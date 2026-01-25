Prima pagină » Știri externe » O furtună de zăpadă „catastrofală” lovește SUA: 20 de state declară stare de urgență, peste 13 mii de zboruri anulate, sute de mii de case fără curent

O furtună de zăpadă „catastrofală” lovește SUA: 20 de state declară stare de urgență, peste 13 mii de zboruri anulate, sute de mii de case fără curent

25 ian. 2026, 15:00, Știri externe
O furtună de zăpadă „catastrofală” lovește SUA: 20 de state declară stare de urgență, peste 13 mii de zboruri anulate, sute de mii de case fără curent

Aproximativ 190 de milioane de oameni — mai mult de jumătate din populația SUA — se află în alertă din cauza unei furtuni masive de zăpadă, care se întinde din New Mexico până în Maine. Metorologii anunță temperaturi de până la -20 și -30 de grade Celsius. Mii de zboruri au fost anulate și sute de mii de case au rămas fără curent electric, relatează NBC News.

Cel puțin 20 de state au declarat stare de urgență, printre ele numărându-se: Alabama, Arkansas, Delaware, Georgia, Indiana, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maryland, Mississippi, Missouri, New Jersey, New York, Carolina de Nord, Pennsylvania, Carolina de Sud, Tennessee, Texas și Virginia. Washington DC a declarat, de asemenea, stare de urgență.

Peste 325.000 de case fără curent electric din cauza furtunii

Penele de curent continuă să crească, pe măsură ce furtuna se extinde pe o suprafață mai largă. Peste 325.000 de clienți sunt fără curent electric în opt state, potrivit poweroutage.us

Cele mai mari întreruperi de curent au fost înregistrate în cele trei state afectate de cea mai mare cantitate de zăpadă și gheață: Texas (aproape 100.000 de întreruperi), Louisiana (peste 75.000) și Mississippi (88.000).

Presa americană relatează că peste 13.000 de zboruri au fost anulate de sâmbătă până luni. Mai multe zboruri înspre sau dinspre SUA vor fi anulate duminică, perturbările apropiindu-se de niveluri nemaiîntâlnite de la pandemia de coronavirus, a anunțat firma de analiză a aviației Cirium.

Mai exact, toate zborurile de sâmbătă și duminică dimineața au fost anulate pe Aeroportul Internațional Will Rogers din Oklahoma City. 700 de plecări și jumătate din sosiri au fost anulate pe Aeroportul Internațional Dallas-Fort Worth. Au fost perturbate zboruri și pe aeroporturile din Chicago, Atlanta, Nashville și Charlotte, Carolina de Nord. Toate zborurile de duminică de pe Aeroportul Național Ronald Reagan din Washington au fost anulate.

Sursă video: @joey_frascati

Un videoclip postat sâmbătă după-amiază pe X și care arată un avion care este dezghețat pe aeroportul Rochester înainte de a-și lua zborul a devenit viral pe rețelele de socializare.

Serviciile de autobuz și tren vor fi anulate în New Jersey începând de duminică.

Autoritățile au îndemnat oamenii să nu se deplaseze pe șosele și să stea acasă, astfel încât oficialii statali și locali să poată face față efectelor zăpezii, gheții și frigului intens.

Oficialii din Carolina de Sud le-au spus locuitorilor să se pregătească pentru cea mai gravă furtună de gheață din ultimii cel puțin 20 de ani.

De asemenea, primarul orașului New York, Zohran Mamdani, a avertizat că temperaturile vor fi mai scăzute în acest weekend decât în ​​ultimii opt ani. Guvernatoarea Virginiei, Abigail Spanberger, a declarat că statul se pregătește pentru ceea ce se anticipează a fi „o furtună catastrofală”.

Multe supermarketuri au fost golite de stocuri în urma prognozelor Serviciului Național de Meteorologie (NWS) care au prezis acumulări de gheață potențial catastrofale din câmpiile sudice până la coasta Atlanticului. Furtuna a fost cauzată de o masă de aer arctic care se deplasa dinspre Canada, spun specialiștii.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Carambol uriaș în SUA, din cauza unei furtuni de zăpadă. Peste 100 de autovehicule, implicate în accidentul de pe o autostradă din Michigan

Drumuri închise și parcuri inundate în Franța: mai multe râuri au ieșit din matcă din cauza furtunii Ingrid. Ciclonul „Herry” face ravagii în Turcia

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Atacurile Rusiei au devastat rețeaua energetică a Ucrainei: milioane de oameni sunt fără căldură la -20°C. „Corturi de încălzire”, instalate la Kiev
13:46
Atacurile Rusiei au devastat rețeaua energetică a Ucrainei: milioane de oameni sunt fără căldură la -20°C. „Corturi de încălzire”, instalate la Kiev
FLASH NEWS Pană de curent gravă în capitala Groenlandei. Nuuk a rămas fără apă și internet, după ce guvernul a publicat o broșură cu „pregătirea pentru dezastre“
12:51
Pană de curent gravă în capitala Groenlandei. Nuuk a rămas fără apă și internet, după ce guvernul a publicat o broșură cu „pregătirea pentru dezastre“
FLASH NEWS Proteste violente în capitala Albaniei: Manifestanții au aruncat cu cocktailuri Molotov și artificii în Guvern. 11 polițiști răniți
12:16
Proteste violente în capitala Albaniei: Manifestanții au aruncat cu cocktailuri Molotov și artificii în Guvern. 11 polițiști răniți
CONTROVERSĂ Atacul ICE din Minneapolis. Noi imagini surprinse de martori: agenții i-au luat arma lui Pretti înainte să-l împuște de 9 ori
11:05
Atacul ICE din Minneapolis. Noi imagini surprinse de martori: agenții i-au luat arma lui Pretti înainte să-l împuște de 9 ori
ANALIZA de 10 Tulburarea polară și drumul spre anexarea Groenlandei, mare miză a lui Trump. „Este înspăimântat că va fi depășit și înfrânt în Arctica”
10:00
Tulburarea polară și drumul spre anexarea Groenlandei, mare miză a lui Trump. „Este înspăimântat că va fi depășit și înfrânt în Arctica”
DESTINAȚII Cele 10 diferențe majore dintre Arctica și Antarctica pe care trebuie să le cunoască orice șef de stat
08:26
Cele 10 diferențe majore dintre Arctica și Antarctica pe care trebuie să le cunoască orice șef de stat
Mediafax
Țara de lângă România care se ferește de EURO. Decizia care intrigă Europa
Digi24
Oana Gheorghiu: Sunt domenii în care statul nu are ce să caute. Cine spune că pot fi reformate companiile într-un an, minte
Cancan.ro
Alimentele care duc la boli fatale. Dr. Sava trage semnalul de alarmă
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, ce imagini! A ales o fustiță extrem de provocatoare
Adevarul
Cine este Alex Pretti, bărbatul de 37 de ani împușcat în timpul protestelor din Minneapolis împotriva agenților ICE
Mediafax
Cât costă cea mai SCUMPĂ ciorbă din România. Te „arde” rău la buzunar
Click
4 zodii intră într-o nouă eră din 28 ianuarie. Urmează 13 ani de transformări profunde, se schimbă totul din temelii, încep o nouă viață
Digi24
Moda celor două prenume la români. Care sunt cele mai populare sau rare și de ce ar trebui să ținem cont: „Să fie ușor de purtat”
Cancan.ro
Vine gerul arctic în februarie. Fenomenul meteorologic care schimbă prognoza
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Brigitte Pastramă după ce a dispărut din showbiz! E cu totul altă persoană, după ce și-a scos acidul din buze
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Singura mașină pe care și-o dorește Ion Țiriac. Una din cele mai iconice și mai valoroase mașini din istoria automobilului
Descopera.ro
Un fizician a găsit locul din Univers unde trăiește Dumnezeu
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
Descopera.ro
Contracepția ar putea prelungi viața unor mamifere, arată un nou studiu

Cele mai noi

Trimite acest link pe