România a înregistrat peste 20 de milioane de pasageri transportați pe calea aerului în primele nouă luni ale anului

06 dec. 2025, 23:02, Actualitate
În România, transportul aerian de pasageri a depășit pragul de 20 de milioane în primele nouă luni ale anului

Transportul aerian a înregistrat o creștere de 8,2% a numărului de călătorii efectuate de pasageri în primele nouă luni ale lui 2025. De la 19.81 milioane de pasageri în ianuarie-septembrie anul trecut, la 21,45 milioane de pasageri în perioada similară a acestui an, potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Statistică.

Cele mai mari ponderi în ceea ce privește transportul de pasageri s-au înregistrat pe aeroporturile Henri Coandă-București, cu 6.502.800 pasageri îmbarcați și 6.397.200 pasageri debarcați, Avram Iancu Cluj-Napoca, cu 1.349.900 pasageri îmbarcați și 1.344.300 debarcați, și Aeroportul Internațional Iași, cu 869.800 pasageri îmbarcați și 848.100 debarcați.

În transportul internațional de pasageri, primele zece aeroporturi de origine (de unde au provenit pasagerii debarcați în România), stabilite după numărul pasagerilor în curse regulate, au fost: Londra Luton (834.790 pasageri), Milano Bergamo (451.783 pasageri), Munchen (329.044 pasageri), Bruxelles Charleroi (293.511 pasageri), Istanbul Internațional (289.024 pasageri), Paris Beauvais (267.031 pasageri), Roma Fiumicino (264.322 pasageri), Viena (256.088 pasageri), Dortmund (237.577 pasageri), Madrid Barajas (236.338 pasageri).

Cum au fost cifrele la capitolul îmbarcări

În ceea ce privește îmbarcările, cei mai mulți pasageri în curse regulate s-au îmbarcat pentru Londra Luton (841.856 pasageri), Milano Bergamo (463.902 pasageri), Munchen (326.418 pasageri), Bruxelles Charleroi (302.748 pasageri), Paris Beauvais (273.252 pasageri), Istanbul International (269.549 pasageri), Roma Fiumicino (269.214 pasageri), Viena (267.004 pasageri), Dortmund (247.340 pasageri), Barcelona (234.310 pasageri), Madrid Barajas (232.733 pasageri).

Principalele țări (după aeroportul de origine) de unde au sosit pasagerii curselor aeriene regulate debarcați în România au fost Italia (1.923.922 pasageri), Regatul Unit (1.367.502 pasageri), Germania (1.192.544 pasageri), Spania (884.499 pasageri), Franța (640.250 pasageri), Turcia (423.846 pasageri), Grecia (355.895 pasageri), Belgia (336.601 pasageri), Țările de Jos (294.636 pasageri) și Austria (256.641 pasageri).

