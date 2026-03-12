Prima pagină » Actualitate » Peste o mie de baze sportive și tabere pentru tineret trec de la Stat în administrarea autorităților locale

Peste o mie de baze sportive și tabere pentru tineret trec de la Stat în administrarea autorităților locale

Rene Pârșan
12 mart. 2026, 20:11, Actualitate
Peste o mie de baze sportive și tabere pentru tineret trec de la Stat în administrarea autorităților locale
Foto Guvernul României
Premierul Ilie Bolojan a anunțat că în ședința de joi a Guvernului a fost aprobată ordonanța de urgență care clarifică cine administrează bazele sportive și taberele pentru tineret aflate în proprietatea statului și care permite transferul lor către autoritățile locale. Conform textului, este vorba despre 1.034 de baze sportive și tabere, aflate în toate județele țării. Până acum, multe dintre aceste active nu aveau o situație administrativă clară, ceea ce a blocat investițiile și lucrările de reabilitare, se afirmă în postarea oficială a Guvernului.
Prin această ordonanță, cele 1.034 de active vor trece în administrarea Agenției Naționale pentru Sport, pas necesar pentru a începe descentralizarea lor către autoritățile locale. În acest moment, din cele 41 de județe ale țării, aproximativ două treimi nu au probleme juridice, ceea ce înseamnă că bazele sportive din aceste județe pot fi transferate rapid, se afimă în text.

UAT-urile vor prelua și salarizarea personalului

În aproximativ o treime dintre județe există însă situații în care terenurile pe care sunt construite bazele sportive sunt solicitate pentru retrocedare, iar aceste cazuri vor trebui analizate și clarificate. Transferul va include și personalul care administrează aceste baze, cu asigurarea salarizării și cu obligația ca destinația sportivă a acestor active să nu fie schimbată.
Guvernul României estimează că în aproximativ șase luni se poate finaliza procesul de transfer al bazelor sportive. Scopul este ca autoritățile locale să poată începe cât mai repede lucrările de reabilitare, să pună aceste baze în valoare și să le redea comunităților, se afirmă în comunicatul Guvernului.

Recomandarea video

Mediafax
Ministerul Finanțelor prelungește schema de ajutor de stat privind returnarea parțială a accizei la motorină pentru transportatori
Digi24
VIDEO Viktor Orban, atac la un europarlamentar român. Ce l-a supărat pe premierul ungar
Cancan.ro
Mugurel Vrabete NU va fi înmormântat! Anunțul făcut de trupa Holograf
Prosport.ro
FOTO. Ce transformare pentru Simona Halep. Imaginile momentului: radiază de fericire
Adevarul
O nouă armă misterioasă a Ucrainei doboară drone cu un fascicul direcționat
Mediafax
Super-bogații fug din Orientul Mijlociu cu avioane private. Prețurile charter au explodat
Click
Zodiile care încep luna aprilie cu dreptul. Au noroc cu carul și dorințele li se împlinesc una câte una
Digi24
Sfaturile mamei lui Ilie Bolojan către fiul ei: „Dragul mamei, nu demisiona”
Cancan.ro
De ce a murit Iulian Mugurel Vrabete de la Holograf? Fanii au simțit că ceva nu este în regulă, încă din urmă cu aproape o lună
Ce se întâmplă doctore
Îți mai amintești de „Pisi” din „Inimă de țigan”? Cum arată și cu ce se ocupă acum Dana Hauer! Mulți nu au recunoscut-o
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Concluzia jurnaliștilor TopGear când după interacțiunea cu Dacia Bigster: „Incitantă ca un pui de...”. Iar asta nu e o critică
Descopera.ro
Semnal fără precedent din Cosmos, detectat pe Pământ!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Descopera.ro
O cometă recent descoperită ar putea fi vizibilă pe cerul zilei în luna aprilie
LOTO A câștigat 500.000 de dolari la un loz în plic și a leșinat când și-a dat seama: „Nu puteam să respir”
21:15
A câștigat 500.000 de dolari la un loz în plic și a leșinat când și-a dat seama: „Nu puteam să respir”
FLASH NEWS În timp ce SUA și Israel sunt în căutarea lui, noul lider al Iranului debutează pe social media. Mojtaba Khamenei și-a creat conturi pe X și Telegram
21:15
În timp ce SUA și Israel sunt în căutarea lui, noul lider al Iranului debutează pe social media. Mojtaba Khamenei și-a creat conturi pe X și Telegram
SPORT Am bătut Cipru la baschet feminin! Urmează Polonia tot la Sibiu
21:03
Am bătut Cipru la baschet feminin! Urmează Polonia tot la Sibiu
FLASH NEWS Cum este viața lui Nicolas Maduro în închisoare. În fiecare noapte urlă „Eu sunt președintele Venezuelei!”
20:51
Cum este viața lui Nicolas Maduro în închisoare. În fiecare noapte urlă „Eu sunt președintele Venezuelei!”
POLITICĂ Imagini de la întrevederea dintre Zelenski și Bolojan. Liderul de la Kiev se află pentru a doua oară în România de la începutul războiului din Ucraina
20:47
Imagini de la întrevederea dintre Zelenski și Bolojan. Liderul de la Kiev se află pentru a doua oară în România de la începutul războiului din Ucraina
CONTROVERSĂ Din documentele semnate de Nicușor Dan și Zelenski: România se angajează să tragă la răspundere Rusia și să ajute la înființarea unui tribunal internațional pentru pedepsirea crimelor de război
20:13
Din documentele semnate de Nicușor Dan și Zelenski: România se angajează să tragă la răspundere Rusia și să ajute la înființarea unui tribunal internațional pentru pedepsirea crimelor de război

Cele mai noi

Trimite acest link pe