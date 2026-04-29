Presa vremii: Ce s-a întâmplat la înmormântarea lui Octavian Goga: „În sicriu a fost pus numai buchetul de flori trimis de Hitler”

Îndepărtarea bustului lui Octavian Goga din cartierul Copou din Iași, la finalul lunii martie, a declanșat un scandal.

În timp ce fostul președinte al Academiei Române, Ion Aurel Pop, invocă meritele lui Goga, ca poet și patriot, alții sunt de altă părere, scrie Ziarul de Iași.

Tabăra anti-Goga scoate în evidență faptul că poetul era antisemit și, la înmormântare, ar fi avut o svastică la piept.

Presa vremii dezvăluie elemente care susțin că Octavian Goga era fascist.

Octavian Goga a murit pe 5 mai 1938, la Ciucea-Cluj și a fost adus la București. Presa acelor timpuri scria că, în sicriul acestuia, „a fost pus numai buchetul de flori trimis de d. Hitler, führer-ul Germaniei”

„La capul patului, o evanghelie cu altă cruce între lumânări aprinse. La butonieră poetul poartă încă svastica, semn al unei credinţe pe care hotărârea lui o duce şi dincolo de mormânt. Pe pat se găseşte o frumoasă jerbă cu o mare panglică tricoloră, adusă de o studentă de la Arad, d-ra Aurelia Novac, cu inscripţia Ultimul omagiu poetului redeşteptării noastre naţionale.” (Universul, 11 mai 1938)

”Mărire ție, Lăncier, Cu chivără și scut de fier, Care ai luptat până la urmă, – cum Țara toată o ’nțelege, – Să nu-ți lași Neamul rob, sub lifta străină de creștina Lege, Iar când ai înțeles că, totuși, tu „Lăncierul“ vei fi ’nfrânt, Nu de puteri ce vin din Ceruri, ci de puteri de pe pământ, – Vrând, Neamul tău, la el în țară, să-l faci stăpân, precum e drept,- La Dumnezeu, să-i ceri dreptate, te-ai dus cu „svastica“ la piept!…” (La moartea lui Octavian Goga, autor Vasile Militaru, Porunca Vremii, 12 mai 1938)

Octavian Goga

Autorul recomandă: