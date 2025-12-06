Cum poți vota dacă ai cartea de identitate electronică. Noi reguli în secția de votare, pe 7 decembrie 2025

Cetățenii români care au deja carte de identitate electronică vor avea parte de o experiență mult mai simplificată la alegeri, fără a mai fi nevoie să prezinte un document suplimentar care să ateste domiciliul sau reședința. Autoritatea Electorală Permanentă a confirmat că această modificare, aplicată de la ultimele scrutinuri, vine în sprijinul alegătorilor și reduce timpul petrecut în secțiile de votare.

Mai exact, pentru cine are deja cartea de identitate electronică, singurul act necesar pentru a vă exercita dreptul la vot va fi chiar aceasta. Nu va mai fi nevoie de adeverințe sau alte documente care să confirme adresa.

Cum poți vota cu cartea de identitate electronică

Tabletele utilizate de operatorii din secțiile de votare au fost adaptate pentru a funcționa cu noile cărți de identitate electronice. Datele alegătorilor, inclusiv numele, data nașterii și adresa, sunt preluate automat, ceea ce accelerează procesul de verificare și înregistrare. În situațiile în care apar probleme tehnice sau informațiile nu se încarcă corect, operatorii pot introduce manual CNP-ul pentru a valida adresa de domiciliu sau reședință.

O altă modificare importantă vizează confirmarea participării la vot. Pe cărțile de identitate electronice nu se mai aplică timbrele autocolante cu mențiunea „Votat!” și data. Prezența la vot este înregistrată și validată electronic în sistemul secției, păstrându-se astfel securitatea și corectitudinea procesului electoral.

Aceste schimbări fac parte dintr-un proces mai amplu de digitalizare a alegerilor, menit să simplifice procedurile, să reducă birocrația și să scurteze timpul de așteptare al alegătorilor, fără a afecta drepturile acestora. În plus, sistemul electronic permite o gestionare mai eficientă a datelor și o verificare mai rapidă a prezenței la vot, ceea ce contribuie la fluidizarea întregului proces electoral.

