Un nou cutremur s-a produs miercuri seară, 18 noiembrie, în zona seismică Vrancea, fiind al treilea seism înregistrat în România în mai puțin de 24 de ore de la mișcarea tectonică puternică de 5,7 grade resimțită inclusiv în București. Potrivit datelor oficiale publicate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP), seismul a avut o magnitudine de 3,1 grade.
Specialiștii Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului au transmis că seismul a avut loc la ora 20:05, ora locală a României, în zona seismică Vrancea, județul Buzău, la o adâncime de 124,4 kilometri.
Potrivit măsurătorilor oficiale, cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor orașe: 52,5 kilometri nord-vest de Buzău, 57,5 kilometri nord de Ploiești, 58,9 kilometri sud-est de Brașov, 62,8 kilometri sud-est de Sfântu-Gheorghe, 75,7 kilometri sud-vest de Focșani și 86,4 kilometri nord-est de Târgoviște.
Anterior acestui episod, în cursul după-amiezii de miercuri, în aceeași regiune seismică a mai fost înregistrat un cutremur de intensitate redusă, cu magnitudinea de 2 grade.
Seria de replici vine după ce, în noaptea de marți spre miercuri, la ora 02:48, România a fost zguduită de un cutremur cu magnitudinea de 5,7 grade, reevaluată de seismologi de la estimarea inițială de 6,5 grade. Epicentrul acestuia a fost localizat la aproape 50 de kilometri de Focșani, la o adâncime de 120 de kilometri.
Conform datelor Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului, seismul din noaptea precedentă a fost cel mai puternic înregistrat în zona Vrancea în ultimii opt ani. Mișcarea pământului a durat aproximativ 10 secunde, a fost resimțită pe jumătate din teritoriul țării, iar undele seismice au depășit granițele României, fiind detectate de sistemele de monitorizare din alte 17 state.