Ca în pandemie: furtuna de zăpadă din SUA a închis cele mai multe zboruri de la criza covid încoace. Peste un milion de oameni au rămas fără curent

26 ian. 2026, 11:58, Actualitate
O furtună masivă de iarnă care a cuprins SUA a declanșat ceea ce se anunță a fi una dintre cele mai grave crize de călătorii aeriene de la pandemia de Covid-19 încoace, forțând unele companii aeriene mari să anuleze mai mult de jumătate din zborurile programate. Cel puţin şapte persoane au murit până acum din cauza furtunii de zăpadă, iar peste un milion au rămas în beznă. 

23 de state americane au declarat stare de urgenţă din cauza furtunii de proporții uriașe care a lovit sudul, centrul şi nord-estul ţării. Până în acest moment, cel puţin şapte persoane au murit, în timp ce peste un milion de oameni au rămas deja fără curent, iar situaţia s-ar putea înrăutăți în zilele ce urmează.

De altfel, şi traficul aerian a fost dat peste cap din cauza furtnii. Peste 17.000 de zboruri au fost anulate, declanșat ceea ce se anunță a fi una dintre cele mai grave crize de călătorii aeriene de la pandemia de Covid-19 încoace. Școlile sunt și ele afectate, iar elevii au fost nevoițăp să revină la școala online.

Din teama că ar putea rămâne fără provizii zile întregi din cauza furtunii, americanii s-au grăbit către marile magazine, înainte ca situația să degenereze, iar accesul să le fie interzis din cauza vremii.

Pericolul nu a trecut. Temperaturile vor atinge în orele următoare şi minus 30 de grade în New England, iar stratul de zăpadă în unele zone ar putea depăşi jumătate de metru.

Americanii au fost îndemnați de autorităţi să nu pornească la drum cu maşina, decât dacă se impune. Pe autostrăzile din Philadelphia, şoferii s-au mişcat extrem de încet, în spatele plugurilor, din cauza ninsorilor abundente.

