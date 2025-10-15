Calcul complet | Cât plătește un român ca să trăiască o lună în New York, în 2025: chirie, facturi, mâncare + alte cheltuieli

Te-ai gândit vreodată care ar fi cheltuielile necesare unui trai decent în New York? Găsești mai jos, în articol, un calcul pentru chirie, facturi, mâncare, dar și alte cheltuieli care pot fi efectuate, în 2025, într-o lună locuită în cel mai populat oraș din SUA.

Ai luat vreodată în considerare o eventuală mutare la New York, chiar și pentru o perioadă scurtă? Se cunoaște faptul că New York este cel mai populat oraș din Statele Unite ale Americii, fiind împărțit în 5 zone. Turiștii sosiți aici pot vizita obiective socio-culturale și pot lua „pulsul” orașului, optând chiar și pentru pachete turistice care includ transport, cazare și mâncare la hotel. Totuși, atunci când vine vorba despre locuit, cheltuielile sunt mult mai diferite.

Cât te costă să trăiești o lună în New York, în 2025

Gândul.ro a întocmit două scenarii (unul modest și altul confortabil) pentru o persoană care ar dori să locuiască, timp de o lună, la New York. Diferențele între cele două sunt sesizabile, mai ales atunci când vine vorba despre chirie și alte facturi.

Scenariu modest

În cazul unui scenariu modest, cea mai mare cheltuială va fi pentru chirie – circa 2.500 de dolari pe lună. Apoi, se adaugă facturile pentru utilități, telefon, internet și televiziune – în jur de 175 de dolari. Pentru hrană, o persoană ajunge să plătească și 500 de dolari, iar transportul ar costa în jur de 132 de dolari. Pentru asigurările de sănătate, plata ar fi de 150 de dolari, iar alți 250 de dolari pot fi puși deoparte pentru alte cheltuieli. Totalul scenariului modest va fi de 3.707 dolari pe lună.

Scenariu confortabil

În cazul unui scenariu confortabil, plata pentru chiria lunară ar fi de 3.750 de dolari. Totodată, la această cheltuială se adaugă plățile pentru utilități, internet, telefon și cablu, care ar fi de 450 de dolari. Spre deosebire de scenariul precedent, cheltuielile pentru mâncare sunt mai mari, de 800 de dolari pe lună. Precum și în cazul anterior, transportul poate costa 132 de dolari. Pentru asigurare / sănătate, plata este mai mare, de 400 de dolari, iar pentru alte cheltuieli sunt asigurați 500 de dolari. Totalul va fi de 6.032 de dolari.

