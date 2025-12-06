Prima pagină » Știri externe » Zelenski spune că a avut o discuție „substanțială” la telefon cu Steve Witkoff și Jared Kushner. Președintele așteaptă un raport „detaliat”

06 dec. 2025, 21:35, Știri externe
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski spune că a avut o discuţie lungă şi „substanţială” la telefon cu trimisul special al preşedintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, şi cu ginerele lui Trump, Jared Kushner, conform Reuters

Steve Witkoff și ginerele lui Trump au avut două zile de discuții cu negociatorul principal al Ucrainei, Rustem Umervov, la Miami. Ambele părți spun că discuțiile purtate sunt „constructive privind promovarea unei căi credibile către o pace durabilă și justă în Ucraina”. De asemenea, președintele Zelenski a transmis într-un mesaj pe X că Ucraina este hotărâtă să continue colaborarea cu Statele Unite pentru a obține o pace reală.

„Ucraina este hotărâtă să continue să colaboreze cu bună-credinţă cu partea americană pentru a obţine o pace reală. Am convenit asupra următoarelor etape şi formate ale discuţiilor cu Statele Unite”, a scris Volodimir Zelenski pe X.

Ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker a transmis sâmbătă, la Doha, că o potențială pace între Ucraina și Rusia este „mai aproape ca oricând”. „Aceasta este probabil cea mai bună şansă a noastră. Adică, suntem aproape. Suntem mai aproape ca oricând de pace. Şi aceasta este, aşa cum a spus preşedintele (american Donald) Trump, o situaţie dificilă pentru a ajunge la punctul potrivit”. Şeful statului ucrainean a spus că aşteaptă revenirea la Kiev a celor doi negociatori ai săi, Rustem Umerov şi şeful Statului major al armatei ucrainene Andrii Gnatov, „cu un raport detaliat” al discuţiilor avute cu reprezentanţii SUA.

„Nu totul poate fi discutat la telefon, aşa că trebuie să colaborăm îndeaproape cu echipele noastre în ceea ce priveşte ideile şi propunerile”, a spus Zelenski. „Abordarea noastră este că totul trebuie să fie fezabil – fiecare măsură crucială pentru pace, securitate şi reconstrucţie.”

