Calendar ortodox noiembrie 2025: trei sărbători cu cruce roşie și intrarea în Postul Nașterii Domnului

Iată care sunt principalele sărbători religioase ale lunii noiembrie, în calendarul ortodox. Luna începe cu un moment important, și anume, „Sâmbăta morților – moșii de toamnă”, deși această sărbătoare nu este marcată cu cruce roșie.

În luna noiembrie, avem trei sărbători religioase cu cruce roşie: Soborul Sfinţilor Mihail şi Gavriil, Intrarea în Biserică a Maicii Domnului şi Sfântul Apostol Andrei, precum şi şapte sărbăori religioase cu cruce neagră.

Tot în luna noiembrie este și intrarea în Postul Naşterii Domnului, moment care se produce pe 15 noiembrie, zi care anul acesta pică într-o sâmbătă.

Calendar ortodox noiembrie 2025

Sâmb ătă , 1 noiembrie – Sfinţii doctori fără de arginţi Cosma şi Damian; S âmb ăta morţilor – Moşii de toamnă ; Sf ântul Gavriil cel nebun pentru Hristos

Duminic ă , 2 noiembrie – Sfinţii Mucenici Achindin , Pigasie , Aftonie , Elpidifor şi Agapie

Luni , 3 noiembrie – Sfinţii Mucenici Achepsima , Iosif şi Aitala

Marţi , 4 noiembrie – Sf ântul Cuvios Ioanichie cel Mare

Miercuri , 5 noiembrie – Sfin ţii Mucenici Galaction şi Epistimi (Post)

Joi, 6 noiembrie – Sf ântul Pavel M ărturisitorul , patriarhul Constantinopolului

Vineri , 7 noiembrie – Sfinţii 33 de Mucenici din Melitina (Post)

S âmb ătă , 8 noiembrie – Soborul Sfinţilor Mihail şi Gavriil ( Sărbătoare cruce roşie )

Duminic ă , 9 noiembrie – Sf ântul Nectarie Taumaturgul , vindec ătorul de cancer

Luni , 10 noiembrie – Sf ântul Cuvios Mucenic Visarion de la Lainici ; Sfin ţii Apostoli Rodion , Olimp , Erast , Sosipatru şi Cuarţ

Marţi , 11 noiembrie – Sf ântul Mina ( S ărbătoare cruce neagră )

Miercuri , 12 noiembrie – Sf ântul Atanasie Todoran ( S ărbătoare cruce neagră , Post)

Joi, 13 noiembrie – Sf ântul Ioan Gur ă de Aur ( Sărbătoare cruce neagră )

Vineri , 14 noiembrie – Lăsatul secului pentru Postul Naşterii Domnului ; Sf ântul Apostol Filip; Sfântul Grigorie Palama (Post)

Sâmb ătă , 15 noiembrie – Începutul Postului Na şterii Domnului ; Sf ântul Paisie de la Neam ţ ( Sărbătoare cruce neagră , Post)

Duminică , 16 noiembrie – Sf ântul Apostol şi Evanghelist Matei (Post)

Luni , 17 noiembrie – Sf ântul Grigorie Taumaturgul , Sfântul Cuvios Laz ăr Zugravul şi Zaharia (Post)

Marţi , 18 noiembrie – Sf ântul Mucenic Platon ( Dezlegare la ulei şi vin)

Miercuri , 19 noiembrie – Sf ântul Proroc Avdie (Post)

Joi, 20 noiembrie – Sfântul Cuvios Grigorie Decapolitul ( S ărbătoare cruce neagră , Dezlegare la ulei şi vin)

Vineri , 21 noiembrie – Intrarea în Biseric ă a Maicii Domnului ( Sărbătoare cruce roşie , Dezlegare la peşte )

S âmb ătă , 22 noiembrie – Sfinţii Apostoli Filimon , Onisim şi Arhip ( Dezlegare la peşte )

Duminică , 23 noiembrie – Sf ântul Cuvios Antonie de la Iezeru Vâlcea ( S ărbătoare cruce neagră , Dezlegare la peşte )

Luni , 24 noiembrie – Sf ântul Mucenic Clement, episcopul Romei (Post)

Mar ţi , 25 noiembrie – Sf ânta Muceni ţă Ecaterina ( Dezlegare la ulei şi vin)

Miercuri , 26 noiembrie – Sf ântul Stelian (Post)

Joi, 27 noiembrie – Sfântul Mucenic Iacob Persul ( Dezlegare la ulei şi vin)

Vineri , 28 noiembrie – Sf ântul Cuvios M ărturisitor Arsenie de la Prislop ; Sf ântul Ştefan cel Nou ; Sf ântul Mucenic Irinarh (Post)

Sâmb ătă , 29 noiembrie – Sfinţii Mucenici Paramon , Filumen şi Valerian ( Dezlegare la peşte )

Duminică , 30 noiembrie – Sf ântul Apostol Andrei; Sfântul Andrei Şaguna , Mitropolitul Transilvaniei ( Sărbătoare cruce roşie , Dezlegare la peşte )

