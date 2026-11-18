Invitat la „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”, Robert Turcescu a făcut dezvăluiri în exclusivitate despre o discuție pe care a avut-o cu fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu. Jurnalistul a povestit că, în luna iulie, când s-a întâlnit cu acesta pentru a discuta despre cartea la care lucrau, Georgescu i-a spus că, în toamna acestui an, Donald Trump, Xi Jinping și Vladimir Putin se vor întâlni în China. Turcescu a mărturisit că a rămas năucit când a aflat, câteva luni mai târziu, că o astfel de întâlnire urma să aibă loc la Shenzhen. În acest moment Vladimir Putin și Donald Trump se află în China la Shenzeng pentru Summit-ul APEC. Urmărește întreaga emisiune aici.

Robert Turcescu susține că Georgescu l-a avertizat în legătură cu summit-ul Trump-XI-Putin cu multe luni înainte

Robert Turcescu a povestit că s-a întâlnit cu Călin Georgescu în luna iulie pentru a discuta despre cartea jurnalistului, însă conversația a ajuns și la subiecte geopolitice. Jurnalistul a relatat că fostul candidat la prezidențiale i-a spus cu lux de amănunte că, în această toamnă, vor avea loc evenimente importante pe plan internațional. Mai exact, Georgescu i-ar fi vorbit despre o întâlnire în China între Donald Trump, Xi Jinping și Vladimir Putin.

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„În luna iulie, în momentul unei discuții cu Călin Georgescu, acesta mi-a spus, și îi dau cuvântul de onoare. Era o discuție despre dialogurile pentru carte. Avem și martori, mai era un domn alături de noi. Călin Georgescu ne-a spus atunci așa: „În această toamnă se vor întâmpla lucruri extraordinare din punct de vedere geopolitic. Va avea loc o întâlnire în China”. Era iulie. Mi-a spus că Trump, Xi Jinping și Putin se vor întâlni în China la sfârșitul acestui an”, a susținut Robert Turcescu.

Turcescu: „Mi-a zis că e vorba despre tranformarea lumii într-o lume tripolară”

Robert Turcescu a spus despre acest episod că a rămas năucit și s-a întrebat de unde știa Călin Georgescu aceste informații cu atât de multe luni înainte. Ceea ce l-a șocat și mai tare a fost faptul că i-a spus exact și țara în care urma să aibă loc această întâlnire importantă. Întrebat de moderator despre ce se discuta la acest summit, jurnalistul a precizat este vorba despre transformarea lumii într-o lume tripolară.

Robert Turcescu a susținut că, în acel moment, și-a dat seama că fostul candidat la prezidențiale este un om extraordinar de bine conectat și are acces la informații foarte concrete despre viitorul lumii.

„Când am aflat acum câteva săptămâni că se pune la cale această întâlnire, i-am spus și soției: „Bă, eu sunt năucit! De unde știa Georgescu în luna iulie, când purtam eu dialogurile cu el despre toate cele?”. Făceam cartea și mi-a spus în iulie că, la sfârșitul acestui an, americanii, chinezii și rușii se vor întâlni. Mi-a spus și unde, în China. Mi-a zis că e vorba despre transformarea lumii într-o lume tripolară. (…) Pe mine mă face să cred că omul acesta, pe care unii au încercat să-l transforme într-un fel de caricatură politică, este, pentru mine, un om extraordinar de bine conectat la o zonă în care se vorbește despre viitor în termeni foarte concreți”, a mai adăugat jurnalistul.

Liderii celor trei mari puteri, față în față la summitul APEC din China

Vladimir Putin și Donald Trump au avut o primă întâlnire față în față la Shenzhen, în marja summitului APEC, unde au schimbat câteva cuvinte sub privirile președintelui chinez Xi Jinping. Mâine dimineață, cei trei șefi de stat vor participa la o reuniune oficială.

Vladimir Putin și președintele chinez Xi Jinping au abordat în cadrul întâlnirii bilaterale „cele mai presante probleme internaționale și regionale”. Printre aceste subiecte s-a numărat și soluționarea conflictului din Ucraina, a precizat consilierul lui Putin, Iuri Ușakov.

Aceste discuții au servit ca o etapă de coordonare înaintea întâlnirii trilaterale programate joi dimineața între liderii Rusiei, Chinei și Statelor Unite. Putin l-a informat pe liderul chinez despre discuțiile purtate anterior la Abu Dhabi. Urmărește aici live ce se întâmplă în China la Summitul APEC