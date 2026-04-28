22 de călugări budiști au fost arestați la un aeroport din Sri Lanka, în Colombo. Asupra lor, autoritățile au găsit 110 de kilograme de canabis.

Este pentru prima oară când un grup de călugări budiști sunt arestați pentru suspiciunea de contrabandă cu droguri la aeroport.

Oficialii au declarat că fiecare călugăr avea în bagajele sale câte 5 kilograme de „Kush”, o firmă potentă de drog.

Călugării sunt studenți care s-au întors dintr-o vacanță în Thailanda. Al 23-lea călugăr, organizatorul excursiei, a fost arestat într-o suburbie din Colombo.

Biroul de poliție al narcoticelor din Sri Lanka a descoperit fotografii și filmări cu călugării din templele statului Sri Lanka care se distrau în vacanță, purtând ținute vestimentare „casual”.

Călugării vor rămâne în arest pentru 7 zile până vor avea prima înfățișare duminică, la tribunal.

Polițiștii au declarat pentru BBC News că studenții nu știau ce transportaseră în bagaje.

