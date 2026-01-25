O furtună de zăpadă „catastrofală” lovește SUA: 20 de state declară stare de urgență, peste 13 mii de zboruri anulate, sute de mii de case fără curent

Aproximativ 190 de milioane de oameni — mai mult de jumătate din populația SUA — se află în alertă din cauza unei furtuni masive de zăpadă, care se întinde din New Mexico până în Maine. Metorologii anunță temperaturi de până la -20 și -30 de grade Celsius. Mii de zboruri au fost anulate și sute de mii de case au rămas fără curent electric, relatează NBC News.

Cel puțin 20 de state au declarat stare de urgență, printre ele numărându-se: Alabama, Arkansas, Delaware, Georgia, Indiana, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maryland, Mississippi, Missouri, New Jersey, New York, Carolina de Nord, Pennsylvania, Carolina de Sud, Tennessee, Texas și Virginia. Washington DC a declarat, de asemenea, stare de urgență.

Peste 325.000 de case fără curent electric din cauza furtunii

Penele de curent continuă să crească, pe măsură ce furtuna se extinde pe o suprafață mai largă. Peste 325.000 de clienți sunt fără curent electric în opt state, potrivit poweroutage.us

Cele mai mari întreruperi de curent au fost înregistrate în cele trei state afectate de cea mai mare cantitate de zăpadă și gheață: Texas (aproape 100.000 de întreruperi), Louisiana (peste 75.000) și Mississippi (88.000).

Presa americană relatează că peste 13.000 de zboruri au fost anulate de sâmbătă până luni. Mai multe zboruri înspre sau dinspre SUA vor fi anulate duminică, perturbările apropiindu-se de niveluri nemaiîntâlnite de la pandemia de coronavirus, a anunțat firma de analiză a aviației Cirium.

Mai exact, toate zborurile de sâmbătă și duminică dimineața au fost anulate pe Aeroportul Internațional Will Rogers din Oklahoma City. 700 de plecări și jumătate din sosiri au fost anulate pe Aeroportul Internațional Dallas-Fort Worth. Au fost perturbate zboruri și pe aeroporturile din Chicago, Atlanta, Nashville și Charlotte, Carolina de Nord. Toate zborurile de duminică de pe Aeroportul Național Ronald Reagan din Washington au fost anulate.

Sursă video: @joey_frascati

Un videoclip postat sâmbătă după-amiază pe X și care arată un avion care este dezghețat pe aeroportul Rochester înainte de a-și lua zborul a devenit viral pe rețelele de socializare.

Serviciile de autobuz și tren vor fi anulate în New Jersey începând de duminică.

Autoritățile au îndemnat oamenii să nu se deplaseze pe șosele și să stea acasă, astfel încât oficialii statali și locali să poată face față efectelor zăpezii, gheții și frigului intens.

Oficialii din Carolina de Sud le-au spus locuitorilor să se pregătească pentru cea mai gravă furtună de gheață din ultimii cel puțin 20 de ani.

De asemenea, primarul orașului New York, Zohran Mamdani, a avertizat că temperaturile vor fi mai scăzute în acest weekend decât în ​​ultimii opt ani. Guvernatoarea Virginiei, Abigail Spanberger, a declarat că statul se pregătește pentru ceea ce se anticipează a fi „o furtună catastrofală”.

Multe supermarketuri au fost golite de stocuri în urma prognozelor Serviciului Național de Meteorologie (NWS) care au prezis acumulări de gheață potențial catastrofale din câmpiile sudice până la coasta Atlanticului. Furtuna a fost cauzată de o masă de aer arctic care se deplasa dinspre Canada, spun specialiștii.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Carambol uriaș în SUA, din cauza unei furtuni de zăpadă. Peste 100 de autovehicule, implicate în accidentul de pe o autostradă din Michigan

Drumuri închise și parcuri inundate în Franța: mai multe râuri au ieșit din matcă din cauza furtunii Ingrid. Ciclonul „Herry” face ravagii în Turcia