Statele Unite au testat cu succes o rachetă balistică intercontinentală (ICBM) neînarmată, de tip Minuteman III, în noaptea de marți spre miercuri, chiar în timp ce președintele Donald Trump se afla la bordul Air Force One în drum spre China pentru a participa la summitul APEC din Shenzhen.

Racheta a fost lansată din partea de nord a bazei Vandenberg din California și a parcurs aproximativ 6.700 de kilometri deasupra Oceanului Pacific și a aterizat în cele din urmă în zona poligonului de testare Ronald Reagan din Atolul Kwajalein, Insulele Marshall.

Comandamentul Global de Atac al Forțelor Aeriene a declarat că „testul de rutină” de marți seară, desfășurat la Baza Forțelor Spațiale Vandenberg din California, în afara orașului Los Angeles, „a fost programat cu ani în urmă și nu este un răspuns la evenimentele din ziua de astăzi”.

„Capacitatea de a efectua aceste teste riguroase și realiste se bazează pe dedicarea aviatorilor noștri și este fundamentală pentru asigurarea siguranței și securității sistemului Minuteman”, a declarat într-un comunicat generalul S.L. Davis, comandantul Comandamentului Global de Atac al Forțelor Aeriene.

„Oportunitățile de testare, inclusiv această lansare, evaluează întregul proiect ICBM și oferă diverselor agenții guvernamentale date pentru a informa eforturile de susținere, inginerie și analiză a ciclului de viață al ICBM”, a adăugat Comandamentul Global de Atac al Forțelor Aeriene.

Lansarea a coincis cu sosirea președintelui Donald Trump în China pentru summitul Cooperării Economice Asia-Pacific, unde sunt programate întâlniri la nivel înalt între președintele american, Xi Jinping și Vladimir Putin pentru a discuta, printre altele, și despre controlul armamentului nuclear.

Într-o demonstrație de forță similară, Vladimir Putin a mers la summitul din China și și-a afișat ostentativ „valiza nucleară”, cunoscută sub numele de „Cheget”. Imaginile au fost distribuite de jurnalistul rus Evgheni Popov. Deși președintele Rusiei este însoțit în permanență de acest dispozitiv, inclusiv în deplasările externe, expunerea sa deliberată în fața camerelor de filmat a fost interpretată drept un semnal de forță geopolitică.