Gazetarul Cristian Tudor Popescu a publicat, pe contul social de Facebook, o postare în care a făcut referire la proiectul de comasare administrativ-teritorială, la raporturile de putere din interiorul Guvernului, dar și la premierul Luca Niculescu.

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Textul scris de gazetarul Cristian Tudor Popescu se intitulează, sugestiv, „A doua colectivizare”, iar în el se menținează faptul că inițiativa de reorganizare administrativă nu are ca scop eficientizarea cheltuielilor, ci consolidarea controlului politic în teritoriu.

„A doua colectivizare

Comasarea asta sună, în esență, ca un soi de colectivizare. Bucăți de pământ din România, deținute de primari și președinți de CJ, sunt puse la un loc sub stăpânirea câte unuia singur. Operațiunea se face, carevasăzică, voluntar, așa cum țăranii intrau în „colectivă” voluntar, cu țeava puștii în rinichi.

Cu o mare deosebire însă: PSD vrea să fie aidoma strămoșului său PCR, dar nu poate. Nu are destulă putere centrală ca să poruncească provinciei. Căci despre asta e vorba: nu despre optimizare administrativă, nu despre reducere a cheltuielilor sau a personalului, nu despre redistribuirea resurselor, pe scurt, nu despre reformă, ci despre Putere. Scopul „reformist” al PSD este să aibă mai multă putere asupra teritoriului decât are acum”, spune acesta.

Totodată, Cristian Tudor Popescu critică modul în care sunt exercitate atribuțiile la vârful Executivului și îl numește pe premierul Luca Niculescu „pechinez” și „cel mai străveziu și nedemn premier”.

„În această idee, PSD trimite de la centru un semnal puternic: vicepremierul Neacșu, șeful Poliției și Jandarmilor, devine, de drept, nu numai de fapt, șeful Guvernului. Cu drept de veto asupra ultimei redute de rațiune și profesionalism din Executiv, ministrul de Finanțe Nazare. Pechinezul Luca și-a semnat cu drag abdicarea.

Evident, Neacșu era oricum peste el, dar premierul ar fi putut să-i ceară povețe nu în public, păstrând aparențele. PSD însă a vrut cu tot dinadinsul umilirea publică a lui Niculescu, care devine, astfel, cel mai străveziu și nedemn premier postdecembrist. Totodată, în completare, N. Dan l-a întors din drumul către Berlin, anunțând că se duce El însuși.

Simpaticul contorsionist Luca Niculescu demonstrează, deci, că poate să-și atingă bombeurile pantofilor cu fruntea fără să-i cadă ochelarii, semnul intelectualului.

Așa că adversarul cel mai dur pentru PSD nu e PNL sau USR, nici măcar furiosul UDMR, este comparația cu atotputernicul Partid Ceaușist Român.

P.S.

Pentru ce altceva decât comasarea țărilor planetei în domenii de dominație se întâlnesc cei Trei Frați Pătați în China? Și dacă asta nu iese, rămâne măcar spectacolul Puterilor…”, a notat acesta pe contul social.