupe temporar furnizarea apei începând cu ora 22:00, pentru o perioadă estimată de aproximativ 10 ore, în funcție de evoluția lucrărilor din teren.

Lucrările vizează:

  • remedierea avariilor apărute în urma reluării furnizării
  • schimbarea de urgență a unor vane
  • spălarea și purjarea rețelei de alimentare cu apă

Menționăm că, în prezent, Hidro Prahova S.A. furnizează apă populației din Stația de Tratare a Apei Voila, conform adresei transmise de DSP Prahova.

Toate celelalte localități rămân într-un program normal de livrare a apei, cu interdicție de utilizare pentru consum uman, conform dispozițiilor și recomandărilor DSP Prahova.

Ne cerem scuze pentru disconfortul creat și vă asigurăm că echipele noastre sunt mobilizate pentru reluarea furnizării în cel mai scurt timp și în condiții de siguranță sanitară.” , se precizează în comunicat.

La scurt timp, pe pagina primarului din Câmpina, Irina Mihaela Nistor, a apărut același comunicat postat, valul de ironii a curs în secțiunea de comentarii.

Recomandarea video

Mediafax
Un șofer din București a lovit un copac și două ambulanțe SMURD
Digi24
Vladimir Putin „a otrăvit” mințile rușilor. Mihail Kasianov, despre ultima întâlnire cu liderul de la Kremlin: „Te voi distruge oricum”
Cancan.ro
FBI intră pe fir în cazul lui Emil Gânj! Descoperiri ULUITOARE în telefonul criminalului din Mureș
Prosport.ro
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe arabi. Cum și-a făcut apariția în Qatar
Adevarul
Povestea celui mai bogat sat din Ucraina, aflat la graniţa cu România. Paradoxul castelelor din Nyzhnia Apșa
Mediafax
AEP: Peste 2.2 milioane de alegători înscriși pentru alegerile locale parțiale de duminică
Click
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala în dragoste
Digi24
Rachete spațiale, aur ilegal și o misiune imposibilă a Legiunii Străine: De ce nu poate Europa să își apere frontiera din Amazon
Cancan.ro
Ultimele imagini cu Rodica Stănescu înainte să moară! Se transformare radical de dragul iubitului. Intervenții estetice și...
Ce se întâmplă doctore
Ce se întâmplă cu pensiile din ianuarie 2026? Ministrul Muncii a clarificat situația
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Tesla Model 3 Standard, disponibilă și în România. E cea mai ieftină Tesla și poate fi luată în rate
Descopera.ro
Un EXPERT spune că modelele lingvistice mari nu vor fi niciodată cu adevărat INTELIGENTE
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos, şi-a smuls...
Descopera.ro
Astronomii descoperă că o forță misterioasă influențează piticele albe
FLASH NEWS Zelenski spune că a avut o discuție „substanțială” la telefon cu Steve Witkoff și Jared Kushner. Președintele așteaptă un raport „detaliat”
21:35
Zelenski spune că a avut o discuție „substanțială” la telefon cu Steve Witkoff și Jared Kushner. Președintele așteaptă un raport „detaliat”
FLASH NEWS Departamentul pentru Situații de Urgență anunță că intervențiile de sprijin continuă pentru comunitățile din Prahova și Dâmbovița
20:43
Departamentul pentru Situații de Urgență anunță că intervențiile de sprijin continuă pentru comunitățile din Prahova și Dâmbovița
Premierul Bolojan se ceartă cu românii supărați care i-au ieșit în cale, la Târgul de Carte: “Ce faceți? Aveți bani de cărți, că noi nu mai avem bani de nimic!” Bolojan: “Puteți să aveți bun-simț?”
20:23
Premierul Bolojan se ceartă cu românii supărați care i-au ieșit în cale, la Târgul de Carte: “Ce faceți? Aveți bani de cărți, că noi nu mai avem bani de nimic!” Bolojan: “Puteți să aveți bun-simț?”
EXTERNE Un bacșiș de 200 de dolari de la patru turiști a înfuriat o chelneriță: „Din cauza asta îmi urăsc jobul”
19:32
Un bacșiș de 200 de dolari de la patru turiști a înfuriat o chelneriță: „Din cauza asta îmi urăsc jobul”
VIDEO Melania Trump le-a citit povești unor copii de la un spital din Washington. Ce mesaj le-a transmis din partea președintelui Donald Trump
19:19
Melania Trump le-a citit povești unor copii de la un spital din Washington. Ce mesaj le-a transmis din partea președintelui Donald Trump
HOROSCOP Zodiile favorizate de Univers. Acești nativi vor avea parte de noroc și surprize neașteptate de Sărbători
19:04
Zodiile favorizate de Univers. Acești nativi vor avea parte de noroc și surprize neașteptate de Sărbători

Cele mai noi