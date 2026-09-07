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Beneficii financiare pentru pensionari, angajați, elevi și antreprenori. Ce măsuri concrete propun parlamentarii la început de sesiune

Beneficii financiare pentru pensionari, angajați, elevi și antreprenori. Ce măsuri concrete propun parlamentarii la început de sesiune
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Aleșii declanșează o ofensivă în Parlament. După ce s-au întors din vacanță, parlamentarii au introdus în circuitul legislativ propuneri de acordare a unor beneficii financiare pentru pensionari, angajați, elevi și antreprenori: creșterea pensiilor, excepții de la CAS/CASS, anularea dobânzilor și penalităților și burse tehnologice. De asemenea, parlamentarii au propus acordarea de ajutoare pentru anumite domenii din industrie care se confruntă cu probleme.

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Ce se va întâmpla cu pensiile

Una dintre propunerile depuse în Parlament prevede creșterea pensiilor în ritm cu inflația şi salariul mediu, prin indexarea punctului de referință, în valoare de 81 de lei în prezent, care stă la baza calculării pensiei. Cuantumul pensiei se determină înmulțind numărul total de puncte realizate de asigurat cu valoarea punctului de referință VPR. În prezent, mecanismul de indexare este înghețat, astfel că pensiile nu cresc anual în același ritm cu evoluţia reală a preţurilor de consum. Conform propunerii legislative, mecanismul de indexare a punctului de referinţă, în funcţie de evoluţia preţurilor de consum şi a câştigului salarial mediu brut, se va aplica din 2027.

Indexarea punctului de referință VPR se va face după următoarea formulă: creșterea acestuia cu rata medie anuală a inflației, la care se adaugă 50% din creşterea reală a câştigului salarial mediu brut, indicatori definitivi ai anului anterior. Măsura ar presupune costuri de aproape 11-12 miliarde de lei în plus față de cheltuiala pe care statul o face în prezent cu plata pensiilor.

Anularea unor obligații bugetare

O altă propunere legislativă depusă în Parlament se referă la ștergerea dobânzilor și penalităților de întârziere care se aplică firmelor și PFA-urilor, pentru neplata la termenul legal a obligațiilor bugetare principale (impozite, taxe, contribuții). Inițiatorii spun că măsura ar funcționa ca un stimulent pentru plata datoriilor mai vechi. Conform propunerii, datornicii vor beneficia de anularea tuturor obligațiilor bugetare accesorii (dobânzi și penalități) dacă își plătesc integral datoria inițială în termen de 120 de zile și se conformează la zi cu dările la stat.

Autorii propunerii spun că în acest fel sunt șanse mai mari ca statul să încaseze banii pe care îi are de încasat. De asemenea, „amnistia fiscală” ar fi un scenariu mai bun decât celelalte, precum prelungirea arieratelor, executarea silită fără rezultate suficiente, intrarea în insolvență sau retragerea din activitatea economică. Legea se aplică tuturor categoriilor de debitori, indiferent de forma juridică, dimensiune, sector, proprietate sau sediu. Inițiatorii iau în calcul că măsura ar putea să-i nemulțumească pe contribuabilii care și-au plătit la timp obligațiile fiscale.

Bursa tehnologică din clasa a IX-a

Printre propunerile depuse de parlamentari se mai află și acordarea unei burse tehnologice în valoare de 300 de lei elevilor claselor a IX-a din liceul tehnologic în sistem dual, începând cu anul școlar 2026-2027. Numărul locurilor incluse în învățământul preuniversitar liceal tehnologic în sistem dual, în oferta proiectului planului de școlarizare pentru anul școlar 2026-2027, zi, la clasa a IX-a, este de 12.368 de locuri. Conform inițiatorilor, bursa va reprezenta un stimulent care va reduce absenteismul și abandonul școlar.

Excepții de la CAS și CASS pentru angajații part-time

O altă propunere depusă în Parlament se referă la exceptarea suprataxării CAS și CASS pentru tinerii sub 26 de ani care se angajează part-time. În prezent, angajatorii plătesc pentru un salariat part-time, sub 8 ore/zi, contribuții sociale CAS și CASS la nivelul salariului minim brut pe economie, chiar dacă angajatul part-time are un salariu mai mic. Codul Fiscal prevede și o serie de excepții de la această suprataxare, printre angajații part-time scutiți de plata CAS și CASS la nivelul salariului minim brut fiind elevi sau studenți, cu vârsta de până la 26 de ani, aflați într-o formă de școlarizare. Propunerea depusă în Parlament extinde excepția existentă la tinerii cu vârsta de până la 26 de ani, fără condiționarea acesteia exclusiv de calitatea de elev sau student ori de înscrierea într-o formă de școlarizare.

Conform inițiatorilor, reducerea costurilor asociate contractelor part-time poate încuraja angajatorii să ofere mai multe șanse de angajare tinerilor fără experiență profesională.

Ajutor de 50.000 de euro pentru apicultori

În Parlament s-a depus și o propunere legislativă prin care se acordă un ajutor de minimis în valoare de cel mult 50.000 euro pentru apicultori. Schema s-ar aplica pentru o perioadă de 3 ani. Valoarea ajutorului de stat va fi de 15 euro/familie de albine, fondurile vor proveni de la bugetul de stat, prin Ministerului Agriculturii, iar ajutorul de stat poate fi cumulat cu alte forme de sprijin. Conform inițiatorilor, România este unul dintre principalii producători de miere din UE, dar apicultorii au început să se confrunte cu probleme precum o mortalitate ridicată a albinelor, importuri de miere extracomunitară cu prețuri reduse.

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