Calendar Ortodox 29 august 2025. Ce să NU faci de Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul. Este ultimul praznic din anul bisericesc

Calendar Ortodox 29 august 2025: vineri, creștinii prăznuiesc Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul, fiind marcată în calendar ziua cu o cruce roșie. Iată ce nu se face în această zi, sub nicio formă, dar și ce rugăciune se poate rosti. Este ultimul praznic din anul bisericesc.

Calendar Ortodox 29 august 2025. Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul este prăznuită vineri, pe 29 august. De asemenea, este ultimul praznic din anul bisericesc, următorul începând din 1 septembrie. Ziua de 29 august este considerată a fi de post. De altfel, nu se consumă vin roșu sau varză.

Cutumele religioase arată că varza nu ar trebui consumată în ziua de 29 august, deoarece se spune că pe ea ar fi fost tăiat capul profetului. De asemenea, nu se bea nici vin roșu și nici alimente sau mâncăruri care au această culoare, potrivit tradiției. Tradiția este legată de sângele vărsat de Sfântul Ioan Botezătorul.

O altă tradiție arată că nu ar trebui să folosești cuțitul pentru a tăia alimentele.

În alte zone ale țării, creștinii țin un post mai mult, „de la cruce până la cruce”, până pe 14 septembrie, când are loc Înălțarea Sfintei Cruci. Acest post, însă, nu este consemnat în calendar.

Pe de altă parte, se spune că este de bun augur dacă împarți castraveți, mere și pere în această zi.

Calendar Ortodox 29 august 2025: rugăciune de Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul

„Sfinte Prorocule Ioan, Înaintemergătorule și Botezătorule al lui Hristos, neputincioasă este mintea noastră în a-ți aduce laude după cuviință. Ci destul îți este ție lauda Mântuitorului Hristos, lângă al Cărui Tron mijlocești împreună cu Preasfânta Născătoare de Dumnezeu. Pentru aceasta, îți mulțumim și cu umilință te rugăm: tinde mâna cea îngerească și risipește norul gândurilor rele care ne copleșesc pe noi. Adu pace în inimile, casele și obștile noastre. Împacă-ne cu Dumnezeu și cu aproapele nostru. Spre fapte bune ne îndeamnă și cu boldul pocăinței trezește inimile noastre ca să pricepem prețul mântuirii noastre. Învățătorule al pocăinței, dă-ne darul străpungerii inimii și lacrimi prin care să ne curățim de păcate și sufletele noastre mai albe ca zăpada să le albim. De fărădelegi și de cei puternici ai pământului, care strică rânduiala lui Dumnezeu, scapă-ne, prin rugăciunile tale. Sfinte Ioan Înaintemergătorule, tu, despre care Scriptura spune: „Înainte de a te fi zămislit în pântece, te-am cunoscut și, înainte de a ieși din pântece, te-am sfințit și te-am rânduit proroc pentru popoare”, fii cu noi și ne luminează calea în acest veac întunecat și vrăjmaș cerului, ca, prin rugăciunile tale fiind păziți, înaintea lui Hristos, la Judecată, să dobândim partea cea de-a dreapta, împreună cu toți casnicii Săi. Amin”, este rugăciunea care poate fi rostită, arată Doxologia.ro.

