Departamentul pentru Situații de Urgență anunță că intervențiile de sprijin continuă pentru comunitățile din Prahova și Dâmbovița

06 dec. 2025, 20:43, Social
Departamentul pentru Situații de Urgență continuă să sprijine comunitățile din Prahova și Dâmbovița, afectate de criza apei. Potrivit comunicatului DSU, voluntarii ISU Prahova și ISU Dâmbovița au desfășurat mai multe misiuni în care au fost distribuiși 240.000 de litri de apă potabilă și menajeră. 
Intervențiile de sprijin pentru cei peste 100.000 de oameni rămași fără apă potabilă la robinet continuă, conform IGSU. În unele localități, unitățile medicale, instituțiile publice dar și școlile au avut dificultăți sau nu și-au putut adapta activitatea din cauza lipsei de apă. Potrivit informării „Ministerul Afacerilor Interne, respectiv structurile județene pentru situații de urgență au menținut și astăzi, 6 decembrie 2025, un dispozitiv operațional extins pentru a asigura suportul necesar comunităților afectate de întreruperea alimentării cu apă din județele Prahova și Dâmbovița”.
Conform datelor transmise de IGSU, „până în jurul orei 19:00, pompierii militari, dar și voluntarii din cadrul ISU Prahova și ISU Dâmbovița, au desfășurat zeci de misiuni în cadrul cărora au fost distribuiți peste 240.000 litri de apă potabilă și menajeră”

Cum au ajuns 100.000 de oameni să rămână fără apă

Populația din cele două județe a rămas fără apă potabilă după o serie de erori ale instituțiilor statului. Problema a pornit de la acumularea de apă de la Barajul Paltinu, care alimentează mai multe localități din Prahova și Dâmbovița. Din cauza ploilor abundente și a unor lucrări hidrotehnice programate la baraj, nivelul apei a scăzut semnificativ, iar apa din lac a devenit foarte tulbure. Turbiditatea apei a împiedicat tratarea corespunzătoare, ceea ce a dus la oprirea alimentării cu apă potabilă pentru peste 100.000 de oameni.

