Elon Musk susține că UE ar trebui „desființată", poziție pe care Dmitri Medvedev o sprijină

06 dec. 2025, 23:38, Actualitate
Elon Musk a cerut ca Uniunea Europeană să fie „desființată”, după ce blocul comunitar a amendat platforma sa de socializare, X, cu 120 de milioane de euro.

„UE ar trebui desființată, iar suveranitatea returnată la statele individuale, astfel încât guvernele să își poată reprezenta mai bine cetățenii”, a scris Elon Musk pe platforma X.

Comentariile sale vin în urma amenzii de 120 de milioane de euro aplicate rețelei de socializare X de către blocul comunitar pentru încălcarea Legii privind serviciile digitale (DSA).

Fostul președinte al Rusiei, Dmitri Medvedev, a susținut apelul lui Elon Musk.

„Exact”, a comentat oficialul rus la postarea miliardarului.

Reacții din Uniunea Europeană

Câteva ore mai târziu, premierul polonez Donald Tusk a apărat blocul comunitar, insistând că Europa rămâne cel mai apropiat aliat al Americii.

„Dragi prieteni americani, Europa este cel mai apropiat aliat al vostru, nu problema voastră. Și avem dușmani comuni. Cel puțin așa a fost în ultimii 80 de ani. Trebuie să rămânem pe această linie; este singura strategie rezonabilă pentru securitatea noastră comună. Dacă nu cumva ceva s-a schimbat”, a scris Tusk pe X.

„Du-te pe Marte. Acolo nu există cenzură pentru saluturile naziste”, i-a comentat lui Musk ministrul polonez de Externe, Radosław Sikorski.

De asemenea, Sikorski a reacționat după comentariul lui Medvedev la postarea lui Musk.

„Dacă cineva mai avea îndoieli cui folosește toată această retorică anti-UE despre suveranitate. Celor care vor să câștige bani din răspândirea urii și celor care vor să cucerească Europa”, a scris Sikorski.

FLASH NEWS Zelenski spune că a avut o discuție „substanțială” la telefon cu Steve Witkoff și Jared Kushner. Președintele așteaptă un raport „detaliat”
21:35
Zelenski spune că a avut o discuție „substanțială” la telefon cu Steve Witkoff și Jared Kushner. Președintele așteaptă un raport „detaliat”
FLASH NEWS Departamentul pentru Situații de Urgență anunță că intervențiile de sprijin continuă pentru comunitățile din Prahova și Dâmbovița
20:43
Departamentul pentru Situații de Urgență anunță că intervențiile de sprijin continuă pentru comunitățile din Prahova și Dâmbovița
Premierul Bolojan se ceartă cu românii supărați care i-au ieșit în cale, la Târgul de Carte: “Ce faceți? Aveți bani de cărți, că noi nu mai avem bani de nimic!” Bolojan: “Puteți să aveți bun-simț?”
20:23
Premierul Bolojan se ceartă cu românii supărați care i-au ieșit în cale, la Târgul de Carte: “Ce faceți? Aveți bani de cărți, că noi nu mai avem bani de nimic!” Bolojan: “Puteți să aveți bun-simț?”
RELIGIE Când te poți spovedi de Crăciun. Cum te pregătești pentru această taină și ce reguli este bine să respecți
19:51
Când te poți spovedi de Crăciun. Cum te pregătești pentru această taină și ce reguli este bine să respecți
EXTERNE Un bacșiș de 200 de dolari de la patru turiști a înfuriat o chelneriță: „Din cauza asta îmi urăsc jobul”
19:32
Un bacșiș de 200 de dolari de la patru turiști a înfuriat o chelneriță: „Din cauza asta îmi urăsc jobul”

