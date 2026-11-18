Statele Unite și Venezuela au semnat miercuri un acord istoric de cooperare militară și au marcat astfel o schimbare radicală de direcție în relațiile bilaterale dintre cele două state. Anunțul a fost făcut chiar la Caracas de către șeful Pentagonului, Pete Hegseth, în cadrul unei vizite-surpriză desfășurate la doar zece luni după operațiunea americană care a dus la înlăturarea de la putere și capturarea fostului lider Nicolás Maduro, scrie Wall Street Journal.

Încă de la începutul anului, SUA și Venezuela au semnat acorduri petroliere importante și au lucrat în tandem pentru a ataca grupurile armate de pe teritoriul venezuelean.

„Sunt aici în numele președintelui Trump, care transmite salutările sale”, i-a spus Hegseth președintei interimare Delcy Rodríguez. Acesta a adăugat că Trump „așteaptă cu nerăbdare oportunitățile, nu doar militare, atunci când lucrăm împreună împotriva narcoteroriștilor și a întreprinderilor criminale, ci și economice”.

Delcy Rodríguez, așezată pe un scaun sub un tablou cu eroul independenței Venezuelei, Simón Bolívar, a precizat că cele două țări „au transformat momentele foarte dificile și grele” în oportunități pentru ambele popoare, o trimitere la înlăturarea fostului lider, Nicolás Maduro.

„Le-am transformat, într-un timp foarte scurt, în doar câteva luni, domnule secretar, datorită maturității politice și geopolitice a guvernelor noastre”, a spus Rodríguez.

Pactul militar semnat între SUA și Venezuela vizează reluarea legăturilor militare prin programe de instruire comună, schimb de informații și valorificarea expertizei forțelor armate americane. De asemenea, cele două state și-au propus să lupte împreună împotriva traficanților de droguri, a rețelelor infracționale și a amenințărilor venite din partea unor „actori străini”.

Înțelegerea include măsuri comune pentru securizarea granițelor și combinarea capacităților militare ale celor două țări.

Călătoria lui Hegseth în Venezuela a fost învăluită în secret. Marți, șeful Pentagonului a vizitat Comandamentul Sudic din Doral, Florida, sediul armatei americane din America Latină. Ulterior, miercuri dimineață, pe rețelele de socializare au apărut mai multe fotografii cu el și Delcy Rodríguez.

Aceasta este cea mai importantă vizită a unui oficial american în Venezuela de la raidul forțelor americane din luna ianuarie, atunci când Nicolás Maduro și soția sa, Cilia Flores, au fost capturați și transferați într-o închisoare din New York.