Calendar ortodox noiembrie 2025: trei sărbători cu cruce roşie și intrarea în Postul Nașterii Domnului

29 oct. 2025, 15:31, Actualitate
sursa foto: captura video Universul credintei

Iată care sunt principalele sărbători religioase ale lunii noiembrie, în calendarul ortodox. Luna începe cu un moment important, și anume, Sâmbăta morțilormoșii de toamnă”, deși această sărbătoare nu este marcată cu cruce roșie.

În luna noiembrie, avem trei sărbători religioase cu cruce roşie: Soborul Sfinţilor Mihail şi Gavriil, Intrarea în Biserică a Maicii Domnului şi Sfântul Apostol Andrei, precum şi şapte sărbăori religioase cu cruce neagră.

Tot în luna noiembrie este și intrarea în Postul Naşterii Domnului, moment care se produce pe 15 noiembrie, zi care anul acesta pică într-o sâmbătă.

  • Sâmbătă, 1 noiembrieSfinţii doctori fără de arginţi Cosma şi Damian; Sâmbăta morţilorMoşii de toamnă; Sfântul Gavriil cel nebun pentru Hristos
  • Duminică, 2 noiembrieSfinţii Mucenici Achindin, Pigasie, Aftonie, Elpidifor şi Agapie
  • Luni, 3 noiembrieSfinţii Mucenici Achepsima, Iosif şi Aitala
  • Marţi, 4 noiembrieSfântul Cuvios Ioanichie cel Mare
  • Miercuri, 5 noiembrieSfinţii Mucenici Galaction şi Epistimi (Post)
  • Joi, 6 noiembrieSfântul Pavel Mărturisitorul, patriarhul Constantinopolului
  • Vineri, 7 noiembrieSfinţii 33 de Mucenici din Melitina (Post)
  • Sâmbătă, 8 noiembrieSoborul Sfinţilor Mihail şi Gavriil (Sărbătoare cruce roşie)

  • Duminică, 9 noiembrieSfântul Nectarie Taumaturgul, vindecătorul de cancer
  • Luni, 10 noiembrieSfântul Cuvios Mucenic Visarion de la Lainici; Sfinţii Apostoli Rodion, Olimp, Erast, Sosipatru şi Cuarţ
  • Marţi, 11 noiembrieSfântul Mina (Sărbătoare cruce neagră)
  • Miercuri, 12 noiembrieSfântul Atanasie Todoran (Sărbătoare cruce neagră, Post)
  • Joi, 13 noiembrieSfântul Ioan Gură de Aur (Sărbătoare cruce neagră)
  • Vineri, 14 noiembrieLăsatul secului pentru Postul Naşterii Domnului; Sfântul Apostol Filip; Sfântul Grigorie Palama (Post)
  • Sâmbătă, 15 noiembrieÎnceputul Postului Naşterii Domnului; Sfântul Paisie de la Neamţ (Sărbătoare cruce neagră, Post)
  • Duminică, 16 noiembrieSfântul Apostol şi Evanghelist Matei (Post)
  • Luni, 17 noiembrieSfântul Grigorie Taumaturgul, Sfântul Cuvios Lazăr Zugravul şi Zaharia (Post)
  • Marţi, 18 noiembrieSfântul Mucenic Platon (Dezlegare la ulei şi vin)
  • Miercuri, 19 noiembrieSfântul Proroc Avdie (Post)
  • Joi, 20 noiembrieSfântul Cuvios Grigorie Decapolitul (Sărbătoare cruce neagră, Dezlegare la ulei şi vin)
  • Vineri, 21 noiembrieIntrarea în Biserică a Maicii Domnului (Sărbătoare cruce roşie, Dezlegare la peşte)
  • Sâmbătă, 22 noiembrieSfinţii Apostoli Filimon, Onisim şi Arhip (Dezlegare la peşte)
  • Duminică, 23 noiembrieSfântul Cuvios Antonie de la Iezeru Vâlcea (Sărbătoare cruce neagră, Dezlegare la peşte)
  • Luni, 24 noiembrieSfântul Mucenic Clement, episcopul Romei (Post)
  • Marţi, 25 noiembrieSfânta Muceniţă Ecaterina (Dezlegare la ulei şi vin)
  • Miercuri, 26 noiembrieSfântul Stelian (Post)
  • Joi, 27 noiembrieSfântul Mucenic Iacob Persul (Dezlegare la ulei şi vin)
  • Vineri, 28 noiembrieSfântul Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop; Sfântul Ştefan cel Nou; Sfântul Mucenic Irinarh (Post)
  • Sâmbătă, 29 noiembrieSfinţii Mucenici Paramon, Filumen şi Valerian (Dezlegare la peşte)
  • Duminică, 30 noiembrieSfântul Apostol Andrei; Sfântul Andrei Şaguna, Mitropolitul Transilvaniei (Sărbătoare cruce roşie, Dezlegare la peşte)

