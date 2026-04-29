Sfârșit tragic după accidentul de la Amzacea. Tânăra de 21 de ani care a intrat cu mașina în pom a murit

Tânăra de 21 de ani implicată în accidentul rutier grav produs marți, pe DN 38, în zona localității Amzacea, a murit. Decesul a fost anunțat de soțul acesteia pe rețelele sociale, unde mesajul a fost urmat rapid de numeroase reacții și condoleanțe.

A pierdut controlul mașinii și s-a izbit de un copac

Accidentul a avut loc marți, în jurul orei 17:00, când polițiștii din cadrul Serviciului Siguranță Rutieră au fost sesizați cu privire la producerea unui eveniment rutier pe DN 38.

Din primele cercetări reiese că tânăra, aflată la volanul unui autoturism, circula dinspre Amzacea către Comana. La un moment dat, aceasta ar fi pierdut controlul direcției, a părăsit partea carosabilă și a intrat în coliziune cu un copac de pe marginea drumului.

În urma impactului, victima a suferit răni grave. La fața locului au intervenit de urgență militarii din cadrul ISU Dobrogea, care au acordat primul ajutor și au transportat-o la spital. Din păcate, medicii nu au mai reușit să o salveze.

