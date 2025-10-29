Calendar ortodox noiembrie 2025: trei sărbători cu cruce roşie și intrarea în Postul Nașterii Domnului

Iată care sunt principalele sărbători religioase ale lunii noiembrie, în calendarul ortodox. Luna începe cu un moment important, și anume, „Sâmbăta morților – moșii de toamnă”, deși această sărbătoare nu este marcată cu cruce roșie.
În luna noiembrie, avem trei sărbători religioase cu cruce roşie: Soborul Sfinţilor Mihail şi Gavriil, Intrarea în Biserică a Maicii Domnului şi Sfântul Apostol Andrei, precum şi şapte sărbăori religioase cu cruce neagră.
Tot în luna noiembrie este și intrarea în Postul Naşterii Domnului, moment care se produce pe 15 noiembrie, zi care anul acesta pică într-o sâmbătă.
Calendar ortodox noiembrie 2025
- Sâmbătă, 1 noiembrie – Sfinţii doctori fără de arginţi Cosma şi Damian; Sâmbăta morţilor – Moşii de toamnă; Sfântul Gavriil cel nebun pentru Hristos
- Duminică, 2 noiembrie – Sfinţii Mucenici Achindin, Pigasie, Aftonie, Elpidifor şi Agapie
- Luni, 3 noiembrie – Sfinţii Mucenici Achepsima, Iosif şi Aitala
- Marţi, 4 noiembrie – Sfântul Cuvios Ioanichie cel Mare
- Miercuri, 5 noiembrie – Sfinţii Mucenici Galaction şi Epistimi (Post)
- Joi, 6 noiembrie – Sfântul Pavel Mărturisitorul, patriarhul Constantinopolului
- Vineri, 7 noiembrie – Sfinţii 33 de Mucenici din Melitina (Post)
- Sâmbătă, 8 noiembrie – Soborul Sfinţilor Mihail şi Gavriil (Sărbătoare cruce roşie)
- Duminică, 9 noiembrie – Sfântul Nectarie Taumaturgul, vindecătorul de cancer
- Luni, 10 noiembrie – Sfântul Cuvios Mucenic Visarion de la Lainici; Sfinţii Apostoli Rodion, Olimp, Erast, Sosipatru şi Cuarţ
- Marţi, 11 noiembrie – Sfântul Mina (Sărbătoare cruce neagră)
- Miercuri, 12 noiembrie – Sfântul Atanasie Todoran (Sărbătoare cruce neagră, Post)
- Joi, 13 noiembrie – Sfântul Ioan Gură de Aur (Sărbătoare cruce neagră)
- Vineri, 14 noiembrie – Lăsatul secului pentru Postul Naşterii Domnului; Sfântul Apostol Filip; Sfântul Grigorie Palama (Post)
- Sâmbătă, 15 noiembrie – Începutul Postului Naşterii Domnului; Sfântul Paisie de la Neamţ (Sărbătoare cruce neagră, Post)
- Duminică, 16 noiembrie – Sfântul Apostol şi Evanghelist Matei (Post)
- Luni, 17 noiembrie – Sfântul Grigorie Taumaturgul, Sfântul Cuvios Lazăr Zugravul şi Zaharia (Post)
- Marţi, 18 noiembrie – Sfântul Mucenic Platon (Dezlegare la ulei şi vin)
- Miercuri, 19 noiembrie – Sfântul Proroc Avdie (Post)
- Joi, 20 noiembrie – Sfântul Cuvios Grigorie Decapolitul (Sărbătoare cruce neagră, Dezlegare la ulei şi vin)
- Vineri, 21 noiembrie – Intrarea în Biserică a Maicii Domnului (Sărbătoare cruce roşie, Dezlegare la peşte)
- Sâmbătă, 22 noiembrie – Sfinţii Apostoli Filimon, Onisim şi Arhip (Dezlegare la peşte)
- Duminică, 23 noiembrie – Sfântul Cuvios Antonie de la Iezeru Vâlcea (Sărbătoare cruce neagră, Dezlegare la peşte)
- Luni, 24 noiembrie – Sfântul Mucenic Clement, episcopul Romei (Post)
- Marţi, 25 noiembrie – Sfânta Muceniţă Ecaterina (Dezlegare la ulei şi vin)
- Miercuri, 26 noiembrie – Sfântul Stelian (Post)
- Joi, 27 noiembrie – Sfântul Mucenic Iacob Persul (Dezlegare la ulei şi vin)
- Vineri, 28 noiembrie – Sfântul Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop; Sfântul Ştefan cel Nou; Sfântul Mucenic Irinarh (Post)
- Sâmbătă, 29 noiembrie – Sfinţii Mucenici Paramon, Filumen şi Valerian (Dezlegare la peşte)
- Duminică, 30 noiembrie – Sfântul Apostol Andrei; Sfântul Andrei Şaguna, Mitropolitul Transilvaniei (Sărbătoare cruce roşie, Dezlegare la peşte)
