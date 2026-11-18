Într-o decizie fără precedent, autoritățile din Statele Unite ale Americii au emis o alertă de securitate pentru cetățenii americani care călătoresc sau se află în Europa, avertizând asupra riscului unor posibile atacuri teroriste în zonele turistice și la evenimentele publice organizate în perioada sărbătorilor de iarnă. Mesajul oficial a fost preluat și distribuit inclusiv de Ambasada Statelor Unite la București.

SUA îndeamnă la vigilență sporită în zonele aglomerate

Misiunile diplomatice americane de pe continentul european, inclusiv reprezentanța din România, le recomandă cetățenilor americani să aibă o atenție deosebită și să ia măsuri de precauție în locurile cu mulțimi mari de oameni.

„Pe măsură ce se apropie sezonul sărbătorilor, cetățenii americani ar trebui să rămână vigilenți față de ceea ce se întâmplă în jurul lor și să aplice măsuri adecvate de siguranță personală și de conștientizare a situației. Adunările mari și evenimentele publice pot reprezenta o țintă de oportunitate pentru grupări teroriste și infractori. Teroriștii, inclusiv cei care acționează singuri, pot ataca fără prea mult avertisment sau chiar fără niciun avertisment, vizând locuri turistice precum piețe, noduri de transport, centre comerciale, lăcașuri de cult și alte spații publice”, se arată în avertismentul publicat de ambasadele americane.

Oficialii americani le cer călătorilor să fie extrem de atenți în cadrul festivalurilor, al târgurilor de sărbători și în zonele turistice intens circulate, recomandându-le totodată să respecte întotdeauna indicațiile poliției și ale echipajelor de urgență.

Avertismentul vine și în contextul incidentelor recente de securitate din Europa. Pe 7 noiembrie, un tânăr de 25 de ani a ucis șase persoane și a rănit alte 15 în zona centrală a orașului polonez Cracovia, după ce își ucisese anterior părinții și sora. Atacatorul a murit ulterior la spital.

Risc de perturbări ale transportului și alerte false cu bombă în Europa

Pe lângă riscurile de securitate, misiunile diplomatice ale Statelor Unite atrag atenția că perioada sărbătorilor de iarnă poate aduce blocaje și perturbări semnificative în transporturi și în activitățile curente pe tot cuprinsul Europei.

„Grevele și demonstrațiile au avut loc cu o frecvență mai mare în ultimele luni. În noiembrie, amenințări false cu bombă au vizat aviația civilă în numeroase țări europene, perturbând zborurile. Americanii ar trebui să urmărească știrile locale în timpul călătoriilor în străinătate de sărbători ca să fie la curent cu evenimentele locale sau situațiile care ar putea perturba transportul sau viața de zi cu zi”, se mai precizează în mesajul oficial.

Potrivit postului TVP World, alerta de securitate a fost transmisă simultan de mai multe ambasade ale Statelor Unite din Europa, printre care cele din România, Portugalia, Polonia, Spania, Germania, Irlanda, Regatul Unit și Franța.