Serviciile de informații occidentale estimează că Vladimir Putin nu este pregătit pentru negocieri serioase de pace și intenționează să continue războiul din Ucraina cel puțin până la sfârșitul iernii, chiar dacă și-a propus să discute acest subiect cu Donald Trump la summitul APEC din China, scrie The New York Times.

Vladimir Putin, Donald Trump și Xi Jinping urmează să se întâlnească joi dimineața (08:30, ora României) în marja summitului APEC din China. Cei trei lideri nu s-au întâlnit niciodată într-un asemenea format deoarece ani de zile Statele Unite au considerat atât China, cât și Rusia, rivale sau chiar adversare.

Înainte de a pleca în turneul său prin Asia, președintele american a precizat luni că intenționează să discute cu omologii săi despre controlul armelor nucleare, dar și despre Ucraina, „subiectul său preferat”.

Evaluările recente ale serviciilor de informații occidentale arată că Putin este dispus să continue războiul din Ucraina cel puțin pe parcursul acestei ierni cu speranța că poate face mai multe progrese pe front sau că atacurile cu drone și rachete ale armatei ruse asupra Kievului ar putea forța Ucraina să ofere concesii mai mari.

În același timp, analizele serviciilor de informații arată că președintele rus se află sub o presiune tot mai mare la el acasă deoarece Rusia continuă să piardă un număr mare de trupe, întâmpină dificultăți în recrutarea noilor soldați și are o economie instabilă. În aceste condiții, prelungirea războiului i-ar oferi lui Putin o justificare pentru situația internă precară.

„Credem că Rusia se află într-o situație foarte gravă”, a declarat Aurélien Lechevallier, ambasadorul Franței la Washington. „El are nevoie de războiul din Ucraina pentru a-și alimenta propria conducere, propria narațiune”.

Lechevallier subliniază că Putin se opune chiar și ideii unui armistițiu parțial și „merge în mod flagrant împotriva a ceea ce președintele Trump a cerut de la început, și anume oprirea ostilităților”.

În acest moment, Vladimir Putin face presiuni asupra lui Donald Trump pentru a ridica o parte din sancțiunile economice pe care Statele Unite le-au impus Rusiei din cauza războiului. Spre exemplu, în luna octombrie, președintele american a semnat un ordin executiv care scutea Moscova de sancțiunile pe care Congresul american le adoptase cu o lună mai devreme.

Trump a precizat la acel moment că Statele Unite vor importa, în schimb, motorină din Rusia, în efortul de a reduce prețurile la combustibil cu câteva săptămâni înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului. Cu toate acestea, toate cele trei petroliere care au plecat din porturile rusești cu destinația SUA n-au mai ajuns la destinație și au făcut cale întoarsă.

Putin are un avantaj în discuțiile despre Ucraina în cadrul summitului trilateral din China. Xi Jinping, gazda acestei întâlniri, a sprijinit invazia Rusiei, ceea ce le-a permis companiilor chineze să facă comerț cu întreprinderile rusești de apărare. Oficiali din serviciile secrete americane spun că China furnizează microelectronică și alte materiale critice industriei de apărare a Rusiei.

Lechevallier, ambasadorul francez la Washington, este de părere că Putin a obținut o victorie doar prin simpla sa prezență alături de Trump și Xi Jinping. Fotografia cu cei trei lideri va ieși cu siguranță în evidență în analele istoriei deoarece este primul eveniment de acest fel de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial, atunci când Iosif Stalin, FranklinRoosevelt și Winston Churchill s-au întâlnit la Ialta în 1945.

„Din perspectiva Rusiei, aceasta ar fi încoronarea diplomației lor, pentru că vor să pară egali cu SUA și China, ceea ce evident nu mai sunt”, a spus dl Lechevallier. „Dar aceasta este povestea pe care ar dori să o promoveze”.

Una dintre agențiile europene de informații este de părere că Putin găsește în acest război un scop personal, iar o victorie este un obiectiv care trebuie atins dacă vrea să rămână la putere în continuare.

Cu toate acestea, Rusia ar putea accepta pacea dacă i se oferă acordul potrivit. În prezent, cel puțin o agenție de informații evaluează că termenii ar trebui să includă cedarea întregii regiuni Donbas din est către Rusia de către liderii ucraineni și promisiunea că Ucraina nu va adera niciodată la NATO.

„Am văzut Rusia dând impresia, în mai multe rânduri, că vrea să meargă spre pace, dar apoi, câteva săptămâni mai târziu, am văzut că nu a fost cazul”, a precizat Luc Frieden, prim-ministrul Luxemburgului vinerea trecută. Europenii au respins vehement aceste cereri, dar nu au fost surprinși de acestea.

Cu toate acestea, cerințele actuale ale Kremlinului implică o nouă „arhitectură de securitate” în Europa care constă în retragerea trupelor NATO pe pozițiile pe care le dețineau în 1997, înainte ca alianța să se extindă spre est. Rusia a înaintat aceste cereri cu două luni înainte de invadarea Ucrainei și le-a reiterat săptămâna trecută, în cadrul discuțiilor de pace de la Abu Dhabi.

Unii oficiali europeni spun că suspectează că Kremlinul încearcă să câștige timp în speranța că un val de alegeri din Europa în 2027 ar putea duce la fisuri în ceea ce privește sprijinul pentru Ucraina.

În acest sens, Marine Le Pen, favorita la alegerile prezidențiale franceze, a declarat că va reduce ajutorul financiar acordat Ucrainei dacă va ieși învingătoare.