James Comey, fostul director al FBI care anchetase o presupusă imixtiune rusească în alegerile prezidențiale din SUA, inculpat pentru a doua oară

James Comey, fostul director al FBI care anchetase o presupusă imixtiune rusească în alegerile prezidențiale din SUA, inculpat

James Comey ajunge din nou în fața anchetatorilor, fiind inculpat pentru a doua oară. Fostul director al Biroului Federal de Investigații (FBI), demis în 2017 de președintele Donald Trump, este cel care a anchetat o așa-zisă imixtiune rusească în alegerile din SUA, pe baza acuzelor făcute de democrații care în 2016 au pierdut scrutinul.

Marți, mai multe publicații media din State au relatat că James Comey a fost pus sub acuzare pentru a doua oară de către Departamentul de Justiție.

Ce înseamnă „86 47” în jargonul american

Acuzațiile precise încă nu sunt clare, dar par a avea legătură cu o postare făcută de Comey anul trecut pe rețelele de socializare. Aliații lui Trump au interpretat-o drept o amenințare. Respectiva postare, apărută pe pagina de Instagram a lui Comey în mai 2025, era o imagine cu scoici aranjate în așa fel încât să arate numerele „86 47”.

În jargonul american, numărul 86 poate sugera a da afară dintr-un bar o persoană turbulentă sau în stare de ebrietate. În schim, 47 face aluzie la Trump, fiind al 47-lea președinte al SUA.

Autoritățile americane l-au investigat pe Comey după postare, care a fost ulterior ștearsă de autor.

„Nu mi-am dat seama că unii asociază aceste cifre cu violența. Nu m-am gândit niciodată la asta, dar mă opun violenței de orice fel, așadar am șters postarea”, a explicat atunci James Comey.

Implicat în investigația asupra presupusei imixtiuni rusești în alegerile din 2016, el a fost acuzat anul trecut, în septembrie, de „fals în declarații” și „obstrucționarea Congresului”. Totuși, un judecător federal a clasat cazul, constatând că procurorul interimar al SUA pentru Districtul Estic al Virginiei a fost numit în mod necorespunzător, fără a avea aprobarea Senatului.

