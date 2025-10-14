Reacția unui român care locuiește de 50 de ani în Suedia la vederea prețurilor din țară. „Nu ştiu cum are lumea posibilitatea să trăiască”

Plecat din țară de mai bine de 50 de ani și stabilit în Suedia, un bărbat a trăit un adevărat șoc când s-a întors și a văzut prețurile din România. „Deci, ați atins Vestul”, afirmă el cu o ușoară urmă de ironie, aluzie la nivelul prețurilor de aici.

În condițiile în care inflația crește alarmant, în România prețurile o iau înaintea salariilor și se modifică în sus de la o lună la alta.

„Prețurile, mai mari în România”

România TV arată că inflația se apropie de 10%, în timp ce veniturile românilor au înregistrat o creștere de doar 4,4%. În aceste condiții, nu-i de mirare că puterea de cumpărare a populației a scăzut simțitor.

Iar acest lucru se vede în coșul zilnic, acolo unde alimentele de bază s-au scumpit considerabil în ultimele luni. Asta, ca să nu mai pomenim de facturile la utilități!

Revenit în țară, un bărbat care de 50 de ani locuiește în Suedia a vorbit la Observator Antena 1 despre șocul trăit la vederea prețurilor din România:

„Am venit alaltăieri din Suedia şi preţurile sunt aproape la fel sau mai mari. Deci, aţi atins Vestul. Salariile la noi sunt mai mari şi, totuşi, nu ştiu cum are lumea de aici posibilitatea să trăiască cu preţurile acestea”, se miră Mihai Cojocaru.

Și alți români plecați la muncă în străinătate constată că nivelul de trai de acasă nu ține pasul cu scumpirile accelerate. „Câteva produse sunt mai scumpe în România ca în Franţa. Ouă, unt, produse de bază”, spune cineva.

Statistica, într-adevăr, confirmă ceea ce oamenii de rând resimt lună de lună. Rata inflației se apropie de 10%, iar prețurile alimentelor au crescut cu circa 8% în septembrie. Cel mai mult s-au scumpit fructele.

În plus, după eliminarea plafonării la energie, facturile de electricitate au luat-o razna. „Am plătit 140 de lei pentru 70 de Kwh. Înainte, plăteam 60-70 de lei. S-au dublat facturile”, a povestit o persoană.

La asemenea cheltuieli, veniturile rămân tot mici, din păcate. Oficial, datele INS spun că, în august, salariul mediu a crescut cu doar 4,4%, ajungând la 5.387 de lei.

„Vedem o temperare a dinamicii salariilor, semnificativă în sectorul bugetar. Cred că în sectorul privat este mult mai accentuată această stagnare a salariilor. Mă aștept la o creștere ușoară de prețuri, în perioada următoare. Mai ales că există o presiune de creștere a prețurilor din zona de energie”, atrage atenția Cristian Păun, profesor de economie.

