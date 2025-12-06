Pentagonul a cerut Europei să preia până în 2027 majoritatea capabilităților NATO, altfel SUA ar putea ieși din unele mecanisme de coordonare

Statele Unite au cerut ca Europa să preia până în anul 2027 majoritatea capabilităților de apărare convențională ale NATO, le-au transmis reprezentanți ai Pentagonului unor diplomați europeni la Washington în această săptămână. Timpul scurt stabilit de SUA i-a făcut pe unii oficiali europeni să considere nerealist planul american.
Mesajul vine după ce în urmă cu o lună SUA a lua decizia de a-și retrage trupe din Europa de Est, inclusiv din România. Nu e clar dacă cererea SUA adresată Europei va afecta și funcționarea scutului antirachetă de la Deveselu (județul Olt). Scutul de la Deveselu a fost construit de SUA, dar el face parte acum din sistemul de apărare convențională al NATO.
Mesajul de la Washington, confirmat de cinci surse familiare cu acest plan, inclusiv un demnitar american, a fost transmis la o întâlnire desfășurată la Washington săptămâna aceasta, la care au participat membri ai Pentagonului însărcinați cu supravegherea politicii NATO şi câteva delegații europene.
Cererea radicală a SUA a venit pe fondul lansării noii strategii de securitate a SUA care poziționează UE ca un adversar al Washingtonului.
În timpul întâlnirii, reprezentanții Pentagonului au indicat nemulțumirea Washingtonului legată de eforturile făcute de Europa pentru a-şi spori capabilitățile defensive după începerea invaziei ruse în Ucraina în 2022.
Mutarea responsabilității de la SUA la membrii europeni ai NATO schimbă dramatic modul în care Statele Unite, țară fondatoare a Alianţei Nord-Atlantice, lucrează cu cei mai importanți parteneri militari ai săi.
Reprezentanții Washingtonului le-au transmis europenilor că, în cazul în care Europa nu respectă data limită 2027, SUA nu vor mai participa la unele mecanisme de coordonare a apărării NATO.