Nepalezul din imagine câștigă în România 4.000 lei lunar. Cât din acest SALARIU trimite acasă, lună de lună

Un muncitor nepalez stabilit în România a povestit într-un interviu cât câștigă lunar și cât din venitul său trimite acasă, pentru a-și ajuta familia. Străinul, care lucrează 8-9 ore pe zi și are două zile libere pe săptămână, spune că reușește să economisească cea mai mare parte din salariu datorită faptului că angajatorul îi oferă cazare și masă gratuite.

Un muncitor nepalez angajat în România a dezvăluit că are un salariu lunar de 4.000 de lei, însă cea mai mare parte a banilor o trimite acasă, în Nepal.

Acesta susține că trimite între 3.000 și 3.500 de lei familiei sale în fiecare lună, reușind astfel să contribuie substanțial la veniturile celor dragi rămași în țară.

„Câștig 4.000 de lei pe lună, iar din acești bani trimit 3.000 – 3.500 lei acasă, pentru familia mea”, a spus muncitorul nepalez. El a explicat că poate face acest lucru deoarece nu are cheltuieli majore în România, întrucât mâncarea și cazarea îi sunt asigurate de angajator.

Bărbatul spune muncește zilnic între 8 și 9 ore, dar are două zile libere pe săptămână, ceea ce, spune el, îl ajută să se refacă fizic și să continue munca în condiții bune.

Întrebat dacă ar recomanda și altor conaționali să vină în România la muncă, nepalezul a răspuns fără ezitare: „Da”.

România a devenit în ultimii ani o destinație tot mai atractivă pentru muncitorii străini, în special din Asia, pe fondul lipsei forței de muncă în domenii precum construcțiile, HoReCa și serviciile.

Conform datelor oficiale, în 2025 sunt înregistrați peste 150.000 de muncitori extracomunitari, cei mai mulți provenind din Nepal, Sri Lanka, India și Bangladesh.