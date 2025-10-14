Prima pagină » Actualitate » Reacția unui român care locuiește de 50 de ani în Suedia la vederea prețurilor din țară. „Nu ştiu cum are lumea posibilitatea să trăiască”

Reacția unui român care locuiește de 50 de ani în Suedia la vederea prețurilor din țară. „Nu ştiu cum are lumea posibilitatea să trăiască”

14 oct. 2025, 12:24, Actualitate
Reacția unui român care locuiește de 50 de ani în Suedia la vederea prețurilor din țară. „Nu ştiu cum are lumea posibilitatea să trăiască”
Reacția unui român care locuiește de 50 de ani în Suedia la vederea prețurilor din țară

Plecat din țară de mai bine de 50 de ani și stabilit în Suedia, un bărbat a trăit un adevărat șoc când s-a întors și a văzut prețurile din România. „Deci, ați atins Vestul”, afirmă el cu o ușoară urmă de ironie, aluzie la nivelul prețurilor de aici.

În condițiile în care inflația crește alarmant, în România prețurile o iau înaintea salariilor și se modifică în sus de la o lună la alta.

„Prețurile, mai mari în România”

România TV arată că inflația se apropie de 10%, în timp ce veniturile românilor au înregistrat o creștere de doar 4,4%. În aceste condiții, nu-i de mirare că puterea de cumpărare a populației a scăzut simțitor.

Iar acest lucru se vede în coșul zilnic, acolo unde alimentele de bază s-au scumpit considerabil în ultimele luni. Asta, ca să nu mai pomenim de facturile la utilități!

Revenit în țară, un bărbat care de 50 de ani locuiește în Suedia a vorbit la Observator Antena 1 despre șocul trăit la vederea prețurilor din România:

„Am venit alaltăieri din Suedia şi preţurile sunt aproape la fel sau mai mari. Deci, aţi atins Vestul. Salariile la noi sunt mai mari şi, totuşi, nu ştiu cum are lumea de aici posibilitatea să trăiască cu preţurile acestea”, se miră Mihai Cojocaru.

Și alți români plecați la muncă în străinătate constată că nivelul de trai de acasă nu ține pasul cu scumpirile accelerate. „Câteva produse sunt mai scumpe în România ca în Franţa. Ouă, unt, produse de bază”, spune cineva.

Statistica, într-adevăr, confirmă ceea ce oamenii de rând resimt lună de lună. Rata inflației se apropie de 10%, iar prețurile alimentelor au crescut cu circa 8% în septembrie. Cel mai mult s-au scumpit fructele.

În plus, după eliminarea plafonării la energie, facturile de electricitate au luat-o razna. „Am plătit 140 de lei pentru 70 de Kwh. Înainte, plăteam 60-70 de lei. S-au dublat facturile”, a povestit o persoană.

La asemenea cheltuieli, veniturile rămân tot mici, din păcate. Oficial, datele INS spun că, în august, salariul mediu a crescut cu doar 4,4%, ajungând la 5.387 de lei.

„Vedem o temperare a dinamicii salariilor, semnificativă în sectorul bugetar. Cred că în sectorul privat este mult mai accentuată această stagnare a salariilor. Mă aștept la o creștere ușoară de prețuri, în perioada următoare. Mai ales că există o presiune de creștere a prețurilor din zona de energie”, atrage atenția Cristian Păun, profesor de economie.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Noi scumpiri la alimente. Produsele pentru care românii scot din buzunar și cu 32% mai mult

Deputatul Andrei Gușă avertizează că salariul mediu al unui român s-a dus în jos cu 5,5%, în ultimul an

Citește și

POLITICĂ George Simion și AUR vor desființarea CCR. Fostul judecător CSM, Adrian Toni Neacșu:”Rămâne doar un recensământ al dorințelor”
14:17
George Simion și AUR vor desființarea CCR. Fostul judecător CSM, Adrian Toni Neacșu:”Rămâne doar un recensământ al dorințelor”
VIDEO EXCLUSIV Geanin Șerban, OIREP Ambalaje: „Am obținut deschiderea ministrului Diana Buzoianu pentru discuții pe mecanismul de tip clearing house”
14:15
Geanin Șerban, OIREP Ambalaje: „Am obținut deschiderea ministrului Diana Buzoianu pentru discuții pe mecanismul de tip clearing house”
ACTUALITATE Cum se calculează pensia militară. Ce condiții trebuie să îndeplinești pentru a reduce vârsta standard de pensionare
13:53
Cum se calculează pensia militară. Ce condiții trebuie să îndeplinești pentru a reduce vârsta standard de pensionare
ACTUALITATE Compania Ryanair, acuzată de discriminare. Ce schimbare radicală i-a șocat și, totodată, scos din sărite pe călătorii vârstnici
13:48
Compania Ryanair, acuzată de discriminare. Ce schimbare radicală i-a șocat și, totodată, scos din sărite pe călătorii vârstnici
POLITICĂ Senatorii au adoptat în unanimitate legea care îi apără pe pădurari. Imaginile de pe bodycam vor putea fi folosite în instanță
13:44
Senatorii au adoptat în unanimitate legea care îi apără pe pădurari. Imaginile de pe bodycam vor putea fi folosite în instanță
Mediafax
Un vaccin experimental oprește dezvoltarea formelor agresive de cancer. Cum funcționează nanoparticulele lipidice
Digi24
VIDEO Imaginile surprinse de camera de bord a șoferului care a accidentat mortal o mamă pe trecerea de pietoni. Momentul impactului
Cancan.ro
Meteorologii Accuweather anunță un Crăciun cum n-a mai fost în România. Prognoza meteo pentru București
Prosport.ro
A renunțat la meserie pentru a face avere din imaginile cu ea: „Am câștigat în 24 de ore mai mult decât în toată cariera”
Adevarul
Cum verifici online vechimea în muncă și contribuțiile sociale. Ghid util pentru angajați
Mediafax
Părintele inteligenței artificiale, despre viitorul muncii: „Dacă te gândești ce carieră să alegi, fă-te instalator”
Click
Temperatura pe care medicul Vlad Ciurea o recomandă pentru un somn odihnitor. Câte grade trebuie să ai în dormitor
Wowbiz
Ea este mama ucisă pe trecerea de pietoni, în Berceni! Elena avea 35 de ani, iar acasă o mai aștepta un copil
Antena 3
Răsturnare de situație în cazul mamei ucise pe trecere în București: Unul din șoferii implicați în accident a ieșit pozitiv la drugtest
Digi24
„Și-a dezlegat mâinile”. Cum a făcut rost Putin de încă două milioane de ruși pe care să-i trimită pe front, fără o mobilizare generală
Cancan.ro
'Nu e vina medicilor, ci a soțului! Voia 6 copii'. Acuzații dure după moartea Mădălinei din Giurgiu
Ce se întâmplă doctore
Doliu în showbiz! Un prezentator tv a murit la 41 de ani în urma unui infarct. Simptomul alarmant pe care l-a avut înainte
observatornews.ro
Momentul în care mama şi fetiţa ei sunt spulberate pe trecere, în Capitală. Filmare cu camera de bord
StirileKanalD
VIDEO Filmul tragediei din Berceni! Imaginile filmate surprind momentul în care femeia este spulberată de pe trecerea de pietoni în timp ce împinge căruciorul
KanalD
S-a aflat cine este mama ucisă pe trecerea de pietoni. Anunțul spitalului despre ce se întâmplă în aceste momente cu fetița de 2 ani
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
EXCLUSIV | Șoferii pot afla cine i-a verificat în baza de date a Poliției. Dacă verificarea nu e justificată, pot face plângere penală
Descopera.ro
Marea Roșie a trecut prin unul dintre cele mai EXTREME EVENIMENTE de pe Pământ
Capital.ro
România a pierdut o voce inconfundabilă. 3 ani dureroși de când marea noastră cântăreață s-a stins. A fost prima și în Top Capital Femei de Succes
Evz.ro
Actorul pe care toți îl ironizau. N-a avut talent, dar a făcut istorie în cinematografie
A1
Cine a fost marea absentă de la înmormântarea Marinelei Chelaru. Regretata actriță a fost condusă pe ultimul drum de apropiați
Stirile Kanal D
Un seism puternic de 7,4 a lovit Filipine. Autoritățile au emis alertă de tsunami
Kfetele
Ultimele cuvinte rostite de regretata Marinela Chelaru! Soțul actriței i-a dezvăluit cerința pe care a avut-o cu puțin timp înainte de a se stinge din viață: "Nu mai avea forță!"
RadioImpuls
Cine era femeia care a fost ucisă pe trecerea de pietoni de la Apărătorii Patriei? Aceasta avea, de fapt, doi copii. Fiul cel mare o suna neîncetat în timp ce medicii încercau să îi salveze viața
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, de ce nu încerci să aduci puțin mister și intrigă în viața ta?
Descopera.ro
Somnul animalelor de companie: Cât dorm câinii și pisicile și ce spune asta despre sănătatea lor
EXTERNE AMENINȚAREA printre dinți a lui Trump la adresa lui Macron, în timp ce-și strângeau mâna în Egipt. Un cititor pe buze a descifrat mesajul. „FĂ-O”
14:25
AMENINȚAREA printre dinți a lui Trump la adresa lui Macron, în timp ce-și strângeau mâna în Egipt. Un cititor pe buze a descifrat mesajul. „FĂ-O”
EXTERNE Statele Unite ale Americii ar putea furniza Ucrainei între 20 și 50 rachete Tomahawk
14:22
Statele Unite ale Americii ar putea furniza Ucrainei între 20 și 50 rachete Tomahawk
FOTO-VIDEO STAND-UP COMEDY cu Donald Trump, premierul Marii Britanii, președintele Franței si premierul Ungariei la summit-ul din Egipt
14:14
STAND-UP COMEDY cu Donald Trump, premierul Marii Britanii, președintele Franței si premierul Ungariei la summit-ul din Egipt
EXTERNE Secretarul Trezoreriei americane: CHINA încearcă să facă rău economiei globale / „Vor să-i tragă pe toți ceilalți în jos cu ei”
14:09
Secretarul Trezoreriei americane: CHINA încearcă să facă rău economiei globale / „Vor să-i tragă pe toți ceilalți în jos cu ei”
EVENIMENT Marea controversă din online care a SPERIAT planeta. Cum a început nebunia cu vizita extraterestră așteptată anul acesta și cine propagă „Teoria Venirii”
13:57
Marea controversă din online care a SPERIAT planeta. Cum a început nebunia cu vizita extraterestră așteptată anul acesta și cine propagă „Teoria Venirii”
ANALIZĂ EXCLUSIV Cheltuielile guvernului Bolojan cu dobânzile au explodat cu 50% în 2025. Guvernul a ucis investițiile ca să plătească dobânzi și datorii vechi. Drumul sigur spre criză
13:56
Cheltuielile guvernului Bolojan cu dobânzile au explodat cu 50% în 2025. Guvernul a ucis investițiile ca să plătească dobânzi și datorii vechi. Drumul sigur spre criză