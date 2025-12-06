Departamentul pentru Situații de Urgență anunță că intervențiile de sprijin continuă pentru comunitățile din Prahova și Dâmbovița

Populația din cele două județe a rămas fără apă potabilă după o serie de erori ale instituțiilor statului. Problema a pornit de la acumularea de apă de la Barajul Paltinu, care alimentează mai multe localități din Prahova și Dâmbovița. Din cauza ploilor abundente și a unor lucrări hidrotehnice programate la baraj, nivelul apei a scăzut semnificativ, iar apa din lac a devenit foarte tulbure. Turbiditatea apei a împiedicat tratarea corespunzătoare, ceea ce a dus la oprirea alimentării cu apă potabilă pentru peste 100.000 de oameni.