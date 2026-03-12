Peste o mie de baze sportive și tabere pentru tineret trec de la Stat în administrarea autorităților locale

Premierul Ilie Bolojan a anunțat că în ședința de joi a Guvernului a fost aprobată ordonanța de urgență care clarifică cine administrează bazele sportive și taberele pentru tineret aflate în proprietatea statului și care permite transferul lor către autoritățile locale. Conform textului, este vorba despre 1.034 de baze sportive și tabere, aflate în toate județele țării. Până acum, multe dintre aceste active nu aveau o situație administrativă clară, ceea ce a blocat investițiile și lucrările de reabilitare, se afirmă în postarea oficială a Guvernului.

Prin această ordonanță, cele 1.034 de active vor trece în administrarea Agenției Naționale pentru Sport, pas necesar pentru a începe descentralizarea lor către autoritățile locale. În acest moment, din cele 41 de județe ale țării, aproximativ două treimi nu au probleme juridice, ceea ce înseamnă că bazele sportive din aceste județe pot fi transferate rapid, se afimă în text.

În aproximativ o treime dintre județe există însă situații în care terenurile pe care sunt construite bazele sportive sunt solicitate pentru retrocedare, iar aceste cazuri vor trebui analizate și clarificate. Transferul va include și personalul care administrează aceste baze, cu asigurarea salarizării și cu obligația ca destinația sportivă a acestor active să nu fie schimbată.

Guvernul României estimează că în aproximativ șase luni se poate finaliza procesul de transfer al bazelor sportive. Scopul este ca autoritățile locale să poată începe cât mai repede lucrările de reabilitare, să pună aceste baze în valoare și să le redea comunităților, se afirmă în comunicatul Guvernului.