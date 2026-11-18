Două parlamentare USR, Adelina Dobra și Diana Stoica, au anunțat că au depus astăzi o propunere legislativă care prevede interzicerea fumatului în mașinile în care se află minori sau femei însărcinate. Inițiativa vizează modificarea legislației actuale și introducerea unor sancțiuni contravenționale pentru cei care nu respectă interdicția. Demersul vine în contextul Zilei Naționale Fără Tutun, marcată pe 19 noiembrie, și al Zilei Internaționale a Drepturilor Copilului, celebrată pe 20 noiembrie.

USR vrea să interzică fumatul în mașină în prezența copiilor și a femeilor însărcinate

Senatoarea USR Adelina Dobra a anunțat că a depus în Parlament o inițiativă legislativă prin care se dorește interzicerea fumatului în autovehicule în prezența minorilor și a femeilor însărcinate. Parlamentara a explicat că demersul are loc în contextul Zilei Naționale Fără Tutun, care este mâine, 19 noiembrie, și al Zilei Internaționale a Drepturilor Copilului, marcată pe 20 noiembrie. Reprezentanta USR a subliniat importanța protejării sănătății copiilor și a completării cadrului legislativ pentru apărarea dreptului acestora la sănătate.

„Astăzi am depus în Parlament o iniţiativă legislativă prin care ne dorim să protejăm sănătatea copiilor şi să interzicem fumatul în autovehicule în prezenţa minorilor şi femeilor însărcinate. Această iniţiativă am depus-o astăzi pentru că suntem în preajma a două zile cu o semnificaţie deosebită. Mâine celebrăm şi marcăm Ziua Naţională Fără Tutun, iar pe 20 noiembrie Ziua Internaţională a Drepturilor Copilului. Vrem să tragem şi un semnal de alarmă că sănătatea copilului este deosebit de importantă, iar noi trebuie să facem tot ce ţine de noi, să completăm cadrul legislativ astfel încât aceştia să beneficieze şi să li se apere dreptul la sănătate”, a susținutAdelina Dobra.

Ce sancțiuni ar putea să primească cei care fumează în mașină

Adelina Dobra a explicat că expunerea la fumul de țigară este de 5 până la 10 ori mai toxică în interiorul unui autoturism, din cauza spațiului închis și redus. Aceasta a susținut că inițiativa urmărește să protejeze copiii de efectele fumatului pasiv, chiar și atunci când adulții din mașină sunt fumători.

Senatoarea USR a dat ca exemple Italia, Grecia, Marea Britanie, Irlanda și Franța, unde există deja legi care interzic fumatul în mașini în prezența copiilor. Aceasta a susținut că măsurile adoptate în aceste țări au contribuit la reducerea cu peste 31% a expunerii minorilor la fumul de tutun.

Inițiativa legislativă prevede modificarea legii care reglementează fumatul și a Codului rutier. Astfel, adulții care fumează în mașină în prezența minorilor sau a femeilor însărcinate ar putea fi sancționați contravențional, prin măsuri similare celor aplicate șoferilor care nu asigură copiii cu centura de siguranță. În prezent, șoferii care nu respectă obligația de a asigura transportul copiilor în condiții de siguranță riscă amenzi cuprinse între 865 și 1.081 de lei, precum și trei puncte de penalizare.

Deputata USR Diana Stoica a atras atenția asupra consumului de țigări electronice în rândul copiilor

O altă deputată de la USR a adus în discuție și problema consumului de produse din tutun și a celor asimilate, unde a scos la înaintare faptul că foarte mulți copii utilizează țigări electronice sau produse de tip IQOS. Diana Stoica a atras atenția asupra efectelor fumatului asupra sănătății și a precizat că nouă din zece cazuri de cancer pulmonar sunt asociate consumului de tutun. Aceasta a amintit că România înregistrează cea mai mare mortalitate evitabilă din Uniunea Europeană.

Diana Stoica a explicat că, pentru pregătirea inițiativei legislative, au fost consultate instituții și organizații de specialitate, printre care Institutul Național de Sănătate Publică, Societatea Română de Cardiologie și Societatea Română de Pneumologie, dar și ONG-uri care lucrează cu copiii.