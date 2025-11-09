Calendar creștin ortodox. Azi, 9 noiembrie 2025, îl cinstim pe Sfântul NECTARIE, vindecătorul de cancer. Rugăciunea care ajută în lupta cu orice boală

În fiecare an, pe 9 noiembrie, creștinii ortodocși îl cinstesc pe unul dintre cei mai iubiţi sfinţi, Nectarie Taumaturgul. Este considerat printre cei mai mari tămăduitori din istoria omenirii și un grabnic ajutător, vindecând cu precădere bolile aşa-zis incurabile.

De-a lungul timpului, mulți dintre cei care s-au vindecat de boli grav rugându-se acestui mare sfânt al creştinătăţii au dat mărturie de cele întâmplate, vorbind despre minunile pe care Nectarie Taumaturgul le-a săvârşit.

Viața Sfântului Nectarie

Sfântul Nectarie de la Eghina este sărbătorit în calendarul creștin ortodox la 9 noiembrie.

El s-a născut în 1846, în Selivria Traciei, Grecia, din părinți săraci, dar foarte evlavioși. A fost botezat cu numele Anastasie, bucurându-se de mic de o aleasă educație creștinească. După primii ani de școală, a fost trimis să învețe la Constantinopol, unde a studiat teologia și scrierile Sfinților Părinți.

A intrat în monahism, în chinovia „Noua Mănăstire”, la 7 noiembrie 1876, sub numele de Lazăr. Mai târziu, când a primit schima mare, ultima treaptă a făgăduințelor vieții călugărești, avea să primească numele de Nectarie.

În 1885, după ce a terminat studiile teologice la Atena, a fost luat de patriarhul Sofronie ca ucenic în Alexandria, fiind hirotonit preot și apoi mitropolit de Pentapole.

A fost depus din acest rang, fiind defăimat la patriarh cum că ar vrea să-i ia locul. Cerându-și iertare de la toți, a dat slavă lui Dumnezeu, căci s-a împlinit și cu dânsul cuvântul Mântuitorului, Care zice: „Fericiți veți fi când vă vor ocărî și vă vor prigoni și vor zice tot cuvântul rău împotriva voastră, mințind din pricina Mea” (Matei 5,11).

S-a retras, apoi, la Atena, în anul 1891, sărac și nebăgat în seamă, având toată nădejdea numai în Dumnezeu și în rugăciunile Maicii Domnului. Aici a fost câțiva ani predicator, profesor și director al unei școli teologice pentru preoți, până în anul 1894.

Sfântul Nectarie era un isihast și un mare lucrător al rugăciunii lui Iisus, care îi dădea multă pace, bucurie, blândețe și îndelungă răbdare.

A construit o mănăstire pe Insula Eghina

Dorind la bătrânețe să se retragă la mai multă liniște, a construit între anii 1904-1907, cu ajutorul mai multor credincioși și ucenici, o mănăstire de călugărițe în insula Eghina, unde s-a retras definitiv.

Mulți bolnavi și săraci alergau la mănăstirea din Eghina și cereau ajutorul Sfântului Nectarie. Mai ales după Primul Război Mondial, oamenii, lipsiți de orice ajutor, veneau la el ca la părintele lor sufletesc. Iar Sfântul Nectarie a dat poruncă maicilor din mănăstire să împartă la cei lipsiți orice fel de alimente și să nu păstreze nimic pentru ele, căci Dumnezeu, prin mila Sa, îi hrănea și pe unii și pe alții. Dar și cei bolnavi se vindecau cu ajutorul rugăciunilor Sfântului Nectarie, căci se învrednicise de darul facerii de minuni.

De aceea, toți, mireni și călugări, săraci și bogați, cinsteau pe Sfântul Nectarie, ca pe păstor și un vas ales al Duhului Sfânt și urmau întru toate cuvântul lui. Astfel, el era totul pentru toți, căci putea toate prin Hristos, Care locuia în el. Apoi era foarte smerit și blând și nu căuta cinste de la nimeni. Iar în timpul liber lucra la grădina mănăstirii, îmbrăcat într-o haină simplă, încât toți se foloseau de tăcerea și smerenia lui.

Pe lângă multele sale ocupații duhovnicești, Sfântul Nectarie a scris și a redactat mai multe scrieri teologice de morală și de istorie a Bisericii, întărind tradiția Sfinților Părinți în patria sa, împotriva influențelor occidentale care asaltau țările ortodoxe.

Pentru toate acestea, diavolul a ridicat asupra Sfântului Nectarie numeroase ispite. Astfel, numeroși slujitori și ierarhi ai Bisericii din Grecia s-au ridicat cu invidie asupra fericitului, făcându-i multe ispite. Dar Dumnezeu îl izbăvea din toate necazurile.

La 8 noiembrie 1920, după aproape două luni de suferință, Sfântul Nectarie și-a dat sufletul cu pace în mâinile lui Hristos. După o lungă perioadă de la trecerea sa la cele veșnice, trupul său s-a aflat în mormânt întreg și nestricat, răspândind multă mireasmă.

În ziua de 3 septembrie 1953, sfintele sale moaște au fost scoase din mormânt și așezate în biserica mănăstirii din Eghina, pentru cinstire și binecuvântare. În anul 1961, Sinodul Bisericii din Grecia, văzând numeroasele minuni care se făceau la moaștele Sfântului Nectarie, l-a declarat sfânt, cu zi de prăznuire la 9 noiembrie.

În România, moaștele Sfântului Nectarie se găsesc la Mănăstirea Radu Vodă, din București.

Rugăciune către Sfântul Nectarie

„O, preasfinte și întru tot lăudate, mare făcătorule de minuni Nectarie, primește a­ceastă puțină rugăciune de la noi, nevred­nicii robii tăi, căci către tine, ca la un ade­vărat izvor de tămăduiri și grabnic fo­lo­sitor și ajutător prea­minunat scăpând și către sfânt chipul icoanei tale privind, cu la­crimi fier­binți ne rugăm ție: vezi, sfinte, durerile noastre, vezi sărăcia și ticăloșia noastră!

Vezi rănile sufletelor și ale trupurilor noastre!

Ne rugăm ție, Sfinte Ierarhe Nectarie, grăbește de ne ajută cu neîncetatele și sfintele tale rugăciuni și ne sprijinește pe noi, robii tăi. Ia aminte la sus­pinele noastre și nu ne trece cu ve­derea pe noi, ticăloșii și scârbiții, că știm, sfinte al lui Dumnezeu, că și după mutarea ta din viața aceasta trecătoare cine a năzuit la ajutorul tău și cu credință ți s-a rugat nu a rămas nea­jutat!

Că cine te-a chemat întru ajutor și nu l-ai auzit? Sau cine, în dureri fiind și alergând spre ajutorul tău, nu i-ai ușurat suferința?

Minunile și ajutorul tău ne-au făcut și pe noi, ticăloșii și scârbiții, să te chemăm să ne vii în ajutor. Știm, o, alesule ierarh, de mulți­mea tă­mă­duirilor pe care le-ai făcut, nou doc­tor fără-de-arginți arătându-te!

Nu cu­noaș­tem nici sufe­rință și nici durere pe care să nu le poți alina. Nu cunoaștem nici o boală căreia tu să nu îi poți aduce tămăduire, dar mai mult decât atât, nu numai că ai tămăduit boli despre care doctorii ziceau că nu pot fi tămăduite, ci și pe mulți bol­navi i-ai ajutat să se întărească în credință și în răbdare, și să ia plată de la Dumnezeu pentru osteneala lor.

Îngenunchind, ne rugăm ție, Sfinte Ie­rarhe Nectarie, ca să te rogi pentru noi lui Hristos, Cel Ce n-a trecut cu vederea rugă­ciunile tale cele jertfelnice, ci te-a întărit și te-a primit în cereștile locașuri.

Către Acela roagă-te, ca să fim și noi ajutați și miluiți cu rugăciunile tale și din pagube și necazuri izbăviți, ca să binecu­vântăm pe Dum­nezeu Cel în Treime lăudat, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor!

Amin!”.

